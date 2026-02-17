Advertisement
सावन में काला, गर्मी में गेहुंआ! आखिर क्यों हर मौसम में रंग बदल लेता है तिलेश्वर नाथ का शिवलिंग?

उत्तर प्रदेश के गोपीगंज स्थित तिलेश्वर नाथ मंदिर का शिवलिंग हर मौसम में रंग बदलता है. पांडवकालीन माने जाने वाले इस रहस्यमयी शिवलिंग से जुड़ी मान्यताएं, अटूट आस्था और सावन की भारी भीड़ इसे खास बनाती है.

Feb 17, 2026
भारत में शिव मंदिरों की कमी नहीं, लेकिन कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां आस्था के साथ रहस्य भी कदम से कदम मिलाकर चलता है. उत्तर प्रदेश के गोपीगंज क्षेत्र में स्थित तिलेश्वर नाथ मंदिर ऐसा ही एक चमत्कारी स्थल है, जहां शिवलिंग हर मौसम के साथ अपना रंग बदल लेता है. सावन में काला, गर्मी में गेहुंआ और ग्रीष्म में भूरा यह बदलाव न तो रंग से किया जाता है और न ही किसी लेप से. यही वजह है कि हर साल सावन आते ही यहां श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है. सैकड़ों किलोमीटर दूर से कांवरिए पैदल यात्रा कर जलाभिषेक के लिए पहुंचते हैं. यह सिर्फ पूजा का स्थान नहीं, बल्कि विश्वास, इतिहास और रहस्य का अद्भुत संगम है.

पांडवकालीन शिवलिंग और तीन ऋतुओं का चमत्कार 

गंगा के तट के पास स्थित तिलेश्वर नाथ मंदिर का शिवलिंग पांडवकालीन माना जाता है. मान्यता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान इसकी स्थापना की थी, जिसका उल्लेख महाभारत के वन पर्व में भी मिलता है. यह शिवलिंग हर चार महीने में स्वतः अपना रंग बदलता है. सावन में यह गहरे काले रंग का हो जाता है, गर्मी में गेहुंआ और ग्रीष्म ऋतु में भूरा दिखाई देता है. इस प्राकृतिक बदलाव ने सदियों से भक्तों को हैरान और आकर्षित किया है. वैज्ञानिक कारण भले स्पष्ट न हों, लेकिन श्रद्धालु इसे महादेव की लीला मानते हैं.

 20 फीट खुदाई, फिर भी अंत नहीं

मंदिर के महासचिव मनिष दुबे के अनुसार वर्ष 1997 में श्री तिलेश्वर नाथ श्रृंगार समिति के नेतृत्व में मंदिर के सुंदरीकरण के दौरान करीब 20 फीट तक खुदाई कराई गई थी, लेकिन शिवलिंग का अंतिम छोर नहीं मिल सका. इससे यह मान्यता और मजबूत हुई कि यह शिवलिंग अत्यंत विशाल और रहस्यमयी है. मंदिर के पुजारी महादेव गोसाई बताते हैं कि सावन में शिवलिंग अपनी ऊपरी परत (चप्पड़) छोड़ता है, लेकिन आज तक वह परत किसी को प्राप्त नहीं हुई. यह रहस्य आज भी भक्तों और शोधकर्ताओं के लिए अनसुलझा है.

 सावन की भीड़, अटूट विश्वास और विशेष श्रृंगार 

सावन के पूरे महीने तिलेश्वर नाथ मंदिर में कांवरियों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रहती है. मान्यता है कि सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद यहां जरूर पूरी होती है. सावन के अंतिम सोमवार को बाबा का विशेष श्रृंगार किया जाता है, जिसे देखने के लिए दूर-दूर से भक्त पहुंचते हैं. गांव वालों के सहयोग से पूजा-पाठ और आयोजन होते हैं. सावन में काले स्वरूप में दर्शन देने वाले बाबा का यह रूप भक्तों के लिए विशेष आस्था का केंद्र है. यही कारण है कि तिलेश्वर नाथ सिर्फ मंदिर नहीं, बल्कि विश्वास का जीवंत प्रतीक बन चुका है.

 

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

Bhadohi Newsunique shiva templeTileshwar Nath Temple

