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Hindi Newsजरा हटकेभारी पड़ी ड्राइवर की हीरोपंती, बीच बहाव में फंसी कार, रूह कंपा देगा पहाड़ों का ये वीडियो

भारी पड़ी ड्राइवर की 'हीरोपंती', बीच बहाव में फंसी कार, रूह कंपा देगा पहाड़ों का ये वीडियो

Car Swept Away in River: सोशल मीडिया पर पहाड़ों पर एडवेंचर का ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देख किसी की भी रूह कांप जाएगी. ये वीडियो एडवेंचर के नाम पर अपनी जान जोखिम में डालने का एक जीता-जागता उदाहरण है.

Written By  Nirdosh Sharma|Last Updated: Apr 04, 2026, 11:50 PM IST
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पानी में बहती कार. फोटो क्रेडिट: X Post
पानी में बहती कार. फोटो क्रेडिट: X Post

Viral Video: सोशल मीडिया पर पर आपने रोमांच से भरे वीडियो खूब देखे होंगे, लेकिन इस वीडियो को देख आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि कैसे कैसे लोग हैं जो एडवेंचर के चक्कर में जान जोखिम में डाल देते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक ड्राइवर नदी के बीच से कार निकालने की कोशिश करता है. इस दौरान जो कुछ हुआ वो आपको हैरान कर देगा. चलिए जानते हैं.

वीडियो में देखा जा सकता है कि पहाड़ों के बीच से बहती एक उफनती नदी को पार करना एक ड्राइवर को बेहद महंगा पड़ गया. अपनी काली रंग की कार को 'ऑफ-रोडिंग' और एडवेंचर का हिस्सा समझकर ड्राइवर ने उसे सीधे तेज बहाव के बीच उतार दिया. पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि भारी-भरकम कार तिनके की तरह बहने लगी. हालांकि कुछ देर कार पानी में चली, लेकिन जैसे ही वो गहरे पानी में आई तो बहाव के बीच फंस गई. यह नजारा देख वहां मौजूद लोगों की सांसें अटक गईं.

जान बचाने भागे लोग

जैसे ही कार पानी में फंसी और वहीं डूबने लगी तो आसपास खड़े लोगों की सांस फूल गई. तुरंत ड्राइवर को बचाने के लिए लोगों ने कार के पीछे दौड़ लगा दी. देखते ही देखते वहां भीड़ इकट्ठा हो गई. किस्मत अच्छी थी कि कार नदी के बहाव के साथ बहुत दूर तक नहीं गई. कुछ ही मीटर की दूरी पर जाकर कार पत्थरों के बीच अटक गई। अगर कार थोड़े और गहरे पानी में जाती, तो ड्राइवर की जान बचाना नामुमकिन हो जाता. वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे एक छोटी सी गलती और 'हीरोपंती' दिखाने की कोशिश जानलेवा साबित हो सकती थी-

यह भी पढ़ें: कार खरीदने के बाद महिला ने किया ऐसा काम, पूरे स्टाफ का बना दिया दिन

रेस्क्यू कर रहे स्थानीय लोग

जैसे ही कार बीच नदी में फंसी, तो ड्राइवर ने गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश की. ड्राइवर और उसका साथी कार से निकलकर कार की छत पर चढ़ गए. तभी वहां भीड़ जमा हो गई और उन्हें बचाने के काम में जुट गई. वीडियो खत्म होने तक लोग उन्हें बचाने की कोशिश करते दिख रहे हैं.

किसने पोस्ट किया वीडियो?

वायरल हो रहा वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @desimojito नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है. खबर लिखे जाने तक 93 हजार से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Nirdosh Sharma

निर्दोष शर्मा ज़ी न्यूज़ डिजिटल में पिछले 2 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और वायरल, ट्रेंडिंग तथा जरा हटके खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ह...और पढ़ें

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