'थैंक यू दीदी...' 15 रुपये के ऑर्डर पर ग्राहक ने दी 500 रुपये की टिप, खुशी से रो पड़ा Blinkit का डिलीवरी ब्वॉय

Blinkit Delivery Boy Viral Video: आज के समय में Blinkit, Zepto और Swiggy Instamart जैसी क्विक डिलीवरी सर्विस लोगों की डेली रुटीन का अहम हिस्सा बन चुकी हैं. इनसे कुछ ही मिनटों में सामान घर पहुंच जाता है, लेकिन इसके पीछे डिलीवरी पार्टनर्स की मेहनत भी उतनी ही बड़ी होती है. तेज धूप, बारिश, ट्रैफिक और लंबे काम के घंटों के बीच वे लगातार लोगों तक सामान पहुंचाते हैं.
इसी बीच एक Blinkit डिलीवरी पार्टनर का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में वह एक महिला ग्राहक की दरियादिली का जिक्र करता नजर आता है. उसका कहना है कि इतने छोटे ऑर्डर पर इतनी बड़ी टिप मिलने की उसने कभी उम्मीद नहीं की थी.
वायरल वीडियो इंस्टाग्राम पर Blinkit डिलीवरी पार्टनर ने खुद शेयर किया है. वीडियो की शुरुआत में वह बताता है कि वह एक ग्राहक के घर ऑर्डर पहुंचाने गया था. इसके बाद वह अपने मोबाइल की स्क्रीन दिखाता है, जिसमें ऑर्डर की कीमत करीब 15 रुपये से भी कम दिखाई देती है. फिर वह मुस्कुराते हुए कैमरे की तरफ देखता है और पूछता है, 'पता है दीदी ने मुझे कितनी टिप दी?' इसके बाद वह अपनी जेब से 500 रुपये का नोट निकालकर दिखाता है. नोट देखते ही उसके चेहरे की खुशी साफ नजर आती है.
वीडियो में डिलीवरी पार्टनर कहता है कि 500 रुपये उसके करीब दो दिन की कमाई के बराबर हैं. वह बार-बार महिला ग्राहक का धन्यवाद करता है और कहता है कि इतनी बड़ी टिप मिलना उसके लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं है. वीडियो के आखिर में वह मुस्कुराते हुए सिर्फ एक बात कहता है, 'थैंक यू दीदी.' यही सादगी लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आ रही है. बिना किसी दिखावे के उसने अपनी खुशी जाहिर की, जिसने इंटरनेट यूजर्स का दिल जीत लिया.
वीडियो वायरल होने के बाद हजारों लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी. ज्यादातर यूजर्स ने महिला की तारीफ करते हुए कहा कि आज के समय में ऐसे लोग बहुत कम देखने को मिलते हैं. एक यूजर ने लिखा कि दीदी को दिल से सलाम. वहीं, दूसरे यूजर ने कहा कि ऐसे वीडियो इंसानियत पर भरोसा और मजबूत कर देते हैं. एक अन्य यूजर ने लिखा कि शायद महिला ने खुद जिंदगी में संघर्ष देखा होगा, इसलिए उसे मेहनत करने वाले लोगों की कीमत पता है. इसके साथ कई लोगों ने यह भी कहा कि अगर आर्थिक स्थिति अनुमति देती है, तो डिलीवरी पार्टनर्स को छोटी-सी टिप जरूर देनी चाहिए, क्योंकि इससे उनकी मेहनत की कुछ हद तक सराहना होती है.
डिलीवरी पार्टनर्स की आमदनी का बड़ा हिस्सा हर डिलीवरी पर मिलने वाले पैसे से आता है. कई बार उन्हें लंबे समय तक लगातार काम करना पड़ता है, तब जाकर अच्छी कमाई हो पाती है. ऐसे में अगर कोई ग्राहक अपनी इच्छा से कुछ अतिरिक्त राशि टिप के रूप में दे देता है, तो यह सिर्फ पैसों की मदद नहीं होती, बल्कि उनकी मेहनत के प्रति सम्मान भी माना जाता है. इसी वजह से कई सोशल मीडिया यूजर्स ने कहा कि टिप देना कोई मजबूरी नहीं है, लेकिन अगर संभव हो तो यह एक अच्छी आदत बन सकती है.
वीडियो शेयर करने वाला Blinkit डिलीवरी पार्टनर सिर्फ इंस्टाग्राम ही नहीं, बल्कि यूट्यूब पर भी एक्टिव है. वहां वह अपनी रोजमर्रा की जिंदगी, डिलीवरी के अनुभव और सफर से जुड़े वीडियो शेयर करता रहता है. उसने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल में लिखा है कि वह अपनी जिंदगी के हर छोटे-बड़े पल को कैमरे में कैद करना पसंद करता है और लोगों के साथ अपनी कहानी शेयर करना चाहता है.
यह वीडियो सिर्फ 500 रुपये की टिप का नहीं, बल्कि एक छोटी-सी इंसानियत का उदाहरण बन गया है. एक तरफ महिला ने बिना किसी दिखावे के मदद की, वहीं दूसरी तरफ डिलीवरी पार्टनर ने पूरे दिल से उसका आभार जताया. सोशल मीडिया पर लोग इसी बात की तारीफ कर रहे हैं कि किसी की मेहनत की कद्र करना हमेशा बड़ी रकम से नहीं, बल्कि अच्छे इरादे से जुड़ा होता है. यही वजह है कि Blinkit डिलीवरी ब्वॉय और महिला ग्राहक का यह वीडियो अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे इंसानियत की खूबसूरत मिसाल बता रहे हैं.