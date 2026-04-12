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Hindi Newsजरा हटकेघोंसले पर मंडराया खतरा तो यमराज से भिड़ गई मां! चिड़िया ने दांव पर लगा दी अपनी जान, वीडियो देखें

घोंसले पर मंडराया खतरा तो यमराज से भिड़ गई मां! चिड़िया ने दांव पर लगा दी अपनी जान, वीडियो देखें

Bird vs Drone Video: सोशल मीडिया पर चिड़िया हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है. वीडियो दिखाता है कि इंसान हो या पक्षी मां तो मां होती है. अगर बच्चों पर मुसीबत मंडराए तो किसी भी चुनौती से सीधा भिड़ सकती है. चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं. 

Written By  Nirdosh Sharma|Last Updated: Apr 12, 2026, 07:26 PM IST
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फोटो क्रेडिट: X Post @momoGZ0412
फोटो क्रेडिट: X Post @momoGZ0412

Viral Video: इस दुनिया में मां जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता. बच्चों के लिए मां किसी भी ताकत से भिड़ जाती है. इंटरनेट पर चिड़िया के हौसले को दिखाता एक वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि जब ड्रोन घोंसले के पास पहुंचा तो चिड़िया बच्चों की सुरक्षा के लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर ड्रोन से ही भिड़ गई.

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि बिजली के एक बड़े टावर पर चिड़िया का घोंसला है. इस दौरान जब टावर के पास एक छोटा ड्रोन आता है तो पक्षी को जोड़ा उस पर टूट पड़ता है. ऐसे में यदि कोई पक्षी ड्रोन के ब्लेड की चपेट में आता तो उसकी जान जा सकती थी. लेकिन चिड़िया ने अपना घोंसला और बच्चे बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की और ड्रोन पर ही हमला बोल दिया. 

यह भी पढ़ें: कुत्ते पर फ्यूल टैंक बांधकर तेल लेने पहुंचा शख्स, पेट्रोल पंप वाले भी रह गए हैरान, वीडियो हुआ वायरल

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तुरंत एक्शन में आई चिड़िया

चिड़िया ने जैसे ही अपने पास खतरा मंडराता देखा, वैसे ही एक्शन में आई और ड्रोन को नीचे उतरने के लिए मजबूर कर दिया. मां की बहादुरी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो देख आप भी दंग रह जाएंगे कि कैसे चिड़िया उड़ते ड्रोन को चुनौती दे रही है. 

वायरल हो गया वीडियो

वायरल हो रहा वीडियो एक्स पर @momoGZ0412 नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया. खबर लिखे जाने तक वीडियो पर मात्र 12 घंटे के भीतर 6 लाख से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. बड़ी संख्या में लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, अगर ये दोनों पक्षी इंसान होते तो क्या ये एलियंस को देखने जैसा नहीं होता. 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Nirdosh Sharma

निर्दोष शर्मा ज़ी न्यूज़ डिजिटल में पिछले 2 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और वायरल, ट्रेंडिंग तथा जरा हटके खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ह...और पढ़ें

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