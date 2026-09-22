अजनार के बाद यमुना साफ करने उतरे 'बिट्टू तबाही': पहले ही दिन निकाला 585 किलो कचरा, Video Viral

कभी एक नदी के किनारे अकेले सफाई करते नजर आने वाला एक युवक अब अपनी मुहिम को अलग-अलग शहरों तक ले जाने की कोशिश कर रहा है. मध्य प्रदेश में अजनार नदी की सफाई को लेकर वीडियो बनाने वाले सुरेंद्र सिंह चौधरी को सोशल मीडिया पर 'बिट्टू तबाही' के नाम से जाना जाने लगा है. अब उनका सफाई अभियान दिल्ली की यमुना तक पहुंच गया है.
बिट्टू तबाही ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए एक वीडियो में अपने पहले दिल्ली सफाई अभियान की झलक दिखाई. उन्होंने बताया कि यमुना के किनारे काफी मात्रा में कचरा जमा था और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर कई घंटे तक सफाई की गई. उन्होंने अपनी पहली ड्राइव में 585 किलो कचरा बाहर निकाला. यह आंकड़ा अपने आप में बड़ा है, लेकिन यमुना जैसे लंबे नदी किनारे के लिए यह सिर्फ एक छोटी शुरुआत है.
यमुना के किनारे पहुंचने के बाद बिट्टू ने वहां की स्थिति कैमरे में दिखाई. उनके मुताबिक, घाट और उसके आसपास फूल-मालाएं, पूजा-पाठ की चीजें, प्लास्टिक और दूसरे तरह का कचरा पड़ा हुआ था. नदी के किनारे पूजा सामग्री का इस तरह जमा होना कोई नई बात नहीं है. धार्मिक आयोजनों और रोजाना की गतिविधियों के बाद कई बार ऐसी चीजें नदी या उसके आसपास छोड़ दी जाती हैं. धीरे-धीरे यही सामान कचरे के बड़े ढेर में बदल जाता है. बिट्टू ने इसी जगह से सफाई की शुरुआत की. इस दौरान उनके साथ स्थानीय लोग और वॉलंटियर्स भी जुड़ते गए. करीब साढ़े चार घंटे तक चले इस अभियान में सभी ने मिलकर किनारे से कचरा हटाया.
बिट्टू तबाही ने अपने वीडियो में बताया कि दिल्ली में यह उनकी पहली क्लीनअप ड्राइव थी. उनके मुताबिक, टीम ने मिलकर कुल 585 किलो कचरा हटाया. उन्होंने बताया कि यह सफाई अभियान वर्ल्ड क्लीनअप डे से जुड़ी गतिविधियों के तहत किया गया. तीन दिन तक चलने वाली इस मुहिम में अलग-अलग जगहों पर सफाई और लोगों को जागरूक करने का प्लान बनाया गया था. अपने सोशल मीडिया पोस्ट में बिट्टू ने लिखा कि यमुना किनारे साढ़े चार घंटे की सफाई के दौरान टीम ने 585 किलो कचरा हटाया. उन्होंने सफाई में साथ देने वाले लोगों का भी शुक्रिया अदा किया.
इस अभियान की खास बात सिर्फ कचरा हटाना नहीं थी. सफाई के दौरान आसपास रहने वाले कुछ लोग भी टीम के साथ जुड़ गए. किसी ने कचरा उठाया तो किसी ने उसे एक जगह जमा करने में मदद की. बिट्टू ने बताया कि जब लोग खुद सफाई में हाथ बंटाते हैं तो इसका असर सिर्फ उस दिन तक सीमित नहीं रहता. इससे आसपास के दूसरे लोगों को भी यह संदेश मिलता है कि सार्वजनिक जगहों को साफ रखना सिर्फ किसी एक विभाग की जिम्मेदारी नहीं है. यमुना किनारे की सफाई के दौरान लोगों का जुड़ना इसी बात की एक छोटी मिसाल के तौर पर सामने आया.
सुरेंद्र सिंह चौधरी को 'बिट्टू तबाही' के नाम से पहचान तब मिली, जब उन्होंने मध्य प्रदेश की अजनार नदी को साफ करने का अभियान शुरू किया. वह नदी किनारे जमा गंदगी और कचरे को खुद हटाते हुए उसके वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते थे. उनके इन वीडियो ने धीरे-धीरे लोगों का ध्यान खींचा. सफाई के उनके तरीके और बिना किसी बड़े सेटअप के खुद काम शुरू करने की वजह से उनकी अलग पहचान बनी. बाद में उनकी मुहिम की चर्चा द ओशन क्लीनअप के फाउंडर और सीईओ बोयन स्लैट तक भी पहुंची. इसके बाद उन्हें संगठन के साथ काम करने का न्योता मिलने की बात सामने आई.
अजनार के बाद बिट्टू का कहना है कि वह अपनी सफाई मुहिम को दूसरे राज्यों तक ले जाना चाहते हैं. उनका मकसद सिर्फ कचरा उठाना नहीं, बल्कि लोगों को सार्वजनिक जगहों और नदियों को साफ रखने के लिए जागरूक करना भी है. दिल्ली पहुंचने के बाद उन्होंने बताया कि वह अलग-अलग राज्यों में जाकर लोगों को इस अभियान से जोड़ना चाहते हैं. उनका मानना है कि अगर स्थानीय लोग किसी सफाई अभियान का हिस्सा बनते हैं तो उसका असर ज्यादा बड़ा हो सकता है. इसी सोच के साथ अब उनकी नजर दिल्ली-एनसीआर के दूसरे इलाकों पर भी है.
दिल्ली में पहले अभियान के बाद बिट्टू तबाही ने अपने अगले पड़ाव का भी ऐलान कर दिया है. उन्होंने बताया कि अब उनकी सफाई मुहिम गुरुग्राम पहुंचेगी. उन्होंने अपने पोस्ट में गुरुग्राम के खेड़की दौला का जिक्र करते हुए लोगों से पूछा कि अगली सफाई ड्राइव में कौन उनके साथ आएगा. यानी यमुना किनारे से शुरू हुआ यह अभियान अब दिल्ली-एनसीआर के दूसरे हिस्सों तक पहुंचने वाला है. अगर वहां भी स्थानीय लोग इसी तरह उनके साथ जुड़ते हैं तो इस मुहिम का दायरा और बढ़ सकता है.
बिट्टू तबाही का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद लोगों ने उनके काम की तारीफ की. कई यूजर्स ने उन्हें सफाई अभियान जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया. एक यूजर ने लिखा, 'नाइस वर्क ब्रदर.' वहीं दूसरे ने हिंदी में लिखा कि वह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. कई लोगों ने कमेंट में दिल और फायर वाले इमोजी भी शेयर किए. सोशल मीडिया पर मिलने वाला यह सपोर्ट बताता है कि नदी और सार्वजनिक जगहों की सफाई को लेकर लोगों में दिलचस्पी है. हालांकि, ऐसी मुहिम का असली असर तभी होगा, जब सफाई के साथ-साथ लोग दोबारा उसी जगह कचरा फेंकने से भी बचें.
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