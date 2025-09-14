शिकार बना शिकारी! जहरीले ब्लैक मांबा के चंगुल में फंसा था बाज, तभी शेरनी की हुई एंट्री, मौत के मुंह से जिंदा निकला...

Baaz Aur sherni ka Video: जंगल में रोज़ाना नई घटनाएं देखने को मिलती हैं, लेकिन हाल ही में सामने आया एक वीडियो सबको हैरान कर रहा है. जिसमें एक बाज खुद शिकार करने आया था, जहरीले ब्लैक मांबा के चंगुल में फंसा नजर आता है. वीडियो देखकर साफ पता चलता है कि बाज बिल्कुल निढाल पड़ा है और शायद उसकी जान जाने वाली थी. तभी वहां एक शेरनी पहुंचती है और पूरा दृश्य बदल जाता है. जंगल में किसकी किस्मत पलटेगी, ये किसी को नहीं पता होता, लेकिन वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

ब्लैक मांबा का खौफ और बाज की मुश्किल

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि ब्लैक मांबा ने बाज को कसकर पकड़ रखा है. बाज शायद सांप का शिकार करने आया होगा, लेकिन खुद शिकार बन गया. ब्लैक मांबा दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में गिना जाता है और उसका काटना मौत का सबब बन सकता है. वीडियो में बाज बिल्कुल निढाल पड़ा है, जैसे उसकी सांसें थम चुकी हों. तभी शेरनी वहां आती है और पहले सांप को डराने की कोशिश करती है. जब वह नहीं डरता, तो शेरनी उसे अपने पंजे से खींचती है. इसके बाद सांप भड़क जाता है और शेरनी पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है.

सोशल मीडिया पर छाया वीडियो

इस वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (ट्विटर) पर @AmazingSights नाम से शेयर किया गया. महज 16 सेकंड के इस वीडियो को अब तक 1 लाख 37 हजार से ज्यादा बार देखा जा चुका है. जबकि सैकड़ों लोगों ने वीडियो को लाइक किया और अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. लोग इसे नेचर का अनोखा ड्रामा बता रहे हैं. कुछ यूजर्स ने शेरनी की बहादुरी की तारीफ की तो कुछ ने चेतावनी दी कि ब्लैक मांबा बेहद खतरनाक होता है. वीडियो वायरल होते ही जंगल की इस घटना ने लोगों का ध्यान खींच लिया.

Lion vs Black mamba vs Eagle pic.twitter.com/I3QDiLsIJD — Damn Nature You Scary (@AmazingSights) September 12, 2025

वीडियो देख यूजर के छूट गए पसीने

वीडियो देखने के बाद सोशल मीडिया पर कई प्रतिक्रियाएं सामने आईं. एक यूजर ने लिखा, “ये तो नेचर का असली ड्रामा है, हर पल कुछ भी हो सकता है.” दूसरे ने लिखा, “बाज को तो शेरनी ने दूसरा मौका दे दिया.” वहीं एक अन्य ने लिखा, “शेरनी को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ब्लैक मांबा के एक बार काटने से दौरा पड़ सकता है.” इस वीडियो ने लोगों को रोमांचित भी किया और सतर्क भी. जंगल की यह घटना दिखाती है कि खतरा किस पल सामने आ जाए, कहा नहीं जा सकता. यह नजारा देख हर कोई दंग रह गया.