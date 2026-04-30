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Hindi Newsजरा हटकेनींद में थी शेरनी, मुंह पर आकर डस गया Black mamba! कुछ ही देर में ऐसी हो गई शेरनी की हालत

नींद में थी शेरनी, मुंह पर आकर डस गया Black mamba! कुछ ही देर में ऐसी हो गई शेरनी की हालत

Black Mamba Attacks Lioness: जंगल से डरावनी घटनाएं सामने आती रहती हैं, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो चौंका देते हैं. वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि जब शेरनी गहरी नींद में थी, तब जहरीले ब्लैक माम्बा (Black mamba) सांप ने उसके चेहरे पर हमला कर दिया. इसके बाद शेरनी के चेहरे की जो हालत हुई वो आपसे देखी नहीं जाएगी.

Written By  Nirdosh Sharma|Last Updated: Apr 30, 2026, 04:07 PM IST
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फोटो क्रेडिट: इंस्टाग्राम @everydayscienceofficial
फोटो क्रेडिट: इंस्टाग्राम @everydayscienceofficial

वायरल हो रहा वीडियो अफ्रीका के जंगलों का बताया जा रहा है. यहां सबसे ज्यादा जहरीले सांपों में शुमार black mamba (Dendroaspis polylepis) सोती हुई शेरनी के मुंह पर डस लेता है. ये वीडियो देख शुरुआत में ऐसा लगता है कि सांप शेरनी को किस कर रहा है, लेकिन ये किस शेरनी की जान पर खतरा बन गई. जैसे ही सांप ने शेरनी पर हमला किया तो शेरनी की सांसें फूलने लगी और उसके चेहरे पर इतनी सूजन आ गई कि चेहरे की खाल लटकने लगी. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सांप के जहर का असल इतना खतरनाक है कि शेरनी अपने साथियों के साथ शिकार नहीं खा पा रही है.

अगर हम ब्लैक माम्बा (Black mamba) की बात करें तो ये अफ्रीका का सबसे लंबा विषैला सांप है. इसकी लंबाई 14 फुट तक होती है और यह अपनी स्पीड के लिए जाना जाता है. ये 12 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है. इतनी काबिलियत होने के बाद भी ये सांप काफी शर्मीले होते हैं और खतरा महसूस होने पर ही काटते हैं. इसका जहर न्यूरोटॉक्सिक होता है, जो नर्वस सिस्टम पर हमला करता है. इसकी एक बाइट में इतना जहर होता है कि 10 इंसानों को मौत की नींद सुला सकता है. शेरनी जैसे बड़े जानवर के लिए भी ये घातक साबित होता है. अगर ये सांप किसी इंसान को काट लें और उसको जल्दी एंटीवेनम (Antivenom) न मिले तो 20 मिनट में इंसान की मौत हो सकती है.

यह भी पढ़ें: कुंभकर्ण भी फेल! ये है कुदरत का सबसे आलसी जीव, हफ्ते में एक बार जाता है टॉयलेट!

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ऐसा हो गया शेरनी का हाल

वायरल हो रहे वीडियो में आप देख सकते हैं कि शेरनी आराम से सो रही थी. तभी अचानक वहां एक ब्लैक माम्बा सांप आता है और शेरनी के चेहरे पर चढ़ जाता है और उसके मुंह पर काट लेता है. हालांकि उस समय शेरनी ने हल्की-सा रिएक्शन दिया, लेकिन तब तक सांप अपना काम कर चुका था. इसके बाद शेरनी की हालत बिगड़ना शुरू हो गई. उससे अपना शिकार भी नहीं खाया जा रहा था. शेरनी की आंखें बंद होने लगीं, पैर लड़खड़ाने लगे, सांस उखड़ने लगी और शरीर में अकड़न शुरू हो गई. 

अधिकारियों ने किया कमाल

जब शेरनी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी, तभी शेरनी पर वन्यजीव अधिकारियों की नजर पड़ गई. अधिकारियों ने पहले शेरनी को शांत कर पकड़ा और सबसे पहले उसे एंटी-वेनम सीरम की डोज दी. डोज देने के 2 घंटे बाद तक भी शेरनी की हालत नाजुक बनी रही. वन्य अधिकारियों का कहना है कि कुछ मिनट की देरी हो जाती तो शेरनी को बचाना मुश्किल हो जाता.

एंटी-वेनम ने बचाई जान

बलैक माम्बा का जहर इतना शक्तिशाली होता है कि इससे शरीर को लकवा मार जाता है. इस मामले में क्योंकि सांप ने शेरनी के चेहरे पर डसा तो जहर तेजी से फैला और पूरा चेहरा ही सूज गया. समय पर एंटी-वेनम देने से शेरनी की जान बच गई. ये घटना काफी चौंकाने वाली है, क्योंकि आमतौर पर ये सांप छोटे जानवर और इंसानों पर हमला करते हैं. शेरनी नींद में थी इसलिए सांप को नोटिस नहीं कर पाई और ये हादसा हो गया. 

वायरल हो गया वीडियो

वायरल वीडियो को इंस्टाग्राम पर @everydayscienceofficial नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया. जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया देखते ही देखते वायरल हो गया. खबर लिखे जाने तक वीडियो पर 15 लाख से ज्यादा लोग वीडियो देख चुके हैं. 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Nirdosh Sharma

निर्दोष शर्मा ज़ी न्यूज़ डिजिटल में पिछले 2 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और वायरल, ट्रेंडिंग तथा जरा हटके खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ह...और पढ़ें

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