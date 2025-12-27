ब्लिंकिट के 10 मिनट ने बचा लिया महिला का 'अमेरिकी सपना'! ऐन वक्त पर फंसा था US वीजा, फिर...

2025 में भारत का क्विक कॉमर्स सिर्फ सुविधा नहीं, बल्कि कई बार संकटमोचक भी साबित हो रहा है. ऐसा ही एक हैरान कर देने वाला मामला दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास के बाहर देखने को मिला, जहां US वीजा इंटरव्यू के लिए लाइन में खड़ी एक महिला का सपना ऐन वक्त पर खतरे में पड़ गया. जरूरी दस्तावेज घर पर छूट चुके थे और इंटरव्यू का समय सिर पर था. ऐसे हालात में घबराहट लाज़मी थी, लेकिन तभी टेक्नोलॉजी और तेज़ डिलीवरी ने कमाल कर दिखाया. Blinkit की 10–15 मिनट की सर्विस ने न सिर्फ परेशानी हल की, बल्कि एक महिला का ‘अमेरिकी सपना’ भी बचा लिया.

दरअसल, यह कहानी गौरी गुप्ता की है, जो एक AI स्टार्टअप की फाउंडर और IIT ग्रेजुएट हैं. गौरी ने अपने अनुभव को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा किया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया. उन्होंने बताया कि वह सुबह 8 बजे के O-1 वीजा इंटरव्यू के लिए दिल्ली स्थित US Embassy पहुंचीं. सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन लाइन में खड़े-खड़े उन्हें याद आया कि कुछ बेहद जरूरी डॉक्यूमेंट्स उनके पास नहीं हैं. ये वही कागज़ थे, जो O-1 वीजा अप्रूवल के लिए अहम माने जाते हैं. ऐसे में उनका इंटरव्यू और महीनों की मेहनत दोनों खतरे में पड़ गई.

पैनिक मोड में आया Blinkit काम

Add Zee News as a Preferred Source

मार्केट जाकर प्रिंट निकलवाने का समय नहीं था और इंटरव्यू स्लॉट छूटने का डर अलग. गौरी पूरी तरह पैनिक मोड में आ चुकी थीं. तभी वहां मौजूद एक सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें Blinkit ऐप इस्तेमाल करने की सलाह दी. गौरी ने वहीं खड़े-खड़े मोबाइल से अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए और प्रिंट का ऑर्डर दे दिया. हैरानी की बात यह रही कि सिर्फ 15 मिनट के अंदर प्रिंट होकर सारे जरूरी कागज़ उनके हाथ में थे, जबकि वह अब भी इंटरव्यू की लाइन में ही खड़ी थीं.

I was standing in the queue for my O-1 visa interview at the Delhi US Embassy when I realized I might be missing a couple of documents that Google says are kind of important for O-1 approval. The queue was already insanely long even for an 8AM slot, and there was no time to run… pic.twitter.com/ivf3SHNHnc — Gauri Gupta (@gauri__gupta) December 25, 2025

वीजा भी हुआ अप्रूव

डॉक्यूमेंट्स मिलते ही गौरी ने बिना किसी और रुकावट के अपना इंटरव्यू दिया. सब कुछ सही रहा और आखिरकार उनका US वीजा अप्रूव और स्टैंप हो गया. बाद में उन्होंने पोस्ट में लिखा कि Blinkit ने उनके “पैनिक मोमेंट” को सच में सेव कर लिया. उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे मौकों पर भारत की तेज़ सर्विसेज किसी प्रिविलेज से कम नहीं लगतीं. यह अनुभव उनके लिए सिर्फ राहत नहीं, बल्कि भारतीय टेक सिस्टम पर गर्व का पल भी बन गया.

क्यों खास है भारत का क्विक कॉमर्स

गौरी की पोस्ट वायरल होते ही लोग भारत के क्विक कॉमर्स सिस्टम की जमकर तारीफ करने लगे. कई यूज़र्स ने कहा कि भारत में 10–15 मिनट की डिलीवरी दुनिया के बेहतरीन इनोवेशन्स में से एक है. कुछ ने तुलना करते हुए लिखा कि काश अमेरिका जैसे देशों में भी इतनी तेज़ और सस्ती सर्विस होती. भले ही क्विक कॉमर्स पर बहस होती रहे, लेकिन यह घटना दिखाती है कि Blinkit जैसी सर्विसेज कई बार सिर्फ सुविधा नहीं, बल्कि ज़िंदगी और सपनों को बचाने वाला सहारा बन जाती हैं.