प्यार सिर्फ दिखावे का नाम नहीं! ब्लाइंड गर्लफ्रेंड को अनोखे अंदाज में किया प्रपोज, वीडियो देख भावुक हुए लोग

Proposal Video Viral: प्यार बड़े-बड़े दावों का नाम नहीं है. एक छोटा-सा प्रयास रिश्तों में चार चांद लगा सकता है. अगर पार्टनर आपको समझने वाला हो तो किसी भी पल को खास बनाया जा सकता है. सोशल मीडिया पर एक ऐसे ही कपल का वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें एक बॉयफ्रेंड ने अपनी ब्लाइंड गर्लफ्रेंड को कुछ इस अंदाज में प्रपोजल दिया जिसे देख लोग भावुक हो गए. आइए जानते हैं इस शख्स ने इस मौके को कैसे खास बना दिया.

दरअसल, लड़की ब्लाइंड है यानी देख नहीं सकती. ऐसे में लड़के ने अपनी दृष्टिहीन पार्टनर को ब्रेल लिपि (Braille Script) में लिखा प्रपोजल देकर सरप्राइज कर दिया, ताकि वो खुद अपने हाथों से हर शब्द महसूस कर सके और पढ़ सके. ब्रेल लिपि एक ऐसी लेखन प्रणाली होती है जिसमें ब्लाइंड लोग शब्दों को छूकर पढ़ते हैं या समझते हैं.

ये था लड़की का रिएक्शन

जैसे ही लड़की ने उसके प्रपोजल को समझा तो उसके रिएक्शन ने इस पल को खास और हमेशा के लिए यादगार बना दिया. महिला को पहले यकीन नहीं हुआ, वो बहुत खुश नजर आई और यस-यस बोलकर अपने पार्टनर के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया. इसके बाद शख्स ने महिला को अंगूठी पहनाई और गले से लगा लिया.

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प्यार सिर्फ दिखावे का नाम नहीं

यहां सच्ची फीलिंग और प्यार साफ नजर आ रहा है. प्रपोज करने के इस अनोखे अंदाज को लोग खूब पसंद कर रहे हैं. इस वीडियो ने यूजर्स को भावुक कर दिया. लोग शख्स की सोच और मेहनत की तारीफ कर रहे हैं. ये वीडियो दिखाता है कि प्यार सिर्फ बड़े-बड़े दिखावे का नाम नहीं है. एक दूसरे को समझने और पार्टनर को हमेशा खास महसूस कराना मायने रखता है. ये छोटे पलों को भी हमेशा के लिए यादगार बना देता है. आज की दिखावे की दुनिया में ये वीडियो लोगों को सच्चे प्यार को समझा रहा है.

वायरल हो गया वीडियो

वायरल वीडियो इंस्टाग्राम पर @trolltantra.in नाम के अकाउंट से शेयर किया गया. जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया देखते ही देखते वायरल हो गया. खबर लिखे जाने तक वीडियो पर 5.8 लाख से ज्यादा व्यूज और 50 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.