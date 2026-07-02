'थैंक यू दीदी...' 15 रुपये के ऑर्डर पर ग्राहक ने दी 500 रुपये की टिप, खुशी से रो पड़ा Blinkit का डिलीवरी ब्वॉय

वीडियो वायरल होने के बाद हजारों लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी. ज्यादातर यूजर्स ने महिला की तारीफ करते हुए कहा कि आज के समय में ऐसे लोग बहुत कम देखने को मिलते हैं. एक यूजर ने लिखा कि दीदी को दिल से सलाम. वहीं, दूसरे यूजर ने कहा कि ऐसे वीडियो इंसानियत पर भरोसा और मजबूत कर देते हैं. एक अन्य यूजर ने लिखा कि शायद महिला ने खुद जिंदगी में संघर्ष देखा होगा, इसलिए उसे मेहनत करने वाले लोगों की कीमत पता है. इसके साथ कई लोगों ने यह भी कहा कि अगर आर्थिक स्थिति अनुमति देती है, तो डिलीवरी पार्टनर्स को छोटी-सी टिप जरूर देनी चाहिए, क्योंकि इससे उनकी मेहनत की कुछ हद तक सराहना होती है.