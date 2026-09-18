30 हजार फीट ऊंचाई पर प्लेन बना 'अखाड़ा': लंदन-बांग्लादेश फ्लाइट में चले लात-घूंसे, चीखते रहे बच्चे; Video Viral

आमतौर पर फ्लाइट का सफर लोग आराम से बैठकर पूरा करना चाहते हैं. कोई फिल्म देखता है, कोई सो जाता है, तो कोई खिड़की से बाहर बादलों को देखकर सफर का मजा लेता है. लेकिन लंदन से बांग्लादेश जा रही इस फ्लाइट में यात्रियों को अचानक ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसकी शायद उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी.
फ्लाइट के अंदर दो पुरुष यात्रियों के बीच किसी बात को लेकर बहस शुरू हुई. शुरुआत में मामला सिर्फ कहासुनी तक रहा, लेकिन कुछ ही देर में दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि हाथापाई शुरू हो गई. दोनों एक-दूसरे पर ताबड़तोड़ घूंसे बरसाते दिखे, जबकि केबिन क्रू और साथी यात्री बीच-बचाव कर उन्हें अलग करने की नाकाम कोशिश करते रहे. अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में दोनों यात्री एक-दूसरे के साथ भिड़ते दिखाई दे रहे हैं. आसपास बैठे लोगों के लिए यह पूरा मामला काफी परेशान करने वाला था. वीडियो में कुछ यात्री दोनों को पकड़कर अलग करने की कोशिश करते नजर आते हैं. हालात बिगड़ते देख केबिन क्रू भी तुरंत मौके पर पहुंचा. कुछ यात्रियों ने भी दोनों को पीछे खींचने की कोशिश की, जिससे झगड़ा और आगे न बढ़े.
फ्लाइट के अंदर होने वाली ऐसी घटना का असर सिर्फ लड़ाई कर रहे लोगों तक सीमित नहीं रहता. आसपास बैठे यात्रियों को भी अचानक डर और घबराहट का सामना करना पड़ता है. इस वीडियो में भी आसपास के यात्रियों के बीच बेचैनी नजर आती है. बताया गया है कि आसपास बच्चों और बुजुर्ग यात्रियों समेत कई लोग मौजूद थे. अचानक दो लोगों को आपस में मारपीट करते देख उनके लिए स्थिति और ज्यादा डराने वाली हो गई. हालांकि, सामने आए वीडियो से यह साफ नहीं है कि लड़ाई की शुरुआत किस बात को लेकर हुई थी.
Two male passengers got into a physical fight aboard a Biman Bangladesh Airlines flight from London to Bangladesh after an argument escalated, frightening nearby passengers, including children and elderly travelers.
Cabin crew and other passengers stepped in and separated the men pic.twitter.com/J6A0jSTvn2
— Santosh Misra 'mohit' (@Santosh_misraa) September 18, 2026
जैसे-जैसे दोनों यात्रियों के बीच हाथापाई बढ़ी, आसपास के लोगों ने उन्हें अलग करने की कोशिश शुरू कर दी. कुछ यात्री दोनों के बीच पहुंचे और उन्हें एक-दूसरे से दूर किया. केबिन क्रू के सदस्य भी मौके पर पहुंचे और स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की. प्लेन के अंदर इस तरह की स्थिति को संभालना आसान नहीं होता, क्योंकि आसपास बड़ी संख्या में यात्री मौजूद होते हैं और किसी भी तरह की अफरा-तफरी चिंता बढ़ा सकती है. फिलहाल वायरल वीडियो में इतना ही दिखाई देता है कि कई लोगों के हस्तक्षेप के बाद दोनों को अलग करने की कोशिश की गई.
इस घटना का सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर दोनों यात्रियों के बीच ऐसा क्या हुआ कि बात मारपीट तक पहुंच गई. सामने आए वीडियो में विवाद की वजह साफ नहीं होती. न तो यह स्पष्ट है कि दोनों के बीच बहस किस बात पर शुरू हुई और न ही यह पता चलता है कि हाथापाई से पहले दोनों के बीच कितनी देर तक बहस चलती रही. इसलिए सोशल मीडिया पर चल रही किसी भी अटकल को घटना की पक्की वजह मानना सही नहीं होगा.
घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर तेजी से शेयर किया जा रहा है. अलग-अलग अकाउंट से इसे पोस्ट किए जाने के बाद लोगों की नजर इस पर गई. वीडियो देखकर कई यूजर्स ने हैरानी जताई कि आखिर फ्लाइट के अंदर कोई विवाद इतना बड़ा कैसे हो गया. एक यूजर ने सवाल उठाया कि विमान के अंदर लड़ाई करना बेहद खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वहां आसपास बड़ी संख्या में दूसरे यात्री भी मौजूद होते हैं. एक अन्य यूजर ने कहा कि बच्चों के साथ सफर कर रहे किसी परिवार के लिए ऐसा नजारा देखना काफी परेशान करने वाला हो सकता है.
वीडियो पर कई लोगों ने यात्रियों के व्यवहार को लेकर भी सवाल उठाए. लोगों का कहना है कि सफर के दौरान किसी बात को लेकर मतभेद होना अलग बात है, लेकिन उसे हाथापाई तक पहुंचाना पूरी तरह अलग मामला है. कुछ यूजर्स ने यह भी कहा कि विमान जैसी जगह पर यात्रियों को अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए. वहीं कुछ लोगों ने केबिन क्रू और साथी यात्रियों के उस प्रयास की चर्चा की, जिसमें उन्होंने दोनों को अलग करने की कोशिश की.
सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा कि फ्लाइट के अंदर ऐसी लड़ाई होना बेहद डराने वाली बात है, खासकर जब आसपास इतने सारे यात्री मौजूद हों. एक अन्य यूजर ने बच्चों के साथ यात्रा करने वाले परिवारों का जिक्र करते हुए कहा कि अचानक सामने दो लोगों को लड़ते देखना कितना परेशान करने वाला हो सकता है. कुछ लोगों ने यह भी पूछा कि अगर आसपास बैठे यात्रियों ने समय रहते बीच-बचाव नहीं किया होता, तो स्थिति कितनी बिगड़ सकती थी. हालांकि, इस बात की भी जानकारी सामने नहीं आई है कि घटना के बाद दोनों यात्रियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई.
फ्लाइट में सफर के दौरान यात्रियों से कुछ बुनियादी नियमों और अनुशासन का पालन करने की उम्मीद की जाती है. इसकी वजह सिर्फ आरामदायक सफर नहीं, बल्कि प्लेन में मौजूद सभी लोगों की सुरक्षा भी है. इस घटना में विवाद की असली वजह क्या थी, यह अभी साफ नहीं है. लेकिन इतना जरूर है कि एक छोटी सी बहस के हाथापाई में बदल जाने से पूरे केबिन का माहौल तनावपूर्ण हो गया. फिलहाल वायरल वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा जारी है और लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर दो यात्रियों के बीच शुरू हुआ विवाद विमान के अंदर इतनी जल्दी मारपीट में कैसे बदल गया.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.