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अजनार के बाद यमुना साफ करने उतरे 'बिट्टू तबाही': पहले ही दिन निकाला 585 किलो कचरा, Video Viral

मध्य प्रदेश की अजनार नदी से सफाई अभियान की शुरुआत करने वाले सुरेंद्र सिंह चौधरी उर्फ 'बिट्टू तबाही' अब दिल्ली पहुंच गए हैं. उन्होंने यमुना किनारे सफाई अभियान चलाकर सिर्फ साढ़े चार घंटे में 585 किलो कचरा निकालने का दावा किया है. फूल-मालाओं, पूजा सामग्री, प्लास्टिक और दूसरे कचरे से पटे यमुना के किनारे को स्थानीय लोगों और वॉलंटियर्स के साथ मिलकर साफ किया गया.

Written BySantosh Mishra
Published: Sep 22, 2026, 06:48 AM IST|Updated: Sep 22, 2026, 06:48 AM IST
अजनार के बाद यमुना साफ करने उतरे 'बिट्टू तबाही': पहले ही दिन निकाला 585 किलो कचरा, Video Viral
Image Credit: बिट्टू तबाही दिल्ली यमुना सफाई! Image credit: instagram/@bittu_tabahi

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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