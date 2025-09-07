अपने बेबी को सूसू करने की ट्रेनिंग दे रही ये बिल्ली, Video देखकर नहीं होगा यकीन

Viral Video: इंटरनेट पर जानवरों की मस्ती भरे वीडियोज की भरमार है. आए दिन कोई ना कोई नटखट वीडियो वायरल होता रहता है. कभी कोई जानवर खुद से ताकतवर जानवर के साथ छेड़खानी करता नजर आता है तो कहीं आपस में दुश्मन माने जाने वाले दो जानवर एक दूसरे के साथ दोस्ती निभाते नजर आते हैं. कई बार ऐसे वीडियोज भी वायरल होते हैं. जिसमें जानवर अपने साथी या बच्चों को शिकार या डेली लाइफ के कुछ रूल्स सिखाते हुए नजर आते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस बार एक बिल्ली अपने बच्चे को टॉयलेट करना सिखा रही है.

गड्ढा खोदना क्यों सिखा रही बिल्ली?

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बिल्ली बपने बेबी को टॉयलेट करने के कुछ रूल सिखा रही है. बिल्ली अपने बच्चे को मिट्टी में गड्ढा करना सिखा रही है. अक्सर देखा गया है कि बिल्लियां टॉयलेट करने से पहले एक गड्ढा खोदती हैं और फिर उसमें पॉटी या सूसू करती हैं. इसके बाद बिल्लियां वापस मिट्टी डालकर इस गड्ढे को ढक देती हैं.

कैसे खोद रही थी बेबी म्याऊं?

वीडियो में बिल्ली अपने बेबी को इसी की ट्रेनिंग दे रही है. वो बेबी को मिट्टी खोदना सिखा रही है और बेबी भी अपने छोटे-छोटे पंजों से मिट्टी खोद रही है जैसे-जैसे मम्मी सिखा रही हैं वैसे-वैसे बेबी म्याऊं कर रही है. ये वीडियो देखने में काफी क्यूट लग रहा है. ज्यादातर लोग इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं और आपस में शेयर भी कर रहे हैं.

किसने डाला वीडियो?

ये वीडियो इंस्टाग्राम पर @abomahmuod_1960 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. अब तक इस वीडियो को लगभग 1.8 लाख लोग लाइक कर चुके हैं. इतना ही नहीं 54 हजार से ज्यादा लोग इस वीडियो को शेयर भी कर चुके हैं.

वीडियो देखकर क्या बोले लोग?

वीडियो देखने के बाद लोगों ने कई मजेदार कमेंट किए. एक यूजर ने लिखा, "हाय मम्मी क्या मैं ये सही कर रही हूं." दूसरे यूजर ने लिखा, "एनिमल कई इंसानों से ज्यादा स्मार्ट होते हैं."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.