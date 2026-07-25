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22 फीट ऊंचे बिजली के खंभे पर घंटों फंसा रहा भालू, लोग बनाते रहे वीडियो; 7200 वोल्ट करंट से हुई दर्दनाक मौत

अमेरिका के न्यू मैक्सिको में एक दर्दनाक घटना ने लोगों को झकझोर दिया. एक काला भालू 22 फीट ऊंचे बिजली के खंभे पर चढ़ गया और हाई वोल्टेज तारों के बीच घंटों फंसा रहा. आस-पास के लोगों ने उसकी हालत देखकर कई बार मदद के लिए फोन किया, लेकिन समय रहते रेस्क्यू नहीं हो सका. आखिरकार 7200 वोल्ट की लाइन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 25, 2026, 07:37 AM IST|Updated: Jul 25, 2026, 07:38 AM IST
22 फीट ऊंचे बिजली के खंभे पर घंटों फंसा रहा भालू, लोग बनाते रहे वीडियो; 7200 वोल्ट करंट से हुई दर्दनाक मौत
Image Credit: Image credit: X/@ScottEnlow

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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