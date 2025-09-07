गन्ने का जूस निकालने की ये टेक्नोलॉजी देख दुनिया कर रही तारीफ, देखें वायरल वीडियो
गन्ने का जूस निकालने की ये टेक्नोलॉजी देख दुनिया कर रही तारीफ, देखें वायरल वीडियो

Sugarcane Juice Viral Video: आदिवासी परिवार ने साधनों की कमी में गन्ने का जूस निकालने का अनोखा तरीका अपनाया. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, लोग इसकी सराहना कर रहे हैं और इसे सबसे शुद्ध व देशी तरीका बता रहे हैं.

Sep 07, 2025
गन्ने का जूस निकालने की ये टेक्नोलॉजी देख दुनिया कर रही तारीफ, देखें वायरल वीडियो

 Viral Video: ये कहावत तो आपने ज़रूर सुनी होगी कि  आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है इसका मतलब जब ज़रूरत होती है तो इंसान किसी भी मुश्किल को पार करने के लिए नया तरीका ढूंढ लेता है. इसका बेहतरीन उदाहरण एक वायरल वीडियो में देखने को मिला. सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब छाया हुआ है, जिसमें एक आदिवासी परिवार बिना किसी बड़ी मशीन के गन्ने का जूस निकालते दिख रहा है. साधनों की कमी के बावजूद उन्होंने जो तरीका अपनाया, वो देखकर हर कोई दंग रह गया. लोग इस वीडियो को देखकर मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं और इसकी तारीफ कर रहे हैं. किसी ने इसे सबसे शुद्ध गन्ने का रस बताया तो किसी ने देशी तरीके की सराहना की. आइए जानते हैं इस अनोखी टेक्निक और सोशल मीडिया पर इसके वायरल होने की पूरी कहानी.

आवश्यकता से बना नायाब तरीका

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में एक ब्लैक प्रजाति की आदिवासी फैमिली गन्ने का रस निकालते दिख रही है. उनके पास बड़ी मशीन नहीं थी, इसलिए उन्होंने साधारण डंडों का इस्तेमाल किया. पेड़ से कुछ मोटे डंडे बांध दिए गए और एक महिला अपनी बच्ची के साथ गन्ने को इधर-उधर कर रही है. वहीं एक व्यक्ति डंडे पर बैठकर ऊपर-नीचे होता है, जिससे दबाव पड़ता है और गन्ने का रस निकलता है. यह तरीका भले ही कड़ी मेहनत मांगता हो, लेकिन देखने में बेहद रोचक और मजेदार लगता है.

वीडियो देख लोग कर रहे हैं तारीफ

इस वीडियो को देखकर लोग न सिर्फ दंग रह गए बल्कि खूब मजे भी ले रहे हैं. अब तक इस वीडियो को 1 लाख 50 हजार से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं. कमेंट बॉक्स में लोगों ने फनी कमेंट्स की बौछार कर दी है. एक यूजर ने लिखा, “हार्डवर्क से निकला हुआ शुद्ध ताजा मिठास से भरपूर गन्ने का रस पियो और जियो.” वहीं दूसरे ने लिखा, “इससे ज्यादा शुद्ध गन्ने का रस कहीं नहीं मिलेगा.” तीसरे ने इसे “प्योर देशी तरीका” बताया. कई लोग हंसने वाले इमोजी भी पोस्ट कर रहे हैं.

 

देशी तरीका छा गया सोशल मीडिया पर

जहां कुछ लोगों ने इस वीडियो पर भद्दे कमेंट्स भी किए, वहीं अधिकतर लोग इसे देखकर खुश नजर आए. कई यूजर्स ने लिखा कि यही तरीका सबसे अच्छा है और इससे ज्यादा शुद्ध रस कहीं नहीं मिलेगा. कुछ ने तो मजाक में लिखा कि “गन्ने के जूस का बड़ा गिलास सिर्फ 20 रुपये में मिल रहा है.” इस वीडियो ने साबित कर दिया कि संसाधन कम होने पर भी दिमाग और मेहनत से शानदार तरीके निकाले जा सकते हैं. यह देशी तकनीक सोशल मीडिया पर छा गई है और लोगों का दिल जीत रही है.

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

Sugarcane Juice Viral Video

;