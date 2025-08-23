ऑनलाइन मंगवाया सस्ता कपड़ा, पहनते ही जल गई जांघ-कमर; बाथरूम में जाकर देखा तो...

Online Shopping Danger: आज के सोशल मीडिया वाले जमाने में ऑनलाइन शॉपिंग हमारी आदत बन चुकी है. एक क्लिक पर लाखों प्रोडक्ट्स सस्ते दामों में मिल जाते हैं. लेकिन कभी-कभी यही सस्ता सौदा बहुत महंगा पड़ जाता है. ऐसा ही हुआ ब्रिटेन की 27 साल की मौली-मे वॉटसन के साथ, जिसने सस्ती शेपवियर खरीदी और नतीजे में उसे गंभीर जलन और घाव झेलने पड़े.

पार्टी की तैयारी कैसे बनी दर्दनाक अनुभव?

मौली-मे ने मई 2024 में एक सोशल मीडिया शॉप से सिर्फ £8.57 (करीब 1,000 रुपये) में शेपवियर खरीदी. वह इसे अपनी बहन के बेबी शॉवर पार्टी में ड्रेस के नीचे पहनना चाहती थी. लेकिन 27 जुलाई को पार्टी के दौरान अचानक उसकी जांघ और कमर के पास तेज जलन शुरू हो गई, जैसे कपड़ों के अंदर किसी ने मधुमक्खी काट ली हो.

शेपवियर पिघलकर क्यों चिपक गई त्वचा से?

टॉयलेट में जाकर मौली-मे ने पाया कि शेपवियर का इलास्टेन मटीरियल पिघल गया था और उसकी त्वचा से चिपक गया था. दर्द और घबराहट में जब उसने इसे खींचकर निकाला, तो उसकी त्वचा पर गहरे घाव हो गए. डॉक्टरों के मुताबिक, उसे पहली और दूसरी डिग्री के जलन की चोट लगी. हालत इतनी खराब थी कि वह पार्टी बीच में ही छोड़कर घर लौट गई.

अस्पताल में क्या हुआ इलाज?

अगले दिन मौली-मे लंदन के सेंट थॉमस हॉस्पिटल पहुंची. डॉक्टरों ने बताया कि यह जलन इतनी गंभीर है कि इसके निशान हमेशा के लिए रह सकते हैं. उसे तुरंत इलाज मिला और पैरों पर पट्टियां बांधी गईं. इस वजह से उसे काम से छुट्टी लेकर घर से ही रिकवरी करनी पड़ी. मौली-मे ने इस हादसे की शिकायत प्लेटफॉर्म के हेल्प सेंटर पर की और जलन की तस्वीरें भी भेजीं. लेकिन जवाब बेहद निराशाजनक था- कंपनी ने सिर्फ £10 का कूपन और रिफंड ऑफर किया. मौली-मे ने इसे मजाक बताते हुए कहा कि यह उसके दर्द और तकलीफ का अपमान है. उसने साफ कहा, “मुझे आपका कूपन नहीं चाहिए, मैं कभी इस ब्रांड से खरीदारी नहीं करूंगी.”

हैरानी की बात यह है कि जब मौली-मे ने अपने दोस्तों और ऑफिस के साथियों को यह बताया, तो कई लोगों ने भी कहा कि उन्होंने भी ऐसे सस्ते ऑनलाइन कपड़े खरीदे थे और उन्हें खुजली व जलन जैसी समस्याएं हुईं. इस घटना के बाद मौली-मे ने थर्ड पार्टी सेलर्स से खरीदारी बंद कर दी और लोगों को भी सावधान रहने की सलाह दी.