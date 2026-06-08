/डिलीवरी बैग के अंदर जिंदा सांप डाल रहा था राइडर! Blinkit ब्वॉय की इस हरकत का वीडियो हुआ वायरल, सच सामने आया तो...

Blinkit Delivery Partner Snake Video: सोशल मीडिया पर हर दिन हजारों वीडियो वायरल होते हैं, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं, जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं. इन दिनों मुंबई से सामने आया एक वीडियो कुछ ऐसा ही कर रहा है. वीडियो में एक ब्लिंकिट डिलीवरी पार्टनर सड़क पर एक सांप को पकड़कर अपने बैग में रखता दिखाई देता है. यह दृश्य इतना अलग और हैरान करने वाला था कि देखते ही देखते इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गया. आज के दौर में क्विक कॉमर्स कंपनियां कुछ ही मिनटों में सामान पहुंचाने का दावा करती हैं. ऐसे में जब लोगों ने ब्लिंकिट के पीले बैग में सांप को जाते देखा, तो सोशल मीडिया पर मजेदार कमेंट्स और मीम्स की बाढ़ आ गई. कई लोगों ने मजाक में पूछा कि क्या अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सांपों की भी डिलीवरी शुरू करने वाले हैं. लेकिन वीडियो की हकीकत जब सामने आई, तो लोगों ने दांतों तले उंगलियां दबा लीं.