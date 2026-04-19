लू से बचाकर हाथों को ठंडा रखेंगे ये राइडिंग ग्लव्स! बाइकर्स ने डायपर से बनाया अनोखा जुगाड़

Diaper Jugaad Video: गर्मी में लू से बचने के लिए एक बाइकर्स ने ऐसा जुगाड़ लगाया कि लोग सोचने पर मजबूर हो गए. चलिए देखते हैं बाइक पर हाथों को ठंडा रखने के लिए इस शख्स ने कौन-सा आइडिया निकाला.
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अब दिन निकलते ही पसीने छूटने शुरू हो गए हैं. लगातार तापमान बढ़ रहा है और सूरज आग उगल रहा है. ऐसे में लू के थपेड़ों में हाथ और चेहरा झुलस जाता है. इन्हीं गर्म हवाओं से बचने के लिए एक शख्स ने ऐसा आइडिया निकाला जिसे देख लोग सोच में पड़ गए कि ये आइडिया पहले हमारे दिमाग में क्यों नहीं आया. ये फनी वीडियो आइडिया इंटरनेट पर लोगों को खूब हंसा रहा है.
वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि 2 बाइकर ने लू से बचने के लिए बच्चों के पहनने वाले डायपर में बर्फ जमा कर राइडिंग ग्लव्स और हेलमेट तैयार कर लिया. वीडियो में देखा जा सकता है कि पहले ये लोग डायपर में पानी भरते हैं. जिससे डायपर वो पानी सोख लेता है. इसके बाद वो इन डायपर्स को फ्रिज में रख देते हैं जिससे उनमें बर्फ जम जाता है. इसके बाद ये दोनों लड़के बाइक पर नजर आते हैं.
2 डायपर को हाथों में पहने राइडिंग ग्लव्स बना लिया और एक-एक डायपर सिर पर पहन लिया जो ठंडा हेलमेट का काम कर रहा है. अब बाइक पर लूं के थपेड़े नहीं लगेंगे, बल्कि ठंडी हवा महसूस होगी. अब चेहरे और उंगलियों पर लू का असर नहीं होगा. जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया देखते ही देखते वायरल हो गया. इन लड़कों का आइडियो लोगों को पसंद आ रहा है. यूजर्स मजेदार कमेंट कर रहे हैं. चलिए पहले ये फनी वीडियो देखते हैं.
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वायरल हो रहा ये मजेदार जुगाड़ का वीडियो इंस्टाग्राम पर @maximum_manthan नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया. खबर लिखे जाने तक वीडियो पर 34 मिलियन से ज्यादा व्यूज और 6 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं.
जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया देखते ही देखते वायरल हो गया. वीडियो देख एक यूजर ने इन लोगों को अलग ही लेवल का बंदा बता दिया तो किसी ने पूछा क्या ये सच में काम करता है. दूसरे यूजर ने लिखा, "इतनी गर्मी है देश में जान भी तो बचानी है."
Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.