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'थैंक यू दीदी...' 15 रुपये के ऑर्डर पर ग्राहक ने दी 500 रुपये की टिप, खुशी से रो पड़ा Blinkit का डिलीवरी ब्वॉय

ऑनलाइन फूड और ग्रॉसरी डिलीवरी के इस दौर में लोग अक्सर कुछ रुपये की टिप देकर डिलीवरी पार्टनर का धन्यवाद करते हैं. लेकिन सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मात्र 15 रुपये के ऑर्डर पर एक महिला ने Blinkit डिलीवरी पार्टनर को 500 रुपये की टिप दे दी.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 02, 2026, 11:39 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 11:39 AM IST
'थैंक यू दीदी...' 15 रुपये के ऑर्डर पर ग्राहक ने दी 500 रुपये की टिप, खुशी से रो पड़ा Blinkit का डिलीवरी ब्वॉय
Image Credit: Image credit: instagram/@im_blinkit_riderSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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