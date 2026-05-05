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शादी वाले घर में Blinkit बॉय की खुली किस्मत! कैश की जगह गले में डाल दी 2100 की नोटों वाली माला

Blinkit Viral Video: शादी वाले घर में ब्लिंकिट डिलीवरी एजेंट को कैश के बदले मिली 2100 रुपये की नोटों वाली माला. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है यह मजेदार वीडियो. पूरी कहानी और मजेदार रिएक्शंस यहां पढ़ें.

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: May 05, 2026, 06:52 AM IST
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शादी वाले घर में Blinkit बॉय की खुली किस्मत! कैश की जगह गले में डाल दी 2100 की नोटों वाली माला

Blinkit Delivery Boy: सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसी चीजें वायरल होती हैं जो हमारे चेहरे पर मुस्कान ले आती हैं. हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है जिसमें शादी वाले घर में सामान पहुंचाने आए एक Blinkit डिलीवरी बॉय के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी. कैश के बदले उसे जो मिला, उसे देखकर आप भी कहेंगे, "भाई की तो चांदी हो गई."

शादी का घर और ब्लिंकिट का ट्विस्ट

यह मामला एक ऐसे घर का है जहां शादी की तैयारियां जोर-शोर से चल रही थीं. घर वालों ने ब्लिंकिट से कुछ जरूरी सामान मंगवाया जिसका बिल 2000 रुपये बना. जब सामान लेकर डिलीवरी बॉय पहुंचा और उसने पेमेंट मांगी, तो घर के माहौल ने एक मजाकिया मोड़ ले लिया.

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कैश नहीं मिली 'माला'

वीडियो में देखा जा सकता है कि डिलीवरी बॉय ने जब खुल्ले पैसे मांगे, तो घर के लोगों ने उसे नकद देने के बजाय 2100 रुपये की नोटों वाली माला ही थमा दी. यह वही माला थी जो अक्सर शादियों में दूल्हे या मेहमानों के लिए इस्तेमाल की जाती है. घर के एक सदस्य ने मजाक में कहा कि हमारे पास अभी खुल्ले नहीं हैं, इसलिए यह शगुन की माला ही रख लो.

डिलीवरी बॉय का रिएक्शन

हैरानी की बात यह थी कि डिलीवरी बॉय ने भी इस मजाकिया अंदाज को बुरा नहीं माना. उसने खुशी-खुशी वह भारी-भरकम माला अपने गले में पहन ली और मुस्कुराने लगा. घर के लोग भी इस पर जोर-जोर से हंसने लगे. परिवार ने उससे मजाक में यह भी कहा कि अब इन नोटों को खुद ही खोल लेना क्योंकि हम शादी के कामों में बहुत बिजी हैं.

 

 

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सोशल मीडिया पर आई कमेंट्स की बाढ़

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर भव्य श्रीधर नाम की यूजर ने शेयर किया है. जैसे ही यह वीडियो इंटरनेट पर आया, लोग इसे 'शगुन का पेमेंट' बताने लगे. एक यूजर ने लिखा कि ऊपर के 100 रुपये उन नोटों को खोलने की मेहनत के लिए दिए गए हैं. वहीं दूसरे यूजर ने कहा कि यह सिर्फ इंडिया की शादियों में ही संभव है. इस वीडियो के वायरल होने की सबसे बड़ी वजह इसकी सादगी है. एक तरफ जहां डिलीवरी एजेंट्स अक्सर काम के दबाव में रहते हैं, वहीं दूसरी ओर इस परिवार ने उनके काम को एक खुशनुमा पल में बदल दिया. यह दिखाता है कि खुशियां बांटने के लिए किसी बड़े मौके की नहीं बल्कि एक छोटे से मजाक और बड़े दिल की जरूरत होती है.

About the Author
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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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