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यह गलती से नहीं आया... Blinkit ऑर्डर खोलते ही दिल्ली के शख्स को मिला Resume, अंदर की कहानी ने चौंकाया

Blinkit Order Surprise: दिल्ली के एक शख्स ने Blinkit से सामान ऑर्डर किया था, लेकिन डिलीवरी पैकेट खोलते ही उसे अंदर एक ऐसा लिफाफा मिला जो किसी नौकरी के आवेदन जैसा लग रहा था. पहले तो उसे लगा कि यह गलती से आया है, लेकिन जब उसने लिफाफा खोला तो पूरी कहानी कुछ और निकली. यह मामला अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 25, 2026, 04:03 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 04:03 PM IST
यह गलती से नहीं आया... Blinkit ऑर्डर खोलते ही दिल्ली के शख्स को मिला Resume, अंदर की कहानी ने चौंकाया
Image Credit: Image credit: instagram/@bawakahandleSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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