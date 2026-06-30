/मौत से मटरगश्ती... ऊंचे पहाड़ की पतली बाउंड्री पर साइकिल दौड़ाता दिखा शख्स, खौफनाक वीडियो वायरल

Bizarre Cycling Video: सोशल मीडिया पर आए दिन हैरतंगेज वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन इस बार जो वीडियो सामने आया है उसे देखकर अच्छे-अच्छे स्टंटबाजों के पसीने छूट गए हैं. फ्रांस के ऊंचे पहाड़ों पर एक शख्स ने अपनी साइकिल के साथ ऐसा जानलेवा खेल खेला, जिसे देखकर इंटरनेट की जनता की रूह कांप गई है. 'गलती की कोई गुंजाइश नहीं' कैप्शन के साथ शेयर किया गया यह वीडियो इस समय इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है.
सोशल मीडिया पर इन दिनों रील्स और व्यूज के चक्कर में लोग किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं. फ्रांस के रहने वाले एक साइक्लिस्ट फेलिप वर्गीज ने भी कुछ ऐसा ही किया. फेलिप एक बेहद कुशल साइक्लिस्ट हैं, लेकिन इस बार उन्होंने जो रास्ता चुना वह किसी की भी धड़कनें रोक सकता है. उन्होंने फ्रांस के एक ऊंचे पहाड़ी इलाके में सड़क के किनारे बनी बेहद पतली बाउंड्री वॉल पर साइकिल चलाई.
जान जोखिम में डाली
इस वीडियो की सबसे डरावनी बात यह है कि जिस दीवार पर फेलिप साइकिल बैलेंस कर रहे थे, उसके ठीक बगल में हजारों फीट गहरी खाई थी. अगर एक इंच भी बैलेंस बिगड़ता, तो सीधे मौत तय थी. फेलिप ने खुद इस वीडियो को पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा, 'गलती की कोई गुंजाइश नहीं'. यह बात सच भी है क्योंकि वहां से बचने का कोई दूसरा चांस नहीं था.
इंटरनेट पर आया कमेंट्स का सैलाब
जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर आया, तुरंत वायरल हो गया. लोग इस पर तरह-तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. कुछ लोग फेलिप के बैलेंस और स्किल की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं, तो वहीं ज्यादातर लोग इसे बेहद बेवकूफी भरा कदम बता रहे हैं. नेटिजन्स का कहना है कि सिर्फ एक वीडियो के लिए अपनी जान दांव पर लगाना बिल्कुल भी समझदारी नहीं है.
कमेंट सेक्शन में कई यूजर्स ने नाराजगी भी जाहिर की है. एक यूजर ने लिखा, "यह स्टंट बिल्कुल गैर-जरूरी और जानलेवा है." वहीं दूसरे यूजर ने मजाकिया लेकिन डरे हुए अंदाज में लिखा, "इसे देखकर ही मेरे पैरों में कंपन होने लगी है."
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