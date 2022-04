दिल छूने वाला Video, भीषण गर्मी में प्यास से तड़प रही थी चिड़िया; दो बूंद पानी पिलाते ही हुआ 'जादू'

Thirsty Bird Video: होली खत्म होने के बाद देश के कई इलाकों में एकाएक बेतहाशा गर्मी पड़ने लगी है. गर्मी आते ही इंसान तो अपनी व्यवस्था कर लेते हैं, लेकिन पशु-पक्षियों का जीना मुहाल हो जाता है. पशु-पक्षियों के लिए सबसे ज्यादा समस्या होती है अपनी प्यास बुझाने की. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है, इस वीडियो में एक चिड़िया भीषण गर्मी में प्यास से बेहाल नजर आ रही है.

वीडियो में आप देख सकते हैं कि प्यास की वजह से चिड़िया लगभग बेहोशी की हालत में पहुंच गई है. इसके बाद एक शख्स चिड़िया को बोतल से पानी पिलाता नजर आ रहा है. वीडियो में आप देख सकते हैं कि जैसे ही चिड़िया को पानी मिलता है, अचानक से एक 'जादू' होता है और चिड़िया फिर से जी उठती है. वीडियो इतना जबरदस्त है, जिसे देखने के बाद आप भी खुश हो जाएंगे. साथ ही आप चिड़िया को पानी पिलाने वाले शख्स की तारीफ किए बिना नहीं रह पाएंगे.

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक चिड़िया किसी बिल्डिंग जैसी जगह पर चिपकी हुई है और प्यास से तड़प रही है. उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा है कि वह थोड़ी ही देर में बेहोश हो जाएगी. चिड़िया में खुद को खड़ा करने की हिम्मत ही नहीं बची थी. देखा जा सकता है कि वह धीरे-धीरे पीछे की तरफ पलटती जा रही है. इसी बीच एक शख्स बोतल से उस चिड़िया को पानी पिलाता है. देखें दिल छू लेने वाला वीडियो-

Few drops of water, if it could write out its own history … pic.twitter.com/aGjZADYYD6

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) April 8, 2022