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हंबा-हंबा, रंबा-रंबा, थंबा-थंबा... BJP कार्यकर्ता 'ममता बनर्जी के सॉन्ग' पर कर रहे डिस्को डांस, देखें VIDEO

पश्चिम बंगाल चुनाव में 200 से ज्यादा सीटें जीतने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं का अनोखा जश्न. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के "हंबा-हंबा, रंबा-रंबा" वाले बयान पर बनाया डीजे सॉन्ग, वीडियो सोशल मीडिया पर मचा रहा धूम.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: May 05, 2026, 10:21 AM IST
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हंबा-हंबा, रंबा-रंबा, थंबा-थंबा... BJP कार्यकर्ता 'ममता बनर्जी के सॉन्ग' पर कर रहे डिस्को डांस, देखें VIDEO

BJP Victory in Bengal: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों ने पूरे देश को चौंका दिया है. बंगाल की राजनीति में एक ऐतिहासिक मोड़ आया है जहां जनता ने पीएम मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए बीजेपी को 200 से अधिक सीटों पर जीत दिलाई है. इस बड़ी जीत के बाद राज्य भर में जश्न का माहौल है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा एक मजेदार वीडियो की हो रही है. बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के एक पुराने मशहूर बयान का डीजे रीमिक्स बनाकर उस पर जमकर डांस किया है.

200 पार का जश्न और अनोखा अंदाज

4 मई को आए चुनाव नतीजों के बाद बंगाल की गलियों में बीजेपी समर्थकों का उत्साह सातवें आसमान पर है. कार्यकर्ताओं ने इस पल को यादगार बनाने के लिए ममता बनर्जी के उस बयान को चुना जो कभी सोशल मीडिया पर मीम्स का हिस्सा बना था. "हंबा-हंबा, रंबा-रंबा, थंबा-थंबा..." के बोलों को डीजे म्यूजिक के साथ मिलाकर बीजेपी समर्थकों ने अपनी जीत का संगीत बना लिया है.

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सोशल मीडिया पर वायरल हुआ 'डिस्को डांस'

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कुछ ही सेकेंड के इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कार्यकर्ता बीजेपी का झंडा लहरा रहे हैं और म्यूजिक की बीट्स पर थिरक रहे हैं. इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर 'vibewithshilpa24' नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. खबर लिखे जाने तक इस वीडियो को करीब 2 लाख 38 हजार लोगों ने लाइक किया है और व्यूज का आंकड़ा लाखों में पहुंच चुका है.

 

 

यूजर्स के मजेदार रिएक्शंस

इस वीडियो पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई है. लोग न सिर्फ इसे शेयर कर रहे हैं बल्कि मजेदार कमेंट्स भी कर रहे हैं. एक यूजर ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए लिखा, "हमारे पश्चिम बंगाल के लोग खुश हैं, तो हम यूपी वाले भी खुश हैं." वहीं एक अन्य यूजर ने चुटकी लेते हुए इस रीमिक्स को "New Song Unlocked" (नया गाना अनलॉक हो गया) करार दिया है.

यह वीडियो न केवल कार्यकर्ताओं की खुशी को दर्शाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि बंगाल की राजनीति में अब विरोधियों के बयानों को भी जश्न का हिस्सा बनाया जा रहा है. ममता बनर्जी का वह डायलॉग, जो कभी भाषण का हिस्सा था, अब विपक्षी खेमे की जीत के जश्न का सबसे बड़ा आकर्षण बन गया है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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