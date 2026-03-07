आंखों से हारा पर आसमां पर हौसले..., दिव्यांग शख्स ने स्मार्टफोन से ऐसे किया ऑनलाइन पेमेंट

Video Viral: कहते हैं, 'किस्मत और समय कितना भी खराब हो अगर हौसला जिंदा है तो कोई मंजिल दूर नहीं.' सोशल मीडिया पर एक दिलचस्प वीडियो वायरल हो रहा है. जिसे देखकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे. आपने ऐसे लोगों को रोजमर्रा के कई काम करते देखा होगा जो दोनों आंखों से देख नहीं सकते हैं. लेकिन क्या आपने किसी दिव्यांग को स्मार्टफोन चलाते देखा है. वायरल हो रहा शख्स न सिर्फ फोन चला रहा है, बल्कि दुकान से सामान खरीदने के बाद अपने फोन से ऑनलाइन पेमेंट भी करता है. चलिए देखते हैं इस शख्स ने ऑनलाइन पेमेंट कैसे की.

वीडियो में नजर आता है कि ये व्यक्ति अपने फोन को कान के पास रखकर पेमेंट करता है. पहले ऐप खोलता है. उसके बाद उसमें 12 रुपये अमाउंट (Amount) एंटर करता है. आखिर में वो स्क्रीन पर खास तरीके से कोड डालता है और 12 रुपये ट्रांसफर हो जाते हैं. जब ये शख्स पेमेंट कर रहा होता है, उस दौरान दुकानदार इस पल को अपने कैमरे में कैद कर लेता है.

बिना देखे कैसे चलाया फोन?

अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि ये कैसे संभव हुआ? एक व्यक्ति बिना स्क्रीन देखे फोन कैसे चला सकता है. दरअसल, ये TalkBack (टॉकबैक) सुविधा के कारण हो पाया. जो दृष्टिबाधित लोगों के लिए डिजाइन की गई है.

क्या है TalkBack सुविधा?

TalkBack एंड्रॉइड फोन की एक विशेष सुविधा है. ये मुख्य रूप से ऐसे लोगों के लिए डिजाइन की गई है जो देख नहीं सकते हैं. ये Google स्क्रीन रीडर सुविधा है. ये स्क्रीन को छूने पर बोलकर बताती है कि क्या सिलेक्ट किया गया है. स्क्रीन पर उंगली फेरने से स्क्रीन पर मौजूद कॉन्टेंट और आइटम के बारे में सुनकर जान सकते हैं. ऐसे में दृष्टिबाधित लोगों को बिना स्क्रीन देखे फोन लगाने में मदद मिलती है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.