/डिलीवरी बैग के अंदर जिंदा सांप डाल रहा था राइडर! Blinkit ब्वॉय की इस हरकत का वीडियो हुआ वायरल, सच सामने आया तो...

Blinkit Delivery Partner Snake Video: सोशल मीडिया पर हर दिन हजारों वीडियो वायरल होते हैं, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं, जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं. इन दिनों मुंबई से सामने आया एक वीडियो कुछ ऐसा ही कर रहा है. वीडियो में एक ब्लिंकिट डिलीवरी पार्टनर सड़क पर एक सांप को पकड़कर अपने बैग में रखता दिखाई देता है. यह दृश्य इतना अलग और हैरान करने वाला था कि देखते ही देखते इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गया. आज के दौर में क्विक कॉमर्स कंपनियां कुछ ही मिनटों में सामान पहुंचाने का दावा करती हैं. ऐसे में जब लोगों ने ब्लिंकिट के पीले बैग में सांप को जाते देखा, तो सोशल मीडिया पर मजेदार कमेंट्स और मीम्स की बाढ़ आ गई. कई लोगों ने मजाक में पूछा कि क्या अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सांपों की भी डिलीवरी शुरू करने वाले हैं. लेकिन वीडियो की हकीकत जब सामने आई, तो लोगों ने दांतों तले उंगलियां दबा लीं.
वायरल वीडियो में मुंबई की एक व्यस्त सड़क दिखाई दे रही है. सड़क किनारे ब्लिंकिट की यूनिफॉर्म पहने एक लड़का खड़ा नजर आता है. उसके पास उसका डिलीवरी बैग खुला हुआ रखा होता है. इसी दौरान वहां एक लंबा सांप दिखाई देता है, जिसे देखकर आसपास मौजूद लोगों का ध्यान उसकी ओर चला जाता है. वीडियो में देखा जा सकता है कि युवक घबराने के बजाय शांत रहता है. वह धीरे-धीरे सांप के करीब जाता है और काफी सावधानी के साथ उसे पकड़ने की कोशिश करता है. कुछ ही पलों बाद वह सांप को पकड़ लेता है और उसे अपने बड़े डिलीवरी बैग के अंदर रख देता है.
यह पूरा सीन वहां मौजूद लोगों के लिए भी हैरानी भरा था. किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर डिलीवरी ब्वॉय ऐसा क्यों कर रहा है. सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में "What's going on in Mumbai" जैसा कैप्शन भी दिखाई देता है, जिसके कारण लोग इस वीडियो को और तेजी से शेयर कर रहे हैं.
शुरुआत में वीडियो देखने वाले कई लोगों को लगा कि यह कोई स्टंट है या फिर मजाक के लिए बनाया गया कंटेंट. कुछ लोगों ने यह भी अनुमान लगाया कि शायद सांप को कहीं पहुंचाया जा रहा है. लेकिन जब पूरी जानकारी सामने आई, तो लोगों की सोच पूरी तरह बदल गई. बताया गया कि सांप किसी तरह सड़क पर आ गया था. सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही और लोगों की भीड़ के बीच उसकी जान को खतरा था. साथ ही वहां मौजूद लोगों के लिए भी यह स्थिति खतरे से खाली नहीं थी.
ऐसे में डिलीवरी ब्वॉय ने हिम्मत दिखाते हुए सांप को सुरक्षित तरीके से पकड़ लिया. उसका मकसद किसी तरह का वीडियो बनाना नहीं था, बल्कि सांप और लोगों दोनों को सुरक्षित रखना था. बताया जा रहा है कि उसने सांप को वहां से हटाकर सुरक्षित स्थान पर छोड़ने के लिए अपने बैग में रखा था. जिस घटना को लोग पहले अजीब मान रहे थे, वह दरअसल एक जिम्मेदार और साहसिक कदम निकला.
यह वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर होते ही तेजी से वायरल हो गया. लाखों लोग इसे देख चुके हैं और हजारों यूजर्स इस पर कमेंट कर चुके हैं. वीडियो पर सबसे ज्यादा चर्चा युवक की बहादुरी को लेकर हो रही है. कई यूजर्स ने लिखा कि सड़क पर सांप देखकर ज्यादातर लोग डर जाते हैं, लेकिन इस लड़के ने बिना घबराए स्थिति को संभाल लिया. एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि भाई ने तो ब्लिंकिट को नेशनल जियोग्राफिक बना दिया. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा कि यह असली हीरो है, जिसने न सिर्फ लोगों को सुरक्षित रखा, बल्कि एक जीव की जान भी बचाई. कुछ लोगों ने कहा कि हर किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वह सांप के इतने करीब जाकर उसे सुरक्षित तरीके से पकड़ सके. कमेंट्स में कई यूजर्स ने सुझाव दिया है कि ऐसे लोगों को सम्मानित किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने खतरे की स्थिति में समझदारी और जिम्मेदारी दिखाई.
इस घटना ने एक और महत्वपूर्ण संदेश दिया है. अक्सर लोग सांप या दूसरे वन्यजीवों को देखकर डर जाते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं. लेकिन इस वीडियो ने दिखाया कि सही जानकारी और धैर्य के साथ किसी जीव को बिना नुकसान पहुंचाए सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया जा सकता है. हालांकि एक्सपर्ट्स हमेशा सलाह देते हैं कि प्रशिक्षित व्यक्ति के बिना सांप पकड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. ऐसे मामलों में वन विभाग या स्थानीय रेस्क्यू टीम की मदद लेना सबसे सुरक्षित तरीका माना जाता है.
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