ट्रेन की वो 'सीक्रेट सीट' जिसका न कोई टिकट है, न रिजर्वेशन! फिर भी यहां बैठने के लिए क्यों तरसते हैं लोग?

ट्रेन में सफर करते वक्त हर कोई अपनी पसंदीदा सीट चाहता है कोई लोअर बर्थ तो कोई साइड लोअर के लिए जुगाड़ लगाता है. लेकिन क्या आपने कभी ऐसी सीट के बारे में सुना है, जिसका न टिकट मिलता है और न ही कोई रिजर्वेशन होता है? सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसी ही सीक्रेट सीट का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे लोग सबसे अंडररेटेड बता रहे हैं. दावा है कि यहां से सबसे शानदार नजारे दिखते हैं. लेकिन क्या सच में यह सीट इतनी खास है या इसके पीछे छिपा है बड़ा खतरा? आइए जानते हैं पूरी सच्चाई.

दरअसल, यह कोई आधिकारिक सीट नहीं, बल्कि ट्रेन के एसी कोच में दरवाजे के पास मौजूद एक छोटी सीट होती है. इसे आमतौर पर ट्रेन अटेंडेंट्स के लिए रखा जाता है, जो यात्रियों को चादर, तकिया और कंबल जैसी सुविधाएं देते हैं. इस सीट का न तो कोई टिकट होता है और न ही यह यात्रियों के लिए बनाई गई होती है. फिर भी कई लोग इसे ‘सीक्रेट सीट’ मानकर खास समझते हैं, क्योंकि यह आम सीटों से अलग होती है और हर किसी को इसके बारे में जानकारी नहीं होती.

क्यों लगती है इतनी खास?

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक शख्स इसी डोर सीट पर लेटकर बाहर के खूबसूरत नजारे का आनंद लेते हुए दिखता है. चलती ट्रेन से खुला दृश्य देखने का अनुभव लोगों को बेहद आकर्षक लगता है. यही वजह है कि कुछ लोग इसे ट्रेन की सबसे अंडररेटेड सीट बता रहे हैं. खासकर दिन के समय, जब बाहर का नजारा साफ दिखता है, तो यह सीट किसी रोमांच से कम नहीं लगती. लेकिन यह आकर्षण केवल दिखावे तक ही सीमित है.

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क्या हैं इसके नुकसान?

असलियत में यह सीट उतनी आरामदायक या सुरक्षित नहीं होती जितनी दिखती है. सबसे बड़ी बात, यह सीट टॉयलेट के पास होती है, जहां से बदबू और लगातार आवाजाही होती रहती है. यात्रियों के चढ़ने-उतरने के दौरान इस सीट को खोलना भी संभव नहीं होता. इसके अलावा, यह सीट सुरक्षा के लिहाज से भी जोखिम भरी मानी जाती है, क्योंकि दरवाजे के पास होने के कारण जरा सी लापरवाही हादसे का कारण बन सकती है.

वीडियो देख यूजर्स कर रहे कमेंट

वायरल इस वीडियो को देखकर यूजर्स तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. कुछ यूजर्स ने इसे ‘बेस्ट सीट’ बताया, तो कई लोगों ने इसके खतरों की ओर इशारा किया. एक यूजर ने कहा कि यह साइड लोअर जैसा ही है, जबकि दूसरे ने बताया कि उन्होंने कभी ऐसी सीट देखी ही नहीं. कई लोगों ने टॉयलेट की बदबू और खतरे को लेकर चिंता जताई. वहीं, कुछ का कहना है कि त्योहारों के समय अटेंडेंट्स पैसे लेकर इस सीट पर बैठने देते हैं.

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