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Hindi Newsजरा हटकेBlinkit डिलीवरी बॉय कर रहा था चोरी, छत से अनजान शख्स ने Video बनाकर दिखलाया! हिल गया दिमाग

Blinkit डिलीवरी बॉय कर रहा था चोरी, छत से अनजान शख्स ने Video बनाकर दिखलाया! हिल गया दिमाग

Blinkit डिलीवरी बॉय का चोरी करते हुए वीडियो वायरल हो गया, जिसमें वह डिलीवरी से पहले बिस्किट निकालता दिखा. सोशल मीडिया पर लोगों ने इस घटना पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दीं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Mar 27, 2026, 08:51 AM IST
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ब्लिंकइट से चोरी करता हुआ ड्राइवर। फोटो क्रेडिट- @sindhusfoodforthought
ब्लिंकइट से चोरी करता हुआ ड्राइवर। फोटो क्रेडिट- @sindhusfoodforthought

Blinkit Delivery Boy: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक चौंकाने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में Blinkit का एक डिलीवरी बॉय गली में खड़ा नजर आता है और अपने बैग से बिस्किट का पैकेट निकालता है. वह पैकेज खोलकर उसमें से एक बिस्किट निकालता है और उसे अपनी पैंट के पीछे छिपा लेता है. यह पूरी घटना किसी अनजान व्यक्ति ने छत से रिकॉर्ड कर ली.

क्या कुछ सेकंड का वीडियो बना इंटरनेट सनसनी?

यह वीडियो कुछ ही सेकंड का है, लेकिन इंटरनेट पर आते ही वायरल हो गया. इसे इंस्टाग्राम पर gagan.darkside नाम के अकाउंट से शेयर किया गया. वीडियो के ऊपर लिखा गया, “किसी एक्सपर्ट की तरह चोरी करते हुए, नौसिखिए की तरह पकड़ा गया.” कैप्शन में यूजर ने लिखा, “टैग ब्लिंकइट, ये तो सही सिस्टम है भाई का.” इस तरह के शब्दों ने वीडियो को और ज्यादा चर्चा में ला दिया.

(पढ़ें: शादी करो वरना आत्मा बन जाएंगे पापा! मां ने बेटी को दी डरा देने वाली चेतावनी)

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पोस्ट पर लोगों की कैसी प्रतिक्रिया आई?

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगीं. कुछ लोगों ने इस घटना को इंसान की मजबूरी से जोड़ते हुए कहा कि कई बार लोग अपने परिवार के लिए ऐसा कदम उठा लेते हैं. इस तरह की भावनात्मक प्रतिक्रियाएं यह दिखाती हैं कि हर वायरल वीडियो के पीछे एक अलग नजरिया भी हो सकता है. वहीं कई यूजर्स ने इस घटना को लेकर कड़ी नाराजगी भी जताई. कुछ लोगों ने लिखा कि जब ग्राहक शिकायत करते हैं तो कस्टमर सर्विस अक्सर इनकार कर देती है. एक यूजर ने लिखा, “हमसे कहा जाता है कि पार्शियल डिलीवरी नहीं होती, जबकि हकीकत कुछ और होती है.”

(पढ़ें: रहस्यमयी 'पाताल लोक'! जमीन के नीचे बिछा है हजारों मील लंबा सड़कों का जाल)

कुछ यूजर्स ने इस घटना के बहाने कंपनी के चार्जिंग सिस्टम पर भी सवाल खड़े किए. उनका कहना था कि जब ग्राहक सुविधा शुल्क, डिलीवरी चार्ज और GST सब कुछ देते हैं, तो फिर ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं. यह सवाल केवल एक वीडियो तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरी सर्विस क्वालिटी पर चर्चा शुरू हो गई.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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