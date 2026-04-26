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Hindi Newsजरा हटकेपंख होने के बावजूद आसमान से दूर! जमीन पर ही रहते हैं ये 6 पक्षी, हैरान कर देगा लिस्ट का आखिरी नाम

पंख होने के बावजूद आसमान से दूर! जमीन पर ही रहते हैं ये 6 पक्षी, हैरान कर देगा लिस्ट का आखिरी नाम

Birds That Can Not Fly: जरूरी नहीं कि हर पक्षी आसमान में ही उड़े. दुनिया में पक्षियों की ऐसी भी प्रजाति हैं जो पंख होने के बाद भी उड़ नहीं सकती हैं. ये पक्षी पंख होने के बाद भी पूरी लाइफ जमीन पर ही बिता देते हैं. आज हम आपको ऐसे ही पक्षियों के बारे में बता रहे हैं.

 

Written By  Nirdosh Sharma|Last Updated: Apr 26, 2026, 04:46 PM IST
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आपके भी मन में कभी न कभी ये जरूर आया होगा कि कास हम पक्षियों की तरह आसमान में उड़ पाते. लेकिन ये भी जरूरी नहीं कि आसमान में उड़ने वाला हर जीव पक्षी ही हो. जैसे चमगादड़(Bat), चमगादड़ भले ही आसमान में उड़ान भरता है. लेकिन वो पक्षी नहीं है, बल्कि एक स्तनधारी (Mammal) है. ठीक ऐसे ही जरूरी नहीं हर पक्षी आसमान में ही उड़े, कुछ पक्षी ऐसे भी हैं जो पंख होने के बाद भी उड़ नहीं पाते. आइए एक-एक कर जानते हैं.

1. शुतुरमुर्ग (Ostrich)

इस लिस्ट में सबसे पहला नाम शुतुरमुर्ग का है. ये आमतौर पर अफ्रीका के खुले शुष्क और रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है. इसका वजन काफी ज्यादा हो सकता है और इसकी आंखें भी जमीन पर रहने वाले जानवरों में सबसे बड़ी मानी जाती हैं. इसकी  ऊंचाई करीब 8–9 फीट तक हो सकती है. ये एक पक्षी है और इसके पंख भी होते हैं. इसके बाद भी ये उड़ नहीं सकता है. ये खतरा महसूस होने पर तेज दौडता है और अपनी ताकतवर टांगों से जोरदार किक भी मार सकता है. ये पौधों के साथ बीज और छोटे कीड़े भी खाता है.

2. पेंगुइन (Penguin)

पेंगुइन मुख्य रूप से दक्षिणी गोलार्ध में पाए जाते हैं. ये समुद्री पक्षी हैं और उड़ने में असमर्थ हैं. पेंगुइन अपनी लाइफ का 75% समय पानी में ही बिताते हैं. ये तैरने में माहिर होते हैं. ये मांसाहारी होते हैं, जो मछली और क्रिल खाते हैं. इनके शरीर पर मोटी चर्बी और भारी पंख होते हैं जो उन्हें ठंड से बचाते हैं. 

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3. कीवी (Kiwi)

कीवी न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है. इसकी बॉडी पर बाल जैसे मुलायम पंख होते हैं. ये आसमान में उड़ने के बजाए जमीन पर बिल बनाकर रहता है. ये पक्षी ज्यादातर रात में एक्टिव रहता है. इसकी चोंच लंबी होती है जिसकी मदद से ये मिट्टी में छिपे कीड़े ढूंढता है.

4. इमू (Emu)

ये देखने में शुतुरमुर्ग की तरह लगता है, लेकिन ये शुतुरमुर्ग नहीं है. ये ऑस्ट्रेलिया का दूसरा सबसे बड़ा पक्षी है. इसकी ऊंचाई लगभग 5–6 फीट तक होती है. ये लंबी दूरी तक दौड़ सकता है. यह पक्षी, बीज, पत्तियां और छोटे कीड़े खाकर जिंदा रहता है. 

5. कैसोवरी (Cassowary)

ये दिखने में काफी आकर्षक होता है, लेकिन इसका स्वभाव आक्रामक होता है. यह बाकी पक्षियों की तरह आसमान में उड़ नहीं सकता है. ये खतरा महसूस होने पर हमला कर सकता है. इसकी टांगे बहुत मजबूत होती हैं और इसके सिर पर हेलमेट जैसा सख्त हिस्सा (कैस्क) होता है. 

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6. रिया (Rhea)

रिया नाम का ये पक्षी साउथ अमेरिका के घास के मैदानों में पाया जाता है. यह शुतुरमुर्ग जैसा दिखता है लेकिन आकार में थोड़ा छोटा होता है. ये पक्षी ग्रुप में रहना पसंद करते हैं और तेज दौड़ते हैं. ये सभी पक्षी भले ही उड़ नहीं सकते, लेकिन इन्होंने अपने-अपने वातावरण के अनुसार अलग-अलग खास क्षमताएं विकसित कर ली हैं. जैसे तेज दौड़ना, तैरना या छिपकर रहना. 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर मीडिया रिपोर्ट और सामान्य जानकारी के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Nirdosh Sharma

निर्दोष शर्मा ज़ी न्यूज़ डिजिटल में पिछले 2 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और वायरल, ट्रेंडिंग तथा जरा हटके खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ह...और पढ़ें

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