पिता की मौत, बैंक बैलेंस जीरो, अकेली मां! 21 साल के इस कॉलेज स्टूडेंट ने जो किया, उसे देख सैल्यूट कर रहा है देश

Trending Photos
Emotional Story: क्या हमने कभी सोचा है कि हमारे दरवाजे पर मुस्कुराते हुए खड़े उस डिलीवरी एजेंट के कंधों पर जिम्मेदारियों का कितना भारी बोझ है? इन दिनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ओडिशा के भुवनेश्वर से एक ऐसी ही दिल को झकझोर देने वाली कहानी सामने आई है. एक कॉलेज स्टूडेंट अपनी पढ़ाई पूरी करने के साथ-साथ पार्ट-टाइम डिलीवरी बॉय का काम कर रहा है ताकि वह अपनी शिक्षा का खर्च उठा सके और 150 किलोमीटर दूर गांव में रह रही अपनी मां का पेट पाल सके. इस 'साइलेंट फाइटर' की दास्तां ने पूरे इंटरनेट को भावुक कर दिया है.
यह पूरी घटना तब प्रकाश में आई जब मानस मुदुली नाम के एक एक्स यूजर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस लड़के के बारे में एक पोस्ट शेयर की. मानस ने बताया कि एक सुबह उन्होंने अपनी हाउसिंग सोसाइटी में इस युवा लड़के को क्विक कॉमर्स की डिलीवरी ले जाते हुए देखा था. सुबह-सुबह इतनी मेहनत करते देख मानस ने उस लड़के से बात की, जिसके बाद जो सच्चाई सामने आई उसने मानस के साथ-साथ देश के लाखों लोगों का दिल जीत लिया.
बातचीत के दौरान मानस को पता चला कि वह लड़का भुवनेश्वर के ही एक कॉलेज में पढ़ता है. वह अपनी पढ़ाई और जीवनयापन के खर्चों को पूरा करने के लिए पार्ट-टाइम डिलीवरी पार्टनर के रूप में काम करता है. चूंकि सोमवार से शनिवार तक उसका कॉलेज होता है, इसलिए वह रविवार की छुट्टी के पूरे दिन को आराम करने के बजाय सुबह से लेकर रात तक लगातार डिलीवरी करने में बिताता है ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सके.
Saw this young delivery boy in our society this morning, carrying quick commerce deliveries.
Had a brief chat with him. He is a college student in Bhubaneswar, working part-time on a delivery platform. Sundays are full work days for him since college remains off.
He lost his… pic.twitter.com/6MMUp5oaQe
— Manas Muduli (@manas_muduli) May 17, 2026
इस छात्र की जिंदगी में दुखों का पहाड़ तब टूटा जब करीब एक साल पहले उसके पिता का अचानक निधन हो गया. उसके पिता एक बेहद छोटी निजी कंपनी में नौकरी करते थे. उनके जाने के बाद परिवार के पास न तो कोई बैंक सेविंग्स बची थी और न ही कोई पेंशन का सहारा था जिससे घर का चूल्हा जल सके. ऐसी विकट परिस्थिति में इस युवा छात्र के पास बहानों का रास्ता चुनने या हार मानने का विकल्प था, लेकिन उसने जिम्मेदारी का रास्ता चुना.
यह लड़का न केवल भुवनेश्वर जैसे शहर में रहकर अपनी पढ़ाई की फीस और खुद के रोजमर्रा के खर्चों को संभाल रहा है, बल्कि वह अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा हर महीने अपने गांव भी भेजता है. उसकी मां भुवनेश्वर से करीब 150 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में अकेली रहती हैं. पिता के जाने के बाद यह बेटा ही अपनी मां की जिंदगी की एकमात्र उम्मीद और सहारा बन चुका है.