Advertisement
trendingNow13044919
Hindi Newsजरा हटकेन घूंसे चले, न थप्पड़... ट्रेन में हुई चेहरे पर थूकने वाली लड़ाई, Video देख लोग बोले- थूक रहे या KISS कर रहे...

न घूंसे चले, न थप्पड़... ट्रेन में हुई चेहरे पर थूकने वाली लड़ाई, Video देख लोग बोले- थूक रहे या KISS कर रहे...

Fight in metro video: सिंगापुर की MRT ट्रेन में दो लोगों की लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जहां मारपीट की जगह थूकने की जंग शुरू हुई और मामला गलती से किसिंग जैसा लगने लगा.

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Dec 18, 2025, 11:35 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

न घूंसे चले, न थप्पड़... ट्रेन में हुई चेहरे पर थूकने वाली लड़ाई, Video देख लोग बोले- थूक रहे या KISS कर रहे...

Fight in metro video​: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो सिंगापुर की MRT ट्रेन का बताया जा रहा है. वीडियो में दो चीनी मूल के पुरुष एक-दूसरे से बहस करते नजर आते हैं. आमतौर पर ऐसे झगड़ों में लोग चिल्लाते हैं या हाथापाई करते हैं, लेकिन यहां मामला बिल्कुल अलग दिशा में चला गया. इसी वजह से यह क्लिप लोगों का ध्यान खींच रही है.

लड़ाई में ऐसा क्या हुआ जिसने सबको चौंका दिया?

वीडियो में दोनों व्यक्ति एक-दूसरे को डराने के लिए थूकने लगते हैं. गुस्से में वे बार-बार सिर हिलाते हुए सामने वाले के और करीब आते जाते हैं. इसी दौरान उनके चेहरे बार-बार आपस में टकरा जाते हैं. यह सीन ऐसा लगता है जैसे वे गलती से एक-दूसरे को किस कर रहे हों. जो पल डरावना होना चाहिए था, वही अजीब और हास्यास्पद बन गया. दोनों के बीच की नजदीकी इतनी बढ़ जाती है कि देखने वालों को समझ ही नहीं आता कि यह झगड़ा है या मजाक. न कोई मुक्का, न गाली, सिर्फ थूकने की कोशिश और सिर की टक्कर. इसी वजह से यह वीडियो इंटरनेट पर लोगों को हंसी में डाल रहा है और कई लोग इसे अब तक की सबसे अजीब लड़ाई बता रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बिछड़ा प्यार 54 साल बाद मिला, लेकिन इस मुलाकात में खुशी नहीं बल्कि छिपा था ऐसा दर्द; जिसने दुनिया को रुला दिया

Grok चैटबॉट ने इस वीडियो को कैसे समझाया?

जब इस वीडियो को लेकर एक्स के चैटबॉट Grok से सवाल किया गया, तो उसने भी इसे अजीब लेकिन मजेदार घटना बताया. Grok के मुताबिक, यह सिंगापुर MRT का वायरल वीडियो है, जहां बहस थूकने तक पहुंच जाती है और ज्यादा पास आने की वजह से चेहरे टकरा जाते हैं, जो किस जैसा लगता है. उसने इसे कुछ लोगों के लिए हास्यास्पद और कुछ के लिए तीखी सार्वजनिक बहस कहा. जी न्यूज इस खबर की पुष्टि नहीं करता है. इसे सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. 

 

 

 

 

यह भी पढ़ें: 87 साल के बुढ़उ पेंटर का 50 साल छोटी इस खूबसूरत लड़की से हुआ बेटा, 2500 करोड़ की है संपत्ति!

सोशल मीडिया यूजर्स ने क्या-क्या कहा?

वीडियो के वायरल होते ही कमेंट सेक्शन मजाक से भर गया. किसी ने लिखा कि सीधे मुक्का मारो, यह क्या तरीका है. किसी ने कहा कि ये तीन साल के बच्चों की तरह लड़ रहे हैं. एक यूजर ने तंज कसते हुए लिखा कि दुश्मन से प्रेमी बनने का यह सबसे सुंदर पल है. कई लोगों ने कहा कि उन्हें यहां दो लड़ते हुए लोग नहीं, बल्कि दो प्रेमी नजर आ रहे हैं. कुछ यूजर्स ने कराटे का जिक्र करते हुए मजाक उड़ाया. कुल मिलाकर यह वीडियो इसलिए वायरल हुआ क्योंकि इसमें गुस्सा, अजीब हरकतें और अनजाने में बना रोमांटिक सीन, तीनों एक साथ दिखे. यही वजह है कि यह क्लिप इंटरनेट पर लोगों को हंसा भी रही है और हैरान भी कर रही है.

 
About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

fight videoFight In Metrometro fight videospit fight in metro

Trending news

'कांग्रेस देती है उपदेश, नहीं करती अमल...' BSR नेता ने तेलंगाना सरकार पर साधा निशाना
Telangana
'कांग्रेस देती है उपदेश, नहीं करती अमल...' BSR नेता ने तेलंगाना सरकार पर साधा निशाना
नहीं रहे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के शिल्पकार राम सुतार, 100 साल की उम्र में कहा अलविदा
ram v sutar
नहीं रहे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के शिल्पकार राम सुतार, 100 साल की उम्र में कहा अलविदा
महाराष्ट्र के खेल मंत्री ने कैसा 'खेला' किया? इस्तीफा होते ही CM के पास भागे पवार
Maharashtra news
महाराष्ट्र के खेल मंत्री ने कैसा 'खेला' किया? इस्तीफा होते ही CM के पास भागे पवार
थमेगी ड्रैगन की डगर! मोदी ने 6 अफ्रीकी देशों की यात्रा कर चीनी प्रभाव पर लगाया ब्रेक
PM Modi
थमेगी ड्रैगन की डगर! मोदी ने 6 अफ्रीकी देशों की यात्रा कर चीनी प्रभाव पर लगाया ब्रेक
पायल गेमिंग MMS वीडियो किसने फैलाया? AI से बदमाशी करने वालों को सजा देने का इंतजाम
AI Technology
पायल गेमिंग MMS वीडियो किसने फैलाया? AI से बदमाशी करने वालों को सजा देने का इंतजाम
पहले बीजिंग की हवा भी जहरीली थी, फिर चीन को मिली जादुई छड़ी? दिल्ली बार-बार फेल
delhi pollution news
पहले बीजिंग की हवा भी जहरीली थी, फिर चीन को मिली जादुई छड़ी? दिल्ली बार-बार फेल
हिंदुओं का एकजुट होना स्टालिन सरकार को नहीं आ रहा रास, जानें अब क्या उठाया कदम?
DNA
हिंदुओं का एकजुट होना स्टालिन सरकार को नहीं आ रहा रास, जानें अब क्या उठाया कदम?
मंदिर पर 'इस्लामी इमारत' बनाने वाला कौन? अहमदाबाद की यह तस्वीरें देख यकीन नहीं होगा
DNA
मंदिर पर 'इस्लामी इमारत' बनाने वाला कौन? अहमदाबाद की यह तस्वीरें देख यकीन नहीं होगा
'नेहरू के दस्तावेज लौटाओ', PM मोदी के मंत्री का सोनिया गांधी पर हमला, सुनाई दोटूक
Jawaharlal Nehru
'नेहरू के दस्तावेज लौटाओ', PM मोदी के मंत्री का सोनिया गांधी पर हमला, सुनाई दोटूक
पंजाब में 'आप' का क्लीन स्वीप! जिला परिषद-ब्लॉक समिति चुनावों में दर्ज की प्रचंड जीत
Punjab News
पंजाब में 'आप' का क्लीन स्वीप! जिला परिषद-ब्लॉक समिति चुनावों में दर्ज की प्रचंड जीत