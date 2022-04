Bird Video: पक्षियों ने आसमान में बनाई इतनी खूबसूरत तस्वीर, देखकर बन जाएगा आपका दिन

Bird Art Video: इंसान कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन कभी प्राकृतिक सुंदरता को मात नहीं दे सकता. भले ही इंसान कितना भी खूबसूरत संगीत बना ले, लेकिन चिड़ियों की चहचहाहट, परिंदो का कोलाहल और नदी-झरनों की आवाज जो सुकून देती हैं, वह सुकून इंसानों की बनाई आवाज नहीं दे सकती है. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में पक्षियों ने आसमान में इतनी खूबसूरत आकृति बनाई, जिसे देखकर आप अपना दिल हार बैठेंगे.

वीडियो को ट्विटर पर IFS Samrat Gowda ने शेयर किया है. इस वीडियो में हजारों पक्षियों का झुंड आसमान में नजर आ रहा है. पक्षियों का यह झुंड आसमान में इस कदर कलरव करता नजर आ रहा है, जिसे देखकर आपका दिन बन जाएगा. पक्षियों ने आसमान में इतने खूबसूरत फॉरमेशन्स बनाए कि IFS अधिकारी का भी दिल खुश हो गया. आप आसमान में लाखों की संख्या में उड़ रहे पक्षियों को देख सकते हैं.

वीडियो देखकर ऐसा लगता है कि पक्षियों का झुंड जैसे किसी कला के प्रदर्शन पर निकला था. वीडियो में पक्षियों का झुंड जितनी तेजी से एक साथ अपना आकार बदल रहा है, उतनी ही तेजी से उनकी चहचहाहट कानों को सुकून पहुंचा रही है. IFS अधिकारी Samrat Gowda ने इस वीडियो को शेयर करते हुए बहुत ही खूबसूरत कैप्शन लिखा. उन्होंने लिखा, 'क्या इसे बर्ड आर्ट कह सकते हैं?' देखें खूबसूरत वीडियो-

Can we call it 'bird art' ?... any better captions?? pic.twitter.com/JZ6gClVxDY

— Dr.Samrat Gowda IFS (@IfsSamrat) April 16, 2022