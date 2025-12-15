मुझे देशभक्त बीवी चाहिए... इस अरबपति इन्वेस्टर ने शादी के लिए क्यों पोस्ट किया अनोखा Ad? वजह है चौंकाने वाली

Marriage Ad Viral: चीन के जाने-माने निवेशक लियू शिन ने सोशल मीडिया पर एक अनोखा विज्ञापन पोस्ट कर सबको चौंका दिया. उन्होंने लिखा कि वह एक ऐसी जीवनसाथी की तलाश में हैं, जो प्यार को समझे और देशभक्ति जैसी सोच शेयर करे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी नेटवर्थ 10 अरब युआन (128 अरब से ज्यादा रुपये) से ज्यादा बताई जा रही है.

लियू शिन खुद को कैसे बताते हैं?

लियू शिन ने बताया कि उनका जन्म 1990 के दशक में हुआ है और वह एक प्रोफेशनल निवेशक हैं. उन्होंने दावा किया कि वह 10 से ज्यादा लिस्टेड कंपनियों में टॉप 10 व्यक्तिगत शेयरहोल्डर्स में शामिल हैं. उन्होंने यह भी कहा कि उनका सपना अपने आइडल वॉरेन बफेट को पीछे छोड़ना है. अपने विज्ञापन में लियू शिन ने वॉरेन बफेट का हवाला देते हुए लिखा कि जिंदगी का सबसे अहम फैसला जीवनसाथी चुनना होता है. उन्होंने माना कि काम में ज्यादा डूबे रहने और 2018 में पारिवारिक संकट के चलते उनका रोमांटिक अनुभव बहुत कम रहा. उन्होंने खुद को लव ब्रेन कहा, यानी ऐसा इंसान जो रिश्तों में भावनाओं से ज्यादा चलता है.

होने वाली वाइफ से क्या हैं उम्मीदें?

लियू शिन ने खुद को बेहद देशभक्त और राष्ट्रवादी बताया और कहा कि वह ऐसी पार्टनर चाहते हैं, जो इन्हीं मूल्यों को माने, केयरिंग हो और बच्चे चाहती हो. उन्होंने साफ कहा कि आर्थिक रूप से बराबरी वाली पार्टनर ढूंढना अव्यावहारिक होगा, क्योंकि उनकी संपत्ति बहुत ज्यादा है. पोस्ट के मुताबिक, लियू शिन ने जर्मनी की एक टॉप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. उनके पास शानडोंग के यांताई और झेजियांग के हांगझोउ में प्रॉपर्टी है. वह एक से ज्यादा रोल्स रॉयस कार के मालिक हैं. सोशल मीडिया पर वायरल एक फोटो में वह लग्जरी ब्रांड की शर्ट पहने रोल्स रॉयस के सामने खड़े नजर आते हैं.

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया कैसी रही?

लियू शिन ने दावा किया कि उन्हें हर दिन सैकड़ों फ्रेंड रिक्वेस्ट मिल रही हैं. उनकी पोस्ट पर करीब एक हजार कमेंट्स आए, जिनमें कई महिलाओं ने अपनी डिटेल्स और फोटो शेयर किए. हालांकि कई यूजर्स ने इसे शक की नजर से देखा. कुछ लोगों ने चेतावनी दी कि यह शादी का विज्ञापन असल में प्रभाव बढ़ाने या निवेश के नाम पर लोगों को फंसाने की कोशिश हो सकती है. उनका कहना था कि इतनी दौलत वाला व्यक्ति आसानी से एलिट मैचमेकिंग सर्विस के जरिए शादी कर सकता है. लियू शिन ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि मार्केट मैनिपुलेशन गैरकानूनी है और वह सच में शादी के लिए गंभीर हैं. उन्होंने यह भी कहा कि सही पार्टनर मिलने पर वह अपने रिश्ते को सार्वजनिक करेंगे.