VIDEO: तालाब में पानी पी रही थी बिल्ली, तभी सामने से आया शरारती कछुआ, करने लगा अटखेलियां
Advertisement
trendingNow12912190
Hindi Newsजरा हटके

VIDEO: तालाब में पानी पी रही थी बिल्ली, तभी सामने से आया शरारती कछुआ, करने लगा अटखेलियां

Cat Or Turtle Video: एक बिल्ली आराम से पानी पी रही थी कि तभी वहां पर एक कछुआ पहुंच गया और बिल्ली को परेशान करने लगा. कछुए का ये मस्ती भरा वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Sep 07, 2025, 02:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

VIDEO: तालाब में पानी पी रही थी बिल्ली, तभी सामने से आया शरारती कछुआ, करने लगा अटखेलियां

Viral Video: सोशल मीडिया पर पालतू जानवरों के मजेदार वीडियो वायरल होते रहते हैं. कुछ वीडियो तो इतने फनी होते हैं जिन्हें देखकर हंसी रोकना मुश्किल हो जाता है. अगर बिल्ली की बात करें तो ये काफी फनी और नटखट होती हैं और अक्सर इनके मस्ती भरे वीडियो सामने आते रहते हैं. कभी ये जानवर आपस में लड़ते हैं जो कभी दोस्ती निभाते नजर आते हैं. आज हम जिस वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं वो एक बिल्ली और कछुए का वीडियो हैं. जिसमें बिल्ली पानी पी रही है तो कछुआ छेड़खानी कर रहा है.
यह भी पढ़ें: मेंढक के साथ उछलती नजर आई बिल्ली, लोग बोले 'संगत का असर' ; Video देखें

क्या कर रहा था कछुआ?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक कछुआ बिल्ली को पानी नहीं पीने देता है या पीते समय परेशान करता है. वीडियो में दिखाई देता है एक हल्के ग्रे कलर की बिल्ली पानी पी रही है और उसी पानी में कछुआ भी मौजूद है. जब बिल्ली अपनी जीभ से पानी पी रही होती है तब कछुआ भी वहीं बिल्ली के मुंह के पास पहुंच जाता है. ये कछुआ पानी पीती बिल्ली की जीभ को पकड़ने की कोशिश करता है. काफी देर मेहनत करने के बाद भी कछुआ बिल्ली की जीभ नहीं पकड़ पाता है. कछुए की ये नटखट हरकत कैमरे में कैद हो गई और अब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
यह भी पढ़ें: बिल्ली ने ले लिया ज​हरीले सांप से पंगा, फिर जो हुआ आप सोच भी नहीं सकते...

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Cute | Adorable | Cat  (@cattiepark)

Add Zee News as a Preferred Source

वीडियो देखकर क्या बोली जनता?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @cattiepark के अकाउंट से पब्लिश किया गया है. अब तक इस वीडियो को 14 हजार से ज्यादा यूजर लाइक कर चुके हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखने के बाद लोगों ने काफी मजेदार और फनी कमेंट्स किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "तुम ही हो जो मेरे पानी के लेवल को कम कर रहे हो." दूसरे यूजर ने लिखा, "मैं एक चांटा लगने का इंतजार कर रहा था." 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

video viralcat with turtleViral Video

Trending news

Mumbai Ganpati Procession: गणपति जुलूस के दौरान हादसा, हाईटेंशन तार से 1 की मौत
Ganpati
Mumbai Ganpati Procession: गणपति जुलूस के दौरान हादसा, हाईटेंशन तार से 1 की मौत
पंजाब दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, कर सकते हैं बड़ा ऐलान; 2000 गावों में जलप्रलय
Punjab
पंजाब दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, कर सकते हैं बड़ा ऐलान; 2000 गावों में जलप्रलय
उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले क्यों रद्द हो गई NDA सांसदों की डिनर पार्टी? ये थी वजह
NDA
उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले क्यों रद्द हो गई NDA सांसदों की डिनर पार्टी? ये थी वजह
एनसीपी नेता अमोल मिटकरी ने अपनी टिप्पणी के लिए मांगी माफी
Ajit Pawar controversy Amol Mitkari Anjana Krishna
एनसीपी नेता अमोल मिटकरी ने अपनी टिप्पणी के लिए मांगी माफी
महिलाओं ने ही लूट ली महिला की आबरू, सरेआम फाड़े कपड़े, पेड़ से बांधकर की बदसलूकी
woman assault
महिलाओं ने ही लूट ली महिला की आबरू, सरेआम फाड़े कपड़े, पेड़ से बांधकर की बदसलूकी
खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने 'संडे ऑन साइकिल' में स्वदेशी खेलों का समर्थन किया
Mansukh Mandaviya
खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने 'संडे ऑन साइकिल' में स्वदेशी खेलों का समर्थन किया
'आपके मुंह में तेजाब डालकर...राख कर दूंगा', TMC विधायक की भाजपा नेता को खुली धमकी!
BJP-TMC MLAs clashed
'आपके मुंह में तेजाब डालकर...राख कर दूंगा', TMC विधायक की भाजपा नेता को खुली धमकी!
'बिहार की सियासी गर्मी और धूल...', मलेशिया पहुंचे राहुल गांधी पर BJP ने कसा तंज
Rahul Gandhi
'बिहार की सियासी गर्मी और धूल...', मलेशिया पहुंचे राहुल गांधी पर BJP ने कसा तंज
माल्या-नीरव जल्द भारत के हवाले किए जाएंगे! तिहाड़ जेल क्यों पहुंची ब्रिटिश टीम?
Tihar Jail
माल्या-नीरव जल्द भारत के हवाले किए जाएंगे! तिहाड़ जेल क्यों पहुंची ब्रिटिश टीम?
केरल में पाकिस्तान का राज है?... ओणम पर 'फूलों की रंगोली' से भड़की राजनीति
Kerala Pookalam controversy
केरल में पाकिस्तान का राज है?... ओणम पर 'फूलों की रंगोली' से भड़की राजनीति
;