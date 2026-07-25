/22 फीट ऊंचे बिजली के खंभे पर घंटों फंसा रहा भालू, लोग बनाते रहे वीडियो; 7200 वोल्ट करंट से हुई दर्दनाक मौत

न्यू मैक्सिको के एक सुनसान इलाके से गुजर रहे लोगों ने ऐसा नजारा देखा, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया. सड़क किनारे लगे एक ऊंचे बिजली के खंभे पर एक काला भालू चढ़ा हुआ था. वह जमीन से करीब 22 फीट ऊपर हाई वोल्टेज तारों के बीच फंसा हुआ था.
वहां मौजूद लोगों के अनुसार, भालू बेहद परेशान दिख रहा था. वह लगातार तेज-तेज सांस ले रहा था और नीचे उतरने की कोशिश भी नहीं कर पा रहा था. आसपास मौजूद लोगों को साफ समझ आ गया कि वह किसी बड़ी मुसीबत में फंस गया है.
घटना के दौरान शैनन मुलेंस नाम की महिला अपने परिवार के साथ हाईवे से गुजर रही थीं. उन्होंने सबसे पहले भालू को देखा. उनके मंगेतर ने तुरंत इमरजेंसी सर्विस को फोन कर पूरी जानकारी दी. कुछ देर बाद वहां से गुजर रहे एक अन्य व्यक्ति रॉबिन डॉसन भी रुक गए. उन्होंने भी अधिकारियों को फोन कर बताया कि एक भालू बिजली के खंभे पर फंसा हुआ है और उसकी हालत लगातार खराब होती जा रही है. डॉसन ने बताया कि दूर खड़े होने के बावजूद भालू की तेज सांसें साफ सुनाई दे रही थीं. इससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि वह कितनी परेशानी में था.
रॉबिन डॉसन करीब 30 मिनट तक वहीं खड़े रहे. उन्हें उम्मीद थी कि वन विभाग या बिजली विभाग की टीम जल्द मौके पर पहुंचेगी और भालू को सुरक्षित नीचे उतार लेगी. लेकिन काफी देर तक कोई नहीं आया. इसके बाद उन्होंने दोबारा 911 पर फोन किया. उनका कहना है कि उन्हें बताया गया कि फिलहाल कोई टीम वहां नहीं भेजी जाएगी और भालू खुद ही नीचे उतर आएगा. यह जवाब सुनकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए. उनका मानना था कि इतनी ऊंचाई पर हाई वोल्टेज तारों के बीच फंसे जानवर के लिए खुद नीचे उतरना आसान नहीं था.
911 operator: "911 what is your emergency?"
Caller: "I'm calling to report a bear on top of a light pole." pic.twitter.com/8g07ibZupQ
—Tales of Badge & Blaze (@ScottEnlow) July 21, 2026
घटना की जानकारी धीरे-धीरे आसपास के लोगों तक पहुंच गई. कई वाहन सड़क किनारे रुकने लगे. कुछ लोग भालू को देखने पहुंचे, जबकि कई लोगों ने मोबाइल निकालकर उसका वीडियो और तस्वीरें बनानी शुरू कर दीं. बाद में न्यू मैक्सिको डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्डलाइफ ने भी बयान जारी किया. विभाग के मुताबिक, लोगों से बार-बार कहा गया था कि वे वहां न रुकें और भालू को अकेला छोड़ दें, जिससे वह खुद सुरक्षित नीचे उतर सके. लेकिन बड़ी संख्या में लोग वीडियो बनाने और तस्वीरें लेने के लिए रुकते रहे. अधिकारियों का मानना है कि लगातार लोगों की मौजूदगी की वजह से भालू और ज्यादा घबरा गया और काफी देर तक खंभे पर ही बैठा रहा.
जब तक बिजली विभाग की टीम और स्थानीय शेरिफ मौके पर पहुंचे, तब तक बहुत देर हो चुकी थी. जानकारी के मुताबिक, खंभे पर मौजूद हाई वोल्टेज लाइन में करीब 7200 वोल्ट का करंट दौड़ रहा था. किसी समय भालू का संपर्क इन तारों से हो गया और उसे जोरदार करंट लग गया. कुछ ही पलों में उसकी मौके पर ही मौत हो गई. बाद में उसका शव खंभे के नीचे जमीन पर मिला. स्थानीय शेरिफ कर्टिस स्कैग्स ने पुष्टि की कि जब अधिकारी वहां पहुंचे, तब तक भालू की जान जा चुकी थी.
न्यू मैक्सिको डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्डलाइफ ने घटना पर अफसोस जताया. विभाग का कहना है कि शुरुआती सूचना मिलने पर लोगों से कहा गया था कि वे भालू को परेशान न करें. बयान में कहा गया कि स्थानीय कंट्रोल रूम को भी निर्देश दिए गए थे कि लोगों को वहां रुकने से रोका जाए. हालांकि, इसके बावजूद कई लोग लगातार वहां आते रहे और वीडियो बनाते रहे. विभाग का कहना है कि जांच की जा रही है कि घटना के दौरान रेस्क्यू में देरी क्यों हुई और भविष्य में ऐसी घटनाओं से कैसे बचा जा सकता है.
जैसे ही घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोगों ने दुख और गुस्सा दोनों जाहिर किया. कई यूजर्स ने सवाल उठाया कि जब इतनी जल्दी घटना की जानकारी अधिकारियों तक पहुंच गई थी, तो रेस्क्यू टीम समय पर क्यों नहीं पहुंची. कुछ लोगों ने लिखा कि अगर बिजली की सप्लाई कुछ देर के लिए बंद कर दी जाती, तो शायद भालू की जान बचाई जा सकती थी. वहीं, कुछ लोगों ने यह भी कहा कि सिर्फ वीडियो बनाने के बजाय लोगों को सुरक्षित दूरी बनाए रखकर अधिकारियों की मदद करनी चाहिए थी.
एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिका के कई राज्यों में जंगलों के पास आबादी बढ़ने और प्राकृतिक आवास कम होने की वजह से भालू जैसे जंगली जानवर अक्सर रिहायशी इलाकों या बिजली के ढांचों तक पहुंच जाते हैं. ऐसी घटनाएं सिर्फ जानवरों के लिए ही नहीं, बल्कि इंसानों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकती हैं. इसलिए वन्यजीव विभाग लगातार लोगों से अपील करता है कि किसी जंगली जानवर को संकट में देखकर खुद उसे बचाने की कोशिश न करें, बल्कि तुरंत संबंधित एजेंसियों को सूचना दें और सुरक्षित दूरी बनाए रखें.
न्यू मैक्सिको की यह घटना सिर्फ एक भालू की मौत की कहानी नहीं है. इसने वन्यजीव बचाव व्यवस्था, इमरजेंसी रिस्पॉन्स और लोगों की जिम्मेदारी जैसे कई सवाल खड़े कर दिए हैं. अगर समय पर रेस्क्यू हो जाता या हालात अलग तरीके से संभाले जाते, तो शायद इस बेजुबान की जान बचाई जा सकती थी. अब सोशल मीडिया पर वायरल यह वीडियो लोगों को यही याद दिला रहा है कि कभी-कभी कुछ मिनटों की देरी भी किसी की जिंदगी छीन सकती है.