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30 हजार फीट ऊंचाई पर प्लेन बना 'अखाड़ा': लंदन-बांग्लादेश फ्लाइट में चले लात-घूंसे, चीखते रहे बच्चे; Video Viral

लंदन से बांग्लादेश जा रही बिमान बांग्लादेश एयरलाइंस की फ्लाइट में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब दो पुरुष यात्री आपस में भिड़ गए. बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हाथापाई में बदल गया. आसपास बैठे यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई और कुछ लोग दोनों को अलग करने के लिए आगे आए. घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है.

Written BySantosh Mishra
Published: Sep 18, 2026, 02:09 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 02:09 PM IST
30 हजार फीट ऊंचाई पर प्लेन बना 'अखाड़ा': लंदन-बांग्लादेश फ्लाइट में चले लात-घूंसे, चीखते रहे बच्चे; Video Viral
Image Credit: Image credit: X/@Santosh_misraa

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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