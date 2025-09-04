पंगत में खाना खा रहे बच्चे के पास आ गई ये चिड़िया, इससे बाद की तस्वीरों ने दिल जीत लिया
पंगत में खाना खा रहे बच्चे के पास आ गई ये चिड़िया, इससे बाद की तस्वीरों ने दिल जीत लिया

Viral Video: पंगत में खाना खा रहे लड़के के पास ये चिड़िया आकर बैठ गई. इसके बाद वो चिड़िया और बच्चा दोनों ने दिल जीत लिया. वीडियो देखकर तारीफ कर रहे लोग.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Sep 04, 2025, 09:14 PM IST
पंगत में खाना खा रहे बच्चे के पास आ गई ये चिड़िया, इससे बाद की तस्वीरों ने दिल जीत लिया

Viral Video: सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो वायरल होते रहते हैं जिन्हें देखकर दिल खुश हो जाता है. कई बार इंसानियत की मिलास देखने को मिलती है तो कई बार इंसान और जानवरों के बीच भावनाओं का मिलन देखने को मिलता है. ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है. जहां एक लड़का पंगत में बैठकर खाना खा रहा था. तभी वहां एक चिड़िया आ जाती है और ऐसा काम करती है. जिसे देखकर सबका मन खुश हो गया. 
प्लेट में क्या कर रही थी चिड़िया?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि कई लोग पंगत में बैठकर एक साथ खाना खा रहे हैं. तभी वहां पर एक चिड़िया आती है और उस बच्चे के पास आकर बैठ जाती है. ये लड़का आराम से अपनी प्लेट में खाना खा रहा था. तभी चिड़िया भी उसी की प्लेट में चोंच मारने लगती है. चिड़िया को ऐसा करता देख वो लड़का भी उसे भगाने या प्लेट को दूर करने की कोई कोशिश नहीं करता और चिड़िया को भी अपने साथ खिलाने लगता है. इसके बाद वीडियो में दिखता है कि चिड़िया और लड़का दोनों एक ही प्लेट में खाना खा रहे हैं. इस दृश्य ने सबका दिल जीत लिया. 
किसने डाला वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @jaspal._mangat नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. इस वीडियो पर 14 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं, 86 हजार से ज्यादा लोगों ने इस वीडियो को शेयर भी किया है.

वीडियो देखने के बाद लोगों ने दी प्रतिक्रिया?
वीडियो देखकर लोगों ने काफी अच्छे-अच्छे कमेंट किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "एक प्लेट में रब के दो बंदे एक साथ खाना खा रहे हैं. यही इंसानियत है." दूसरे यूजर ने लिखा, "दाने-दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम. सब पेट का मसला है." 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

