Hindi Newsजरा हटके15 घंटे लगातार डिलीवरी करता रहा ब्लिंकिट ब्वॉय, 28 ऑर्डर पूरे होने पर जब मिली कमाई तो फूट-फूटकर रो पड़ा लड़का

15 घंटे लगातार डिलीवरी करता रहा ब्लिंकिट ब्वॉय, 28 ऑर्डर पूरे होने पर जब मिली कमाई तो फूट-फूटकर रो पड़ा लड़का

Blinkit डिलीवरी एजेंट ने 15 घंटे में 28 ऑर्डर पूरे कर सिर्फ 763 रुपये कमाए. वीडियो वायरल होते ही गिग वर्क, कम मजदूरी और तेज डिलीवरी के दबाव पर सोशल मीडिया से लेकर राजनीति तक बहस छिड़ गई. 

Last Updated: Dec 16, 2025, 09:39 PM IST
15 घंटे लगातार डिलीवरी करता रहा ब्लिंकिट ब्वॉय, 28 ऑर्डर पूरे होने पर जब मिली कमाई तो फूट-फूटकर रो पड़ा लड़का

क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स आज भले ही 1015 मिनट में सामान पहुंचाने का दावा करते हों, लेकिन इस तेज़ रफ्तार के पीछे काम करने वालों की ज़िंदगी कितनी मुश्किल है, इसकी एक झलक सामने आई है. उत्तराखंड के एक Blinkit डिलीवरी एजेंट ने सोशल मीडिया पर अपनी कमाई का सच दिखाया, जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया. 15 घंटे लगातार काम करने के बाद भी उसकी कमाई इतनी कम रही कि वह खुद भावुक हो गया. इस वीडियो के सामने आते ही गिग वर्क, कम मजदूरी और डिलीवरी एजेंट्स की हालत पर नई बहस शुरू हो गई है.

15 घंटे में 28 ऑर्डर

Blinkit डिलीवरी एजेंट थपलियाल ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर अपनी एक दिन की कमाई का पूरा हिसाब दिखाया. वीडियो में वह बताते हैं कि उन्होंने करीब 15 घंटे में 28 ऑर्डर डिलीवर किए, लेकिन कुल कमाई सिर्फ 763 रुपये हुई. हैरानी की बात यह रही कि आखिरी डिलीवरी के लिए उन्हें केवल 15.83 रुपये मिले. अगर औसत निकालें तो उनकी प्रति घंटे की कमाई लगभग 52 रुपये बैठती है. वीडियो में उनकी थकान और निराशा साफ झलकती है, जिसने सोशल मीडिया यूज़र्स को भावुक कर दिया और सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए.

हर दिन एक जैसी नहीं होती कमाई

थपलियाल ने यह भी साफ किया कि गिग वर्क की कमाई हर दिन एक जैसी नहीं होती. यह पूरी तरह ऑर्डर्स की संख्या और समय पर निर्भर करती है. उन्होंने बताया कि अच्छे दिनों में 1600 से 2000 रुपये तक की कमाई हो जाती है, लेकिन कई बार 1000 रुपये कमाना भी मुश्किल हो जाता है. अक्टूबर में शेयर किए गए एक पुराने वीडियो में उन्होंने बेहतर दिन दिखाया था, जहां 11 घंटे में 32 ऑर्डर पूरे कर उन्होंने 1202 रुपये कमाए थे. यानी कभी फायदा, तो कभी भारी निराशायही गिग वर्क की हकीकत है.

 

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर यूज़र्स का गुस्सा फूट पड़ा. किसी ने लिखा कि इससे बेहतर तो चाय का ठेला लगाना है, तो किसी ने कहा कि वह ऐप पर डिफॉल्ट टिप बढ़ाकर रखता है. कई लोगों ने Blinkit और दूसरी क्विक कॉमर्स कंपनियों को टैग कर एजेंट्स के लिए बेहतर भुगतान की मांग की. मामला राजनीति तक पहुंच गया. आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने तेज़ डिलीवरी सेवाओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह दबाव गिग वर्कर्स की जान जोखिम में डालता है. फिलहाल Blinkit की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है.

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

Blinkit delivery agent salaryBlinkit delivery earnings

