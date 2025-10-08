Advertisement
ट्रेन में सफर कर रहा था बर्थडे बॉय, पूरी ट्रेन में बांट दिया केक और टॉफी

Train Mein Birthday Party Ka Video: आप लोगों ने होटल, घर या ऑफिस में बर्थडे सेलिब्रेट होता देखा होगा, लेकिन क्या आपने ट्रेन के अंदर बर्थडे पार्टी देखी है? जी हां ऐसा हुआ है. तो चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला. 

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Oct 08, 2025, 08:55 PM IST
Trending Photos

Viral Video: जन्मदिन किसी के लिए भी एक स्पेशल-डे होता है लोग इस दिन कुछ ना कुछ स्पेशल करते हैं. कुछ लोग धार्मिक कार्यक्रम करते हैं तो कुछ लोग दोस्तों के साथ पार्टी और मौज मस्ती करते हैं. इसी बीच बर्थडे का एक वीडियो वायरल हो रहा है. आप लोगों ने होटल, घर या ऑफिस में बर्थडे सेलिब्रेट होता देखा होगा, लेकिन क्या आपने ट्रेन के अंदर बर्थडे पार्टी देखी है? जी हां ऐसा हुआ है. तो चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला. 

ट्रेन के अंदर कैसे मनाया जन्मदिन?
सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दिखता है कि एक शख्स का जन्मदिन है और बर्थडे बॉय ट्रेन में सफर कर रहा है. तो ट्रेन में ही केक काटकर सभी यात्रियों को खिला दिया. वीडियो में एक यात्री दिखाता है कि कैसे एक शख्स सबको उनकी सीट पर जाकर केक दे रहा है. जैसे हम छोटे बच्चों को प्लेट में टॉफी और नमकीन के साथ केक देते थे. बिल्कुल उसी अंदाज में प्लेट में केक के साथ टॉफी रखी हैं. बस नमकीन की जगह चिप्स है. बर्थडे बॉय का ट्रेन के अंदर सेलिब्रेशन और इस बर्थडे पार्टी में यात्रियों का शामिल होना बहुत ही शानदार पल था. ये पल एक यात्री ने कैमरे में कैद कर लिया और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.
यह भी पढ़ें: विंडो सीट पर बैठी थी महिला, प्लेटफॉर्म पर पुलिस वाले ने झपट लिया फोन, वीडियो देखकर समझ आएगा पूरा मामला

 

किसने शेयर किया ये वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @sxpcreation नाम के वेरिफाइड अकाउंट से शेयर किया गया है और अभी तक इस वीडियो पर 2.5 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं, खबर लिखे जाने तक 15 हजार से ज्यादा यूजर्स इस वीडियो को शेयर भी कर चुके हैं.
यह भी पढ़ें: दिवाली की सफाई में सब कुछ धो डाला, यूजर्स बोले- यहां लक्ष्मी नहीं आई तो कहीं नहीं आएगी

 

वीडियो देखकर क्या बोले लोग?
इस वीडियो को देखने के बाद यूजर्स ने काफी मजेदार कमेंट किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "जनरल बॉगी में करो पार्टी तब पता चलेगा." दूसरे यूजर ने लिखा, "ऐसे ही लोग बाद में लूटकर चले जाते हैं." इसके अलावा ज्यादातर यूजर्स ने कमेंट बॉक्स में उस लड़के को बर्थडे विश किया है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

Birthday PartyTrain Videoviral

