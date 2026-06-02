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Hindi Newsजरा हटकेसोना-चांदी छोड़ो, अब तरबूज खरीदने के लिए लेना होगा बैंक लोन! जानें ₹6 लाख वाले डेंसुके वॉटरमेलन की खासियत

सोना-चांदी छोड़ो, अब तरबूज खरीदने के लिए लेना होगा बैंक लोन! जानें ₹6 लाख वाले डेंसुके वॉटरमेलन की खासियत

World Most Expensive Watermelon: क्या आप जानते हैं कि भारत में 20 रुपये किलो वाला तरबूज जापान में लाखों रुपये में बिकता है. हालांकि, यह भारत वाले तरबूज से बिल्कुल अलग होता है. जापान में इसे लग्जरी गिफ्ट के रूप में खरीदा जाता है. इसको वहां पर Densuke Watermelon नाम से जाना जाता है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Jun 02, 2026, 06:16 AM IST
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Image credit: X/@exolablog247
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World Most Expensive Watermelon: गर्मियों का मौसम आते ही बाजारों में तरबूज की भरमार दिखाई देने लगती है. भारत में आमतौर पर 20 से 30 रुपये प्रति किलो की कीमत पर मिलने वाला तरबूज गर्मी से राहत देने वाला सबसे लोकप्रिय फल माना जाता है. सड़क किनारे लगे ठेलों से लेकर बड़े बाजारों तक हर जगह लोग तरबूज खरीदते नजर आते हैं. लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक तरबूज की कीमत लाखों रुपये भी हो सकती है? सुनने में यह बात भले ही अजीब लगे, लेकिन दुनिया में एक ऐसा खास तरबूज मौजूद है जिसकी कीमत किसी लग्जरी कार की डाउन पेमेंट जितनी हो सकती है. यही वजह है कि इसे दुनिया का सबसे महंगा तरबूज कहा जाता है. यह अनोखा फल जापान में उगाया जाता है और अपने अनोखेपन, खास स्वाद और शानदार रूप के कारण पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना रहता है.

कौन सा है दुनिया का सबसे महंगा तरबूज?

दुनिया के सबसे महंगे तरबूज का नाम डेंसुके वॉटरमेलन (Densuke Watermelon) है. यह सामान्य हरे रंग के तरबूज जैसा बिल्कुल नहीं दिखता. इसका बाहरी छिलका चमकदार काले रंग का होता है, जो इसे बाकी सभी तरबूजों से अलग पहचान देता है. पहली नजर में देखने पर यह किसी सजावटी वस्तु जैसा लगता है. वहीं, इसके अंदर का गूदा गहरे लाल रंग का होता है, जो बेहद मीठा और रसीला माना जाता है. स्वाद के मामले में इसे दुनिया के बेहतरीन फलों में गिना जाता है.

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जापान के एक खास इलाके में होती है खेती

डेंसुके तरबूज की खेती केवल जापान के होक्काइडो द्वीप के तोहमा क्षेत्र में की जाती है. इस इलाके की जलवायु और मिट्टी को इस खास फल के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है. एक्सपर्ट्स के अनुसार, यहां की ज्वालामुखीय मिट्टी, ठंडा मौसम और खेती के पारंपरिक तरीके इस तरबूज को अनोखा स्वाद और रंग देते हैं. यही कारण है कि इसे किसी दूसरे क्षेत्र में बड़े पैमाने पर उगाना आसान नहीं माना जाता.

आखिर इतनी महंगी क्यों होती है कीमत?

डेंसुके तरबूज की कीमत का सबसे बड़ा कारण इसकी कम उपज है. हर साल इसकी सीमित संख्या में ही खेती की जाती है. किसान उत्पादन बढ़ाने के बजाय गुणवत्ता पर अधिक ध्यान देते हैं. हर पौधे पर केवल कुछ चुनिंदा फल ही आते हैं, जिससे उन्हें भरपूर पोषण मिल सके. इसके अलावा, फलों की विशेष देखरेख की जाती है और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए विशेष कवर का इस्तेमाल किया जाता है. इस पूरी प्रक्रिया में काफी मेहनत और समय लगता है. यही वजह है कि उत्पादन कम होता है और मांग अधिक बनी रहती है.

नीलामी में लगती है लाखों की बोली

हर साल सीजन की शुरुआत में डेंसुके तरबूज की विशेष नीलामी की जाती है. इस नीलामी में कारोबारी, लग्जरी होटल और अमीर खरीदार हिस्सा लेते हैं. कई बार एक प्रीमियम क्वालिटी वाले डेंसुके तरबूज की कीमत 6,000 अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा पहुंच चुकी है. भारतीय मुद्रा में यह रकम लगभग 5 से 6 लाख रुपये के बराबर होती है. हालांकि, सभी डेंसुके तरबूज इतने महंगे नहीं होते. सामान्य गुणवत्ता वाले फल भी 20 से 25 हजार रुपये तक में बिक जाते हैं, जो आम तरबूज की तुलना में बेहद ज्यादा है.

जापान में स्टेटस सिंबल माना जाता है यह फल

जापान में डेंसुके तरबूज सिर्फ एक फल नहीं, बल्कि शान का प्रतीक माना जाता है. लोग इसे खास मौकों पर गिफ्ट के रूप में देते हैं. बिजनेस मीटिंग, शादी, पारिवारिक समारोह और विशेष अवसरों पर इसे लग्जरी गिफ्ट की तरह पेश किया जाता है. कई बड़े होटल और रेस्टोरेंट भी अपने खास मेहमानों के लिए इसे परोसते हैं. डेंसुके तरबूज सिर्फ अपनी कीमत के कारण ही मशहूर नहीं है. इसमें कई जरूरी विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं. इसकी मिठास और कुरकुरापन इसे दूसरे तरबूजों से अलग बनाता है. जापान में कई लोग इसे 'ब्लैक ज्वेल' यानी काला हीरा भी कहते हैं. इसकी शानदार बनावट और सीमित उपज इसे और खास बना देती है.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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