अरबपति की बेटी को प्यास लगी तो हेलिकॉप्टर से सीधे ग्लेशियर में जाकर पानी पी ली, Video ने हिला डाला दिमाग

Billionaire Daughter Anna Linde: सोशल मीडिया पर अमीरों के शौक अक्सर आम लोगों को हैरान कर देते हैं. हाल ही में एक अरबपति की बेटी एना लिंडे ने अपनी प्यास बुझाने के लिए जो किया, उसे जानकर इंटरनेट यूजर्स का सिर चकरा गया है. एना को साधारण पानी पीना पसंद नहीं था, इसलिए वह दुनिया का सबसे अच्छा पानी पीने के लिए सीधे अलास्का के ग्लेशियर पहुंच गईं.

सिर्फ पानी के लिए अलास्का का सफर

एना लिंडे ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वह कहती हैं कि सुबह उठते ही उन्हें पानी पीने की तीव्र इच्छा हुई. लेकिन उन्हें कोई साधारण पानी नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बेहतरीन पानी चाहिए था. अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने वही किया जो कोई भी अमीर शख्स करता, उन्होंने तुरंत अलास्का की उड़ान भरी.

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प्राइवेट हेलीकॉप्टर और ग्लेशियर

एना ने अपनी प्यास बुझाने के लिए अमेरिका के नौवें सबसे बड़े ग्लेशियर को चुना. उन्होंने एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर बुक किया और अपनी असिस्टेंट की मदद से सीधे ग्लेशियर की ऊंचाइयों पर पहुंच गईं. वहां पहुंचकर उन्होंने ताजे ग्लेशियर के पानी से अपनी प्यास बुझाई. उन्होंने वीडियो के कैप्शन में यहां तक लिख दिया कि "मुझे विश्वास नहीं होता कि लोग साधारण पानी कैसे पी लेते हैं."

सोशल मीडिया पर तीखे रिएक्शन

एना के पास इंस्टाग्राम पर 1 लाख 5 हजार से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और उनका यह वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया. हालांकि, यूजर्स को उनकी यह रईसी रास नहीं आई. कई लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया. एक यूजर ने लिखा, "उम्मीद है कि आपको पता होगा कि उस पानी में बहुत सारे बैक्टीरिया हो सकते हैं जो आपको बीमार कर सकते हैं."

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कुछ यूजर्स ने एना का मजाक उड़ाते हुए लिखा, "डियर, मुझे दुख है कि वह आपको मंगल ग्रह पर पानी पिलाने नहीं ले गए. यकीन मानिए आपको वह भी ट्राई करना चाहिए." वहीं, एक अन्य यूजर ने एना को चुनौती देते हुए लिखा, "चैलेंज: अपने फॉलोअर्स के लिए कुछ रैंडम चीजें खरीदो, तब हमें विश्वास होगा कि तुम वास्तव में एक अरबपति हो."