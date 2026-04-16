वफादारी का ऐसा इम्तिहान! दूल्हा बनने के लिए देनी पड़ती है अपनी सबसे बड़ी कुर्बानी; वजह जानकर रह जाएंगे सन्न

अक्सर कहा जाता है कि मोहब्बत में लोग एक-दूसरे का हाथ थामने और उम्र भर साथ निभाने की कसमें खाते हैं, लेकिन क्या आप किसी ऐसी जगह की कल्पना कर सकते हैं जहां शादी के लिए अपना ही हाथ 'दान' करना पड़ता हो? इन दिनों सोशल मीडिया पर एक बेहद चौंकाने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक रहस्यमयी और अनोखी परंपरा का जिक्र है. दावा किया जा रहा है कि इस गांव में शादी का मतलब है अपने एक हाथ से हमेशा के लिए हाथ धो बैठना. यहां दूल्हा अपनी होने वाली बेगम को 'मेहर' या तोहफे के रूप में अपना कटा हुआ हाथ देता है. क्या यह वाकई कोई सदियों पुरानी रवायत है या महज़ एक डरावना अंधविश्वास? आइए जानते हैं इस अजीबोगरीब दावे के पीछे का पूरा सच.

क्या है यह खौफनाक परंपरा?

वायरल वीडियो में दावा किया गया है कि एक गांव में सदियों पुरानी परंपरा के तहत दूल्हा अपनी होने वाली पत्नी को ‘मेहर’ या दहेज के रूप में अपना कटा हुआ हाथ देता है. वीडियो में दिखाया गया है कि गांव के लगभग हर पुरुष का एक हाथ नहीं है. इस परंपरा को वहां की संस्कृति का हिस्सा बताया जाता है और माना जाता है कि जो पुरुष यह कुर्बानी देता है, वही शादी के लायक होता है. इस अजीब रिवाज ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है.

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क्यों दी जाती है ऐसी कुर्बानी?

इस परंपरा के पीछे एक चौंकाने वाला तर्क दिया जाता है. कहा जाता है कि अगर पुरुष का एक हाथ नहीं होगा, तो वह अपनी पत्नी पर कभी हाथ नहीं उठा पाएगा. यानी यह महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने का तरीका माना जाता है. गांव के लोग इसे वफादारी और प्यार की निशानी मानते हैं. हैरानी की बात यह है कि वहां के पुरुष इस हालत में भी खुद को खुशकिस्मत मानते हैं और अपनी जिंदगी सामान्य तरीके से जीते हैं.

क्या है इस वीडियो की असली सच्चाई?

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद लोगों की तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आईं. कई लोगों ने इसे अमानवीय और जुल्म बताया, तो कुछ ने इसे अंधविश्वास कहा. हालांकि, ऐसे वीडियो की सच्चाई पर सवाल भी उठते हैं, क्योंकि इंटरनेट पर कई बार भ्रामक जानकारी भी फैलती है. बताया जाता है कि अगर कोई पुरुष इस परंपरा को मानने से इनकार करता है, तो उसे समाज में अपमानित किया जाता है और उसे शादी का मौका भी नहीं मिलता. यह मामला जितना रहस्यमयी है, उतना ही विवादित भी है.