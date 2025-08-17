भारतीय की हिम्मत देख अमेरिकी शख्स के छूटे पसीने, डंडा लेकर ऐसा दौड़ाया कि फिर मुड़कर नहीं देखा
Fight between Indian And USA Guy: अमेरिकी और भारतीय व्यक्ति के बीच झगड़े का एक वीडियो काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है. जहां बात मारपीट तक पहुंच जाती है. अमेरिकी शख्स भारतीय को थप्पड मार देता है और तभी भारतीय व्यक्ति जो करता है, उसे देख आप भी भारत के इस व्यक्ति की हिम्मत की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाएंगे. 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Aug 17, 2025, 07:00 PM IST
Fight between Indian And USA Guy: सोशल मीडिया पर किसी भी मामले का वीडियो वायरल होने में देर नहीं लगती है. जहां कभी झगड़े तो कभी हंसी-मजाक से भरे वीडियोज काफी तेजी से लोगों के बीच वायरल होते रहते हैं. जहां भारतीय और अमेरिकी शख्स के झगड़े का एक वीडियो इन दिनों काफी चर्चाओं में है. दरअसल अमेरिका का एक आदमी भारतीय को एक स्टोर के आगे थप्पड मारने लगता है. जहां फिर भारतीय ऐसा करता है कि अमेरिका के उस व्यक्ति को वहां से भागने में ही अपनी भलाई नजर आती है. फिलहाल इस वीडियो पर काफी तादाद में लोग कमेंट्स कर रहे हैं. 

भारतीय ने किया ऐसा 
वायरल वीडियो में दिख रहा है कि अमेरिका के एक स्टोर के बाहर एक भारतीय खड़ा हुआ है. जहां अचानक से अश्वेत अमेरिकी व्यक्ति वहां आता है. वह बिना किसी बात के सीधे भारतीय शख्स को थप्पड मार देता है. वह उसके बाद भी नहीं रुकता है. बॉक्सिंग स्टाइल में अमेरिकी शख्स दोबारा से भारत के व्यक्ति को थप्पड़ मारने लगता है. पहली और दूसरी बार में तो शख्स ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन जैसे ही अमेरिकी व्यक्ति ने तीसरी बार हाथ उठाया तो भारतीय तुरंत स्टोर के अंदर गया और डंडा निकालकर ले आया. इसके बाद उसने अमेरिकी को इतना दौड़ाया कि वह डर की वजह से लौटकर नहीं आया. 

लोगों ने की भारतीय की हिम्मत की तारीफ
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर यह वीडियो  @MarioBabyFrmDaG नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो पर खबर लिखे जाने तक 7.5 मिलियन व्यूज आ चुके हैं. वीडियो पर काफी लोगों ने कमेंट भी किए हैं. एक यूजर ने लिखा- भारतीय खिलाड़ी ने क्या शानदार वापसी की है. वहीं दूसरे यूजर ने इस झगड़े को स्वदेशी बनाम विदेशी बताया. इसी तरह कई लोगों ने भारतीय की तारीफ करते हुए कमेंट सेक्शन में अमेरिकी शख्स को खरी-खोटी सुनाई. 

Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

Fight between Indian And USA GuyViral Video

