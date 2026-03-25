BlinkIt के पहले दिन कितनी हुई डिलीवरी बॉय की कमाई? पड़ोसी के घर भी आया ऑर्डर! लोगों ने क्या कहा

Blinkit Delivery Boy: अगर कोई कमाना चाहे तो किसी भी हाल में कुछ ही घंटे में कमाई कर सकता है. मनीष नाम के एक डिलीवरी पार्टनर ने अपने पहले दिन की कमाई को रिवील किया है, जिसे उसने BlinkIt के पहले दिन डिलीवरी करके कमाए. आज के दौर में जहां हर कोई रातों-रात सफलता पाने का सपना देखता है, वहीं मनीष की कहानी एक अलग ही मिसाल पेश करती है. मनीष पार्ट-टाइम ब्लिंकिट डिलीवरी एजेंट हैं, उन्होंने अपने पहले दिन की पूरी जर्नी को वीडियो में कैद किया.

इस वीडियो में वो साइकिल पर अपने दोस्त के साथ शहर की गलियों में घूमते नजर आते हैं, ताकि लोगों तक समय पर ग्रोसरी पहुंचाई जा सके. उनकी सादगी और मेहनत ने इस वीडियो को खास बना दिया.

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कैसे 90 मिनट की जॉब हुई वायरल?

मनीष ने अपने पहले दिन सिर्फ 90 मिनट काम किया और कुल 64 रुपये कमाए. लेकिन असली कहानी पैसे की नहीं, बल्कि उनके नजरिए की है. जब लोग इस वीडियो को देखने लगे, तो उन्हें मनीष की सच्चाई और ईमानदारी ने आकर्षित किया. उन्होंने बिना किसी दिखावे के अपनी मेहनत को दिखाया, जो आज के सोशल मीडिया के ग्लैमरस कंटेंट से बिल्कुल अलग है.

पड़ोसी के सामने खुली सच्चाई

वीडियो का सबसे दिलचस्प हिस्सा तब आया जब मनीष गलती से अपने ही पड़ोसी के घर डिलीवरी करने पहुंच गए. इस घटना ने उनके पार्ट-टाइम काम को उनके मोहल्ले के सामने उजागर कर दिया. आमतौर पर लोग ऐसे मौके पर शर्म महसूस करते हैं, लेकिन मनीष ने ऐसा नहीं किया. उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा कि किसी भी काम में शर्म नहीं होनी चाहिए.

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लोगों ने क्यों किया इतना प्यार?

मनीष की इस सादगी भरी सोच ने सोशल मीडिया यूजर्स का दिल जीत लिया. लोग उनके वीडियो पर लगातार कमेंट कर रहे हैं और उनकी तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि उनकी मासूमियत ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है. वहीं दूसरे यूजर ने दुआ करते हुए कहा कि भगवान उनके 64 रुपये को 64 अरब में बदल दे. इस तरह मनीष की ईमानदारी ने उन्हें लाखों लोगों का सम्मान दिलाया. आज जब लोग दिखावे में उलझे हुए हैं, मनीष ने अपनी सच्चाई और मेहनत से यह साबित कर दिया कि असली इज्जत उसी को मिलती है, जो ईमानदारी से काम करता है.