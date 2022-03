Video: तेंदुए का शिकार करने के लिए पेड़ पर चढ़ा ये जानवर, फिर हुई चौंकाने वाली बात

Black Panther And Leopard Video: सोशल मीडिया पर आपने जंगली जानवरों की लड़ाई के कई सारे वीडियो देखे होंगे. इसमें से कुछ वीडियो काफी खौफनाक होते हैं, जिन्हें देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाते होंगे. जंगली जानवरों की लड़ाई के कुछ वीडियो पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है. इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक ब्लैक पैंथर तेंदुए का शिकार करने के लिए पेड़ पर चढ़ जाता है.

तेंदुए के सामने ब्लैक पैंथर का यह रूप देखकर लोग दंग रह जाते हैं. हालांकि इसके बाद चौंकाने वाली चीज होती है. वीडियो में देखा जा सकता है कि ब्लैक पैंथर तेजी से तेंदुए का शिकार करने के लिए पेड़ पर चढ़ता है. इस दौरान जंगल में घूमने गए कई लोग मौजूद होते हैं. आप देख सकते हैं कि ब्लैक पैंथर काफी गुस्से में दौड़कर आता है और सीधे पेड़ पर चढ़ जाता है. आप ब्लैक पैंथर की गुर्राहट से अंदाजा लगा सकते हैं कि वह कितने गुस्से में है.

आप देख सकते हैं कि तेजी से पेड़ पर चढ़कर ब्लैक पैंथर सीधे तेंदुए के पास पहुंच जाता है. हालांकि जैसे ही वह तेंदुए के पास पहुंचता है, वैसे ही उसकी हवा टाइट हो जाती है. आखिरकार तेंदुआ तो तेंदुआ है. जैसे ही ब्लैक पैंथर उसके सामने पहुंचता है और तेंदुए पर हमला करने की कोशिश करता है, तेंदुआ बस एक बार गुर्राता है और ब्लैक पैंथर की सिट्टी-पिट्टी गुम हो जाती है. वीडियो में आप देख सकते हैं कि इसके बाद ब्लैक पैंथर दुम दबाकर नीचे भाग जाता है. देखें वीडियो-

#DYK

It seems a fight for territory between two matured male leopards, black panther although a great hero in Movies seemed to be losing to another alpha male.#wildlifephotography #wildlife@rameshpandeyifs @ParveenKaswan @Saket_Badola @surenmehra @trikansh_sharma pic.twitter.com/YGSQiyckRI

— Saurabh Gupta (@GuptaIfs) March 23, 2022