सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होने के बाद कई लोगों ने इस आइडिया की तारीफ की. यूजर्स का कहना था कि यह आम विज्ञापनों से बिल्कुल अलग और क्रिएटिव तरीका है. कई लोगों ने कहा कि अगर उनके ऑर्डर में भी ऐसा Resume आता तो वह भी इसे असली नौकरी का एप्लिकेशन समझ लेते. लोगों को यह बात पसंद आई कि एक साधारण डिलीवरी को एक यादगार अनुभव में बदल दिया गया. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि यह सच में शानदार मार्केटिंग आइडिया है. वहीं दूसरे यूजर ने मजेदार अंदाज में लिखा कि पहले तो मुझे भी लगा कि किसी ने सच में नौकरी के लिए Resume भेजा है.