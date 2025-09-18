Blinkit डिलीवरी एजेंट की करोड़पति वाली एंट्री! बाइक की जगह Thar से आया राशन देने, कस्टमर का Video वायरल
Blinkit डिलीवरी एजेंट की करोड़पति वाली एंट्री! बाइक की जगह Thar से आया राशन देने, कस्टमर का Video वायरल

एक ऐसा नजारा सामने आया जिसने हर किसी को चौंका दिया. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें Blinkit का डिलीवरी बॉय राशन देने बाइक से नहीं बल्कि ब्लैक कलर की महिंद्रा थार से पहुंचा.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Sep 18, 2025, 09:00 AM IST
क्विक-कॉमर्स की दुनिया में जहां डिलीवरी एजेंट आमतौर पर बाइक या साइकिल पर दिखते हैं, वहां हाल ही में एक ऐसा नजारा सामने आया जिसने हर किसी को चौंका दिया. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें Blinkit का डिलीवरी बॉय राशन देने बाइक से नहीं बल्कि ब्लैक कलर की महिंद्रा थार से पहुंचा. यह नजारा देखकर ग्राहकों ने कैमरे में पूरा पल कैद कर लिया और देखते ही देखते यह क्लिप वायरल हो गई. 

वीडियो को इंस्टाग्राम यूजर @divyagroovezz ने शेयर किया है. इसमें देखा जा सकता है कि एक चमचमाती ब्लैक थार रुकती है और उसमें से Blinkit का डिलीवरी एजेंट ग्रोसरी पैकेट लेकर बाहर निकलता है. ग्राहक इतने हैरान रह गए कि जोर से बोले, “भाई, ये Thar में डिलीवरी करने आया है!” वीडियो के कैप्शन में मजाकिया अंदाज में लिखा, “@letsblinkit, क्या आप सच में डिलीवरी बॉय को इतना पे कर रहे हो? या @mahindrathar इतनी सस्ती हो गई है क्या?” इस मजेदार पोस्ट ने इंटरनेट पर बहस और ठहाकों का माहौल बना दिया.

यह भी पढ़ें: बिना टिकट ट्रेन में घुसकर TTE से बोली महिला- अंधे हो क्या? फिर हुआ ऐसा हंगामा कि पूरा डिब्बा रह गया दंग 

Add Zee News as a Preferred Source

लोगों ने क्या-क्या जोक्स मारे?

किसी यूजर ने मज़ाक में लिखा, “EMI due हो रही होगी” तो किसी ने इसे Blinkit प्रीमियम वर्जन कह दिया. वहीं एक और ने शेयर किया, “कुछ लोग टाइमपास के लिए या एक्सपीरियंस के लिए भी ऐसा करते हैं, मुझे एक बार Scorpio से डिलीवरी मिली थी.” Blinkit, जो Zomato के मालिकाना हक में आता है, आमतौर पर ट्रैफिक और तंग गलियों को देखते हुए बाइक या साइकिल से डिलीवरी करता है. ऐसे में थार जैसी लग्जरी SUV का इस्तेमाल इस वजह से सबके लिए हैरानी का सबब बना.

यह भी पढ़ें: पुलिस की नौकरी छोड़कर ये लड़की क्यों बनी एडस्ट स्टार? वर्दी में बनाती ऐसे REELS, देखकर शरमा जाए

क्या हो सकता है असली कारण?

इंटरनेट पर अटकलें लगाई जा रही हैं कि शायद एजेंट की बाइक खराब हो गई हो और उसने मजबूरी में Thar निकाली हो. कुछ लोगों का कहना है कि शायद वह डिलीवरी एजेंट खुद किसी ब्रांच का मालिक है और मजे के लिए ऐसा कर रहा है. चाहे वजह जो भी हो, लेकिन इस वीडियो ने लोगों को खूब हंसाया और Blinkit की एक अनोखी डिलीवरी को चर्चा का विषय बना दिया. 

