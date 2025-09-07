VIDEO: तालाब में पानी पी रही थी बिल्ली, तभी सामने से आया शरारती कछुआ, करने लगा अटखेलियां

Viral Video: सोशल मीडिया पर पालतू जानवरों के मजेदार वीडियो वायरल होते रहते हैं. कुछ वीडियो तो इतने फनी होते हैं जिन्हें देखकर हंसी रोकना मुश्किल हो जाता है. अगर बिल्ली की बात करें तो ये काफी फनी और नटखट होती हैं और अक्सर इनके मस्ती भरे वीडियो सामने आते रहते हैं. कभी ये जानवर आपस में लड़ते हैं जो कभी दोस्ती निभाते नजर आते हैं. आज हम जिस वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं वो एक बिल्ली और कछुए का वीडियो हैं. जिसमें बिल्ली पानी पी रही है तो कछुआ छेड़खानी कर रहा है.

यह भी पढ़ें: मेंढक के साथ उछलती नजर आई बिल्ली, लोग बोले 'संगत का असर' ; Video देखें

क्या कर रहा था कछुआ?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक कछुआ बिल्ली को पानी नहीं पीने देता है या पीते समय परेशान करता है. वीडियो में दिखाई देता है एक हल्के ग्रे कलर की बिल्ली पानी पी रही है और उसी पानी में कछुआ भी मौजूद है. जब बिल्ली अपनी जीभ से पानी पी रही होती है तब कछुआ भी वहीं बिल्ली के मुंह के पास पहुंच जाता है. ये कछुआ पानी पीती बिल्ली की जीभ को पकड़ने की कोशिश करता है. काफी देर मेहनत करने के बाद भी कछुआ बिल्ली की जीभ नहीं पकड़ पाता है. कछुए की ये नटखट हरकत कैमरे में कैद हो गई और अब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

यह भी पढ़ें: बिल्ली ने ले लिया ज​हरीले सांप से पंगा, फिर जो हुआ आप सोच भी नहीं सकते...

वीडियो देखकर क्या बोली जनता?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @cattiepark के अकाउंट से पब्लिश किया गया है. अब तक इस वीडियो को 14 हजार से ज्यादा यूजर लाइक कर चुके हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखने के बाद लोगों ने काफी मजेदार और फनी कमेंट्स किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "तुम ही हो जो मेरे पानी के लेवल को कम कर रहे हो." दूसरे यूजर ने लिखा, "मैं एक चांटा लगने का इंतजार कर रहा था."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.