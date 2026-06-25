Blinkit Order Surprise: आज के समय में ऑनलाइन डिलीवरी हमारी डेली रुटीन का अहम हिस्सा बन चुकी है. लोग Blinkit, Zepto और दूसरी सर्विस से कुछ ही मिनटों में सामान मंगवा लेते हैं और आमतौर पर पैकेट में वही चीजें मिलने की उम्मीद करते हैं जो उन्होंने ऑर्डर की होती हैं. लेकिन दिल्ली के एक शख्स के साथ ऐसा कुछ हुआ, जिसने उसे भी हैरान कर दिया और अब इंटरनेट पर इसकी खूब चर्चा हो रही है.
दिल्ली के क्रिएटिव डायरेक्टर अंकित बावा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे उनके सामान्य Blinkit ऑर्डर के अंदर एक ऐसा लिफाफा मिला, जिसने उनकी उत्सुकता बढ़ा दी. यह मामला अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे मार्केटिंग का अनोखा तरीका बता रहे हैं.
अंकित जब अपना Blinkit ऑर्डर खोल रहे थे, तभी उनकी नजर एक अलग तरह के एनवलप पर पड़ी. यह एनवलप उनके मंगाए गए सामान से बिल्कुल अलग था. पहली नजर में ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने गलती से किसी नौकरी के रिज्यूमे से जुड़ा कागज पैकेट में डाल दिया हो. एनवलप पर एक मैसेज लिखा था कि यह गलती से नहीं आया है, बल्कि इसे जानबूझकर रखा गया है. अच्छे कर्म के लिए इसे जरूर पढ़ें 'सुशीला.' इस मैसेज ने अंकित की जिज्ञासा और बढ़ा दी. उन्होंने एनवलप खोला तो अंदर एक रिज्यूमे मिला, जो देखने में बिल्कुल किसी नौकरी के एप्लिकेशन जैसा लग रहा था.
एनवलप के अंदर मिले Resume में सुशीला नाम की एक महिला की प्रोफाइल थी. इसमें उसके काम के अनुभव, जिम्मेदारियों और घरेलू कामों से जुड़ी उसकी स्किल्स के बारे में लिखा गया था. Resume को इस तरह तैयार किया गया था कि पहली नजर में कोई भी इसे असली नौकरी की तलाश में भेजा गया एप्लिकेशन समझ सकता था. इसमें किसी व्यक्ति की मेहनत, भरोसे और काम करने की क्षमता को दिखाने की कोशिश की गई थी. यही वजह थी कि अंकित भी कुछ देर के लिए सोच में पड़ गए कि आखिर यह Resume उनके ऑर्डर में कैसे पहुंचा.
सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होने के बाद कई लोगों ने इस आइडिया की तारीफ की. यूजर्स का कहना था कि यह आम विज्ञापनों से बिल्कुल अलग और क्रिएटिव तरीका है. कई लोगों ने कहा कि अगर उनके ऑर्डर में भी ऐसा Resume आता तो वह भी इसे असली नौकरी का एप्लिकेशन समझ लेते. लोगों को यह बात पसंद आई कि एक साधारण डिलीवरी को एक यादगार अनुभव में बदल दिया गया. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि यह सच में शानदार मार्केटिंग आइडिया है. वहीं दूसरे यूजर ने मजेदार अंदाज में लिखा कि पहले तो मुझे भी लगा कि किसी ने सच में नौकरी के लिए Resume भेजा है.
आज के समय में कंपनियां ग्राहकों तक पहुंचने के लिए नए-नए तरीके अपना रही हैं. पहले जहां सिर्फ टीवी, अखबार और ऑनलाइन विज्ञापन का सहारा लिया जाता था, वहीं अब ब्रांड्स लोगों को सीधे अनुभव से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं. इस कैंपेन की खास बात यही रही कि इसमें किसी बड़े विज्ञापन की जगह एक छोटी-सी चीज ने लोगों का ध्यान खींच लिया. एक साधारण Blinkit पैकेट के अंदर रखा Resume लोगों के लिए चर्चा का विषय बन गया.