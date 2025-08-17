भारतीय की हिम्मत देख अमेरिकी शख्स के छूटे पसीने, डंडा लेकर ऐसा दौड़ाया कि फिर मुड़कर नहीं देखा

Fight between Indian And USA Guy: सोशल मीडिया पर किसी भी मामले का वीडियो वायरल होने में देर नहीं लगती है. जहां कभी झगड़े तो कभी हंसी-मजाक से भरे वीडियोज काफी तेजी से लोगों के बीच वायरल होते रहते हैं. जहां भारतीय और अमेरिकी शख्स के झगड़े का एक वीडियो इन दिनों काफी चर्चाओं में है. दरअसल अमेरिका का एक आदमी भारतीय को एक स्टोर के आगे थप्पड मारने लगता है. जहां फिर भारतीय ऐसा करता है कि अमेरिका के उस व्यक्ति को वहां से भागने में ही अपनी भलाई नजर आती है. फिलहाल इस वीडियो पर काफी तादाद में लोग कमेंट्स कर रहे हैं.

भारतीय ने किया ऐसा

वायरल वीडियो में दिख रहा है कि अमेरिका के एक स्टोर के बाहर एक भारतीय खड़ा हुआ है. जहां अचानक से अश्वेत अमेरिकी व्यक्ति वहां आता है. वह बिना किसी बात के सीधे भारतीय शख्स को थप्पड मार देता है. वह उसके बाद भी नहीं रुकता है. बॉक्सिंग स्टाइल में अमेरिकी शख्स दोबारा से भारत के व्यक्ति को थप्पड़ मारने लगता है. पहली और दूसरी बार में तो शख्स ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन जैसे ही अमेरिकी व्यक्ति ने तीसरी बार हाथ उठाया तो भारतीय तुरंत स्टोर के अंदर गया और डंडा निकालकर ले आया. इसके बाद उसने अमेरिकी को इतना दौड़ाया कि वह डर की वजह से लौटकर नहीं आया.

Og out there tweakin wit the Indian lmaooo pic.twitter.com/EuGFv206ya — batman (@MarioBabyFrmDaG) August 14, 2025

लोगों ने की भारतीय की हिम्मत की तारीफ

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर यह वीडियो @MarioBabyFrmDaG नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो पर खबर लिखे जाने तक 7.5 मिलियन व्यूज आ चुके हैं. वीडियो पर काफी लोगों ने कमेंट भी किए हैं. एक यूजर ने लिखा- भारतीय खिलाड़ी ने क्या शानदार वापसी की है. वहीं दूसरे यूजर ने इस झगड़े को स्वदेशी बनाम विदेशी बताया. इसी तरह कई लोगों ने भारतीय की तारीफ करते हुए कमेंट सेक्शन में अमेरिकी शख्स को खरी-खोटी सुनाई.