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Hindi Newsजरा हटकेये चींटियां कहलाती हैं महारानी, 29 साल तक जीती हैं? जानिए इनके साम्राज्य के अनसुने राज

ये चींटियां कहलाती हैं 'महारानी', 29 साल तक जीती हैं? जानिए इनके साम्राज्य के अनसुने राज

Black Garden Ants: क्या आपके गार्डन में काली चींटियां हैं? जानिए कैसे ये नन्हे जीव आपके पौधों की रक्षा करते हैं और मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं. साथ ही जानें इनसे छुटकारा पाने के आसान और प्राकृतिक तरीके.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Apr 18, 2026, 07:19 AM IST
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ये चींटियां कहलाती हैं 'महारानी', 29 साल तक जीती हैं? जानिए इनके साम्राज्य के अनसुने राज

Black Garden Ants Facts: हम अक्सर अपने घर या बगीचे में चींटियों को देखकर उन्हें भगाने की कोशिश करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये नन्हीं काली चींटियां (Lasius niger) प्रकृति की सबसे मेहनती और अनुशासित सेना हैं? ये केवल आपके किचन के डब्बे तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि हमारे इकोसिस्टम में एक रक्षक की भूमिका निभाती हैं. आज हम आपको चींटियों की इस जादुई दुनिया के बारे में विस्तार से बताएंगे.

गार्डन के लिए किसी वरदान से कम नहीं

ज्यादातर लोग काली चींटियों को सिर्फ एक सिरदर्द मानते हैं, लेकिन वे आपके पौधों की 'बॉडीगार्ड' होती हैं. ये फूलों के रस की तलाश में पौधों पर घूमती हैं और इस दौरान हानिकारक कीड़ों को मार गिराती हैं. इसके अलावा, कुछ खास तरह के जंगली फूल तो पूरी तरह से अपने बीजों के प्रसार के लिए इन चींटियों पर ही निर्भर होते हैं.

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मिट्टी की सेहत सुधारने वाली इंजीनियर

चींटियां मिट्टी के अंदर सुरंगें बनाती हैं, जिससे मिट्टी में हवा का संचार बेहतर होता है. यह प्रक्रिया पौधों की जड़ों को गहराई तक जाने और ऑक्सीजन लेने में मदद करती है. साथ ही, वे मृत कीड़ों और फंगस को खाकर ऑर्गेनिक कचरे को खाद में बदल देती हैं, जिससे मिट्टी और भी उपजाऊ बन जाती है.

जब ये बन जाती हैं 'दुश्मन'

फायदों के बावजूद कभी-कभी चींटियां मुसीबत भी बन सकती हैं. इनका सबसे बड़ा नकारात्मक पहलू 'एफिड फार्मिंग' है. ये मीठे रस के लिए एफिड्स (Aphids) नाम के कीड़ों की रक्षा करती हैं, जो पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं. इसके अलावा, 'कारपेंटर चींटियां' लकड़ी के ढांचे को खोखला कर सकती हैं और कुछ प्रजातियां इंसानों को दर्दनाक डंक भी मार सकती हैं.

बिना जहर के चींटी भगाने के उपाय

अगर आपके घर में चींटियों की तादाद बहुत बढ़ गई है, तो केमिकल के बजाय प्राकृतिक तरीके अपनाएं. सफेद सिरका और पानी का 1:1 का घोल उनके चलने वाले रास्ते को मिटा देता है. इसके अलावा, पुदीने का तेल, दालचीनी, या पिसी हुई काली मिर्च का छिड़काव भी उन्हें दूर रखने में बहुत असरदार होता है.

रसोई को रखें सुरक्षित

चींटियों को रोकने का सबसे अच्छा तरीका बचाव है. खाने की चीजों, खासकर मीठे और स्टार्च वाले सामान को हमेशा एयरटाइट कंटेनर में रखें. फर्श पर गिरने वाले खाने के टुकड़ों को तुरंत साफ करें. अगर चींटियां दीवारों की दरारों से आ रही हैं, तो उन दरारों को तुरंत सील कर दें ताकि उन्हें घर के अंदर आने का रास्ता न मिले.

समझदारी भरा तालमेल

चींटियां हमारे पर्यावरण का एक अनिवार्य हिस्सा हैं. वे भोजन की श्रृंखला (Food Chain) की एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं और पक्षियों से लेकर छिपकलियों तक का भोजन बनती हैं. इनसे नफरत करने के बजाय, हमें इनके व्यवहार को समझना चाहिए. जब तक वे सीमा में हैं, वे आपके गार्डन की दोस्त हैं, और अगर वे घर में घुसें, तो आसान घरेलू उपायों से उन्हें नियंत्रित किया जा सकता है.

About the Author
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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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