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सिर्फ 4 मिनट में घर के बाहर पहुंची एम्बुलेंस, 20 मिनट में मरीज अस्पताल में... कैसे ब्लिंकिट सर्विस ने बचाई महिला की जान?

गुरुग्राम में ब्लिंकिट की फ्री एम्बुलेंस सेवा ने एक महिला की जान बचाने में अहम भूमिका निभाई. सिर्फ 4 मिनट में एम्बुलेंस पहुंची और 20 मिनट के अंदर मरीज अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में पहुंच गया.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Mar 16, 2026, 01:37 PM IST
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सिर्फ 4 मिनट में घर के बाहर पहुंची एम्बुलेंस, 20 मिनट में मरीज अस्पताल में... कैसे ब्लिंकिट सर्विस ने बचाई महिला की जान?

Blinkit Ambulance Service: ऑनलाइन ग्रोसरी और क्विक डिलीवरी प्लेटफॉर्म ब्लिंकिट अब सिर्फ सामान ही नहीं बल्कि मेडिकल इमरजेंसी में भी लोगों की मदद कर रहा है. हाल ही में गुरुग्राम से एक ऐसी घटना सामने आई जिसने इस सेवा की अहमियत को फिर साबित कर दिया. एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए बताया कि उसके एक दोस्त की मां को अचानक मेडिकल इमरजेंसी हो गई थी. ऐसे मुश्किल समय में ब्लिंकिट की एम्बुलेंस सेवा उनके लिए किसी जीवन रक्षक से कम नहीं साबित हुई.

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क्या सच में सिर्फ 4 मिनट में पहुंच गई एम्बुलेंस?

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पोस्ट में बताया गया कि जैसे ही एम्बुलेंस के लिए रिक्वेस्ट की गई, ब्लिंकिट की एम्बुलेंस मात्र 4 मिनट के अंदर मौके पर पहुंच गई. इतनी तेजी से मदद मिलना परिवार के लिए बेहद राहत भरा था. एम्बुलेंस पहुंचने के बाद मरीज को तुरंत अस्पताल ले जाया गया और सिर्फ 20 मिनट के अंदर उन्हें अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कर लिया गया. इस तेज और प्रभावी सेवा की वजह से महिला को समय पर इलाज मिल सका.

एम्बुलेंस स्टाफ की भूमिका क्यों सराही जा रही?

जिस व्यक्ति ने यह कहानी शेयर की, उसने खास तौर पर एम्बुलेंस के ड्राइवर और पैरामेडिक स्टाफ की तारीफ की. उसके मुताबिक दोनों ही बेहद पेशेवर और संवेदनशील थे. उन्होंने पूरे रास्ते मरीज का बहुत ध्यान रखा और उसे सुरक्षित तरीके से अस्पताल पहुंचाया. ऐसे समय में एम्बुलेंस स्टाफ का शांत और जिम्मेदार व्यवहार परिवार के लिए बहुत बड़ी राहत साबित हुआ.

 

 

परिवार को बाद में क्या एहसास हुआ?

जब महिला को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया और डॉक्टरों ने उनकी हालत को स्थिर कर दिया, तब उनके बेटे को अचानक याद आया कि उसने एम्बुलेंस स्टाफ को धन्यवाद तक नहीं कहा. वह तुरंत बाहर गया ताकि ड्राइवर और पैरामेडिक स्टाफ को धन्यवाद दे सके, लेकिन तब तक वे वहां से जा चुके थे. बाद में उसकी पत्नी ने भी उसे इस बात के लिए डांटा कि उसने कम से कम धन्यवाद के तौर पर उन्हें कुछ नहीं दिया.

सबसे दिलचस्प बात यह रही कि इस एम्बुलेंस सेवा के लिए परिवार से कोई पैसा नहीं लिया गया. ब्लिंकिट की यह सुविधा पूरी तरह मुफ्त थी. परिवार को शुरुआत में लगा कि शायद भुगतान ऐप के जरिए पहले ही हो गया होगा, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि इस सेवा के लिए कोई शुल्क ही नहीं लिया गया था. यही वजह है कि इस सेवा को लोगों ने दिल से सराहा.

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लोगों ने क्या कहा?

इस घटना के बाद उस व्यक्ति ने सुझाव दिया कि ब्लिंकिट को अपने ऐप में एक नया विकल्प जोड़ना चाहिए. उसके मुताबिक अगर कोई चाहे तो एम्बुलेंस स्टाफ के लिए एक छोटा-सा टोकन पेमेंट या टिप दे सके. इसके अलावा ड्राइवर और पैरामेडिक स्टाफ के लिए रेटिंग सिस्टम भी होना चाहिए ताकि उनकी मेहनत और सेवा को पहचान मिल सके. ब्लिंकिट के मुताबिक, इस फ्री एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत के एक साल के भीतर ही 4,200 से ज्यादा मामलों में लोगों की मदद की जा चुकी है.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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