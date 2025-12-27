Advertisement
trendingNow13054889
Hindi Newsजरा हटकेब्लिंकिट के 10 मिनट ने बचा लिया महिला का अमेरिकी सपना! ऐन वक्त पर फंसा था US वीजा, फिर...

ब्लिंकिट के 10 मिनट ने बचा लिया महिला का 'अमेरिकी सपना'! ऐन वक्त पर फंसा था US वीजा, फिर...

Blinkit viral story: Blinkit की 10–15 मिनट की डिलीवरी ने दिल्ली में US वीजा इंटरव्यू देने पहुंची महिला की बड़ी परेशानी हल कर दी. जरूरी डॉक्यूमेंट्स समय पर मिल गए और वीजा अप्रूव हो गया, जिससे भारत के क्विक कॉमर्स की ताकत सामने आई.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Dec 27, 2025, 08:39 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ब्लिंकिट के 10 मिनट ने बचा लिया महिला का 'अमेरिकी सपना'! ऐन वक्त पर फंसा था US वीजा, फिर...

2025 में भारत का क्विक कॉमर्स सिर्फ सुविधा नहीं, बल्कि कई बार संकटमोचक भी साबित हो रहा है. ऐसा ही एक हैरान कर देने वाला मामला दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास के बाहर देखने को मिला, जहां US वीजा इंटरव्यू के लिए लाइन में खड़ी एक महिला का सपना ऐन वक्त पर खतरे में पड़ गया. जरूरी दस्तावेज घर पर छूट चुके थे और इंटरव्यू का समय सिर पर था. ऐसे हालात में घबराहट लाज़मी थी, लेकिन तभी टेक्नोलॉजी और तेज़ डिलीवरी ने कमाल कर दिखाया. Blinkit की 10–15 मिनट की सर्विस ने न सिर्फ परेशानी हल की, बल्कि एक महिला का ‘अमेरिकी सपना’ भी बचा लिया.

दरअसल, यह कहानी गौरी गुप्ता की है, जो एक AI स्टार्टअप की फाउंडर और IIT ग्रेजुएट हैं. गौरी ने अपने अनुभव को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा किया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया. उन्होंने बताया कि वह सुबह 8 बजे के O-1 वीजा इंटरव्यू के लिए दिल्ली स्थित US Embassy पहुंचीं. सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन लाइन में खड़े-खड़े उन्हें याद आया कि कुछ बेहद जरूरी डॉक्यूमेंट्स उनके पास नहीं हैं. ये वही कागज़ थे, जो O-1 वीजा अप्रूवल के लिए अहम माने जाते हैं. ऐसे में उनका इंटरव्यू और महीनों की मेहनत दोनों खतरे में पड़ गई.

पैनिक मोड में आया Blinkit काम

Add Zee News as a Preferred Source

मार्केट जाकर प्रिंट निकलवाने का समय नहीं था और इंटरव्यू स्लॉट छूटने का डर अलग. गौरी पूरी तरह पैनिक मोड में आ चुकी थीं. तभी वहां मौजूद एक सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें Blinkit ऐप इस्तेमाल करने की सलाह दी. गौरी ने वहीं खड़े-खड़े मोबाइल से अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए और प्रिंट का ऑर्डर दे दिया. हैरानी की बात यह रही कि सिर्फ 15 मिनट के अंदर प्रिंट होकर सारे जरूरी कागज़ उनके हाथ में थे, जबकि वह अब भी इंटरव्यू की लाइन में ही खड़ी थीं.

 

वीजा भी हुआ अप्रूव

डॉक्यूमेंट्स मिलते ही गौरी ने बिना किसी और रुकावट के अपना इंटरव्यू दिया. सब कुछ सही रहा और आखिरकार उनका US वीजा अप्रूव और स्टैंप हो गया. बाद में उन्होंने पोस्ट में लिखा कि Blinkit ने उनके “पैनिक मोमेंट” को सच में सेव कर लिया. उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे मौकों पर भारत की तेज़ सर्विसेज किसी प्रिविलेज से कम नहीं लगतीं. यह अनुभव उनके लिए सिर्फ राहत नहीं, बल्कि भारतीय टेक सिस्टम पर गर्व का पल भी बन गया.

क्यों खास है भारत का क्विक कॉमर्स

गौरी की पोस्ट वायरल होते ही लोग भारत के क्विक कॉमर्स सिस्टम की जमकर तारीफ करने लगे. कई यूज़र्स ने कहा कि भारत में 10–15 मिनट की डिलीवरी दुनिया के बेहतरीन इनोवेशन्स में से एक है. कुछ ने तुलना करते हुए लिखा कि काश अमेरिका जैसे देशों में भी इतनी तेज़ और सस्ती सर्विस होती. भले ही क्विक कॉमर्स पर बहस होती रहे, लेकिन यह घटना दिखाती है कि Blinkit जैसी सर्विसेज कई बार सिर्फ सुविधा नहीं, बल्कि ज़िंदगी और सपनों को बचाने वाला सहारा बन जाती हैं.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Blinkit viral story

Trending news

पूर्व IAS अधिकारी विनोद कुमार 12वीं बार दोषी करार, घोटाले के 15 मामले अब भी लंबित
Odisha
पूर्व IAS अधिकारी विनोद कुमार 12वीं बार दोषी करार, घोटाले के 15 मामले अब भी लंबित
दबाव का फैसला या नया राजनैतिक मोड़? मीरवाइज ने ‘हुर्रियत अध्यक्ष’ पद को कहा अलविदा
Mirwaiz Umar Farooq
दबाव का फैसला या नया राजनैतिक मोड़? मीरवाइज ने ‘हुर्रियत अध्यक्ष’ पद को कहा अलविदा
इस्लामिक आतंकियों को चुन-चुनकर मार रहे ट्रंप, सीरिया के बाद नाईजीरिया में बरपाया कहर
DNA Analysis
इस्लामिक आतंकियों को चुन-चुनकर मार रहे ट्रंप, सीरिया के बाद नाईजीरिया में बरपाया कहर
DNA: राजस्थान में कौम का 'अफवाह वाला हथियार', जयपुर में पुलिस पर क्यों बरसाए पत्थर?
DNA Analysis
DNA: राजस्थान में कौम का 'अफवाह वाला हथियार', जयपुर में पुलिस पर क्यों बरसाए पत्थर?
देश में बनेगा अभेद्य एंटी-टेरर ग्रिड, बनने जा रहा 360 डिग्री एक्शन प्लान: अमित शाह
amit shah news
देश में बनेगा अभेद्य एंटी-टेरर ग्रिड, बनने जा रहा 360 डिग्री एक्शन प्लान: अमित शाह
Indigo: इंडिगो फ्लाइट लेट होने का सच आएगा सामने, DGCA ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट
IndiGo flight cancellation
Indigo: इंडिगो फ्लाइट लेट होने का सच आएगा सामने, DGCA ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट
एक ही साल में बने 2 वैचारिक संगठन, फिर RSS कैसे निकला आगे और कम्युनिस्ट क्यों सिमटें
DNA
एक ही साल में बने 2 वैचारिक संगठन, फिर RSS कैसे निकला आगे और कम्युनिस्ट क्यों सिमटें
इस्लाम का हवाला देकर दुनियाभर के मुसलिम नेताओं को इकट्ठा कर रहा मुनीर?
DNA
इस्लाम का हवाला देकर दुनियाभर के मुसलिम नेताओं को इकट्ठा कर रहा मुनीर?
चीन अब चाहकर भी नहीं दोहरा सकता 1962! LAC पर भारत ने कर लीं हैं 'ये' बड़ी तैयारियां
india china news in hindi
चीन अब चाहकर भी नहीं दोहरा सकता 1962! LAC पर भारत ने कर लीं हैं 'ये' बड़ी तैयारियां
कुलदीप सेंगर का अब क्या होगा? दिल्ली HC के फैसले को CBI ने SC में दी चुनौती
Unnao rape case
कुलदीप सेंगर का अब क्या होगा? दिल्ली HC के फैसले को CBI ने SC में दी चुनौती