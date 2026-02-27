बाइकर्स ने टाले बड़े हादसे! हाईवे पर रुककर किया ये शानदार काम, VIDEO ने जीता दिल

Viral Video: हाईवे के डिवाइडर पर एक साइनबोर्ड सड़क की ओर झुका हुआ था. ऐसे में यदि कोई वाहन इससे टकरा जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था. तभी इस लड़के की नजर साइनबोर्ड पर पड़ी और उसने इसे सही करने का फैसला लिया.
Viral Video: सोशल मीडिया पर हाईवे का एक वीडियो वायरल हो रहा है. जो बताता है कि सभी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं, बल्कि समाज के एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं. दो लड़कों ने मिलकर हाईवे पर टूटे साइनबोर्ड को खुद सही किया और बड़े हादसे होने से रोक लिए. वीडियो देख जहां ज्यादातर लोग तारीफ कर रहे हैं. वहीं कुछ लोग इसे स्क्रिप्टेड वीडियो बता रहे हैं. चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं.
इंटरनेट पर एक दिल जीत लेने वाला वीडियो वायरल है. वीडियो में देखा जा सकता है कि हाईवे के डिवाइडर पर लगा लोहे का साइनबोर्ड टूटकर सड़क की ओर झुक गया था. ऐसे में ज्यादातर वाहन उससे बचकर चल निकल रहे हैं. ये बड़े हादसे को दावत दे रहा था. खासतौर से रात के समय ये बड़े हादसे का कारण बन सकता था. तभी वहां से एक बाइक सवाल गुजरता है और उसकी नजर इस साइनबोर्ड पर पड़ती है. इसके बाद वो एक जिम्मेदार नागरिक की तरह इसे सही करने की फैसला लेता है.
कैसे ठीक किया साइनबोर्ड?
वीडियो में देखा जा सकता है कि एक ट्रक टूटे साइनबोर्ड से बाल-बाल बचकर निकलता है. इसके बाद ये लड़का अपनी बाइक खड़ी कर उस बोर्ड को सीधा करने लगता है. साइनबोर्ड काफी हैवी नजर आता है और ये शख्स अकेले बोर्ड को सीधा करने में सफल नहीं हो पाता है. ऐसे में यह शख्स एक और बाइकर की मदद लेता है और ये दोनों मिलकर इस साइनबोर्ड को सीधा कर देते हैं.
कुछ जिम्मेदारी हमारी भी है, हर काम सरकार पर नहीं छोड़ना चाहिए pic.twitter.com/6kjPlQazSP
— खुरपेंची ढांचे (@Khurpenchinfra) February 26, 2026
क्या बोले यूजर्स?
एक्स पर @Khurpenchinfra नाम के हैंडल से ये वीडियो पोस्ट किया गया. एक ही दिन में 1.5 मिलियन से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख चुके हैं. इतना ही नहीं, वीडियो देखने के बाद यूजर्स मिक्स रिएक्शन दे रहे हैं. किसी ने इस काम की तारीफ की तो किसी ने इसे स्क्रिप्टेड बताने की कोशिश की.
Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.