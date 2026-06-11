Blinkit पर गलती से टाइप हुआ कुछ ऐसा, फिर जो डिलीवरी हुई उसने इंटरनेट पर मचाया गदर!

Blinkit Delivery Trend: जरा सोचिए, अगर आप Blinkit ऐप पर जाकर अपनी उंगलियों से की-बोर्ड पर अंधाधुंध कुछ भी 'asdhbja' टाइप करें और स्क्रीन पर सीधे कैडबरी और किटकैट की लिस्ट आ जाए? सोशल मीडिया पर आजकल Blinkit का एक ऐसा ही अनोखा और थोड़ा डरावना कारनामा जमकर वायरल हो रहा है. लोग इसे देखकर हैरान भी हैं और परेशान भी. आइए जानते हैं क्या है ये पूरा माजरा.
इंटरनेट पर इन दिनों एक अजीबोगरीब स्क्रीनशॉट तैर रहा है. इसमें देखा जा सकता है कि जब यूजर्स Blinkit के सर्च बार में जाकर कुछ भी बकवास (Gibberish) लिख रहे हैं, तो ऐप उन्हें सीधे चॉकलेट्स के ऑप्शन दिखा रहा है. जैसे कि अगर आपने अपने छोटे बच्चे को फोन दे दिया और उसने स्क्रीन पर कुछ भी आड़ा-तिरछा टाइप कर दिया, तो ब्लिंकिट समझेगा कि बच्चे को चॉकलेट चाहिए. सोशल मीडिया पर लोग इसे 'टॉडलर मोड' कह रहे हैं.
यूजर्स क्यों बोल रहे 'Terrifying'?
इस पूरे ट्रेंड की शुरुआत तब हुई जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक यूजर ने इसका स्क्रीनशॉट शेयर किया. देखते ही देखते हजारों लोगों ने इसे खुद ट्राई किया और सबके फोन में यही रिजल्ट आया. कई यूजर्स ने इसे 'Terrifying' यानी डरावना बताया है. लोगों का कहना है कि ब्लिंकिट का AI इतना ज्यादा शातिर हो चुका है कि वो अब इंसानी दिमाग और बच्चों की हरकतों को भी प्रेडिक्ट करने लगा है. लोगों को डर है कि कहीं ये ऐप उनकी प्राइवेसी में तांक-झांक तो नहीं कर रहा.
Blinkit knows when your toddler has your phone, and it’s lowkey terrifying.
I was trying to trick my toddler that chocolates were out of stock, so I typed gibberish (the way a toddler would) into the search.
Look at the exact products the app served up as a fallback. pic.twitter.com/MubKhaxkNm
— Prem Soni (@ValueWithPrem) June 10, 2026
क्या ये कोई बग है या सोची-समझी चाल?
अब सवाल उठता है कि क्या ब्लिंकिट का सिस्टम खराब हो गया है? टेक एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह कोई बग या खराबी नहीं है. असल में यह एक 'इस्टर एग' या फिर एक बहुत ही स्मार्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हो सकती है. कंपनियां अक्सर अपने ऐप्स को कूल और यूथ-फ्रेंडली बनाने के लिए ऐसे हिडन फीचर्स डाल देती हैं. वैसे भी, जब किसी का मूड खराब होता है या कोई बिना सोचे-समझे फोन चलाता है, तो चॉकलेट से बेहतर मूड-लिफ्टर और क्या हो सकता है.
सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़
जैसे ही ये खबर फैली, मीमर्स को एक नया मुद्दा मिल गया. लोग अब इस पर मजेदार मीम्स बना रहे हैं. कोई कह रहा है कि 'अब मम्मी से मार खाने की जरूरत नहीं, बस की-बोर्ड पर सिर मारो और चॉकलेट हाजिर', तो कोई इसे ब्लिंकिट के कोडिंग करने वाले इंजीनियर्स का कमाल बता रहा है. लोग जोमैटो और ब्लिंकिट के इस क्रिएटिव अप्रोच की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.
आपने ट्राई किया क्या?
अगर आपने अभी तक इसे खुद चेक नहीं किया है, तो तुरंत अपना ब्लिंकिट ऐप खोलिए. सर्च बार में जाकर 'ghjshb' या ऐसा ही कुछ भी अजीब सा टाइप करके देखिए. अगर आपके सामने भी सिल्क, 5-स्टार या मंच की लाइन लग जाए, तो समझ जाइए कि ब्लिंकिट आपको अच्छे से जानता है. हालांकि, इस चक्कर में कहीं गलती से पेमेंट बटन मत दबा देना, वरना बिना वजह जेब ढीली हो जाएगी.