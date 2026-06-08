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डिलीवरी बैग के अंदर जिंदा सांप डाल रहा था राइडर! Blinkit ब्वॉय की इस हरकत का वीडियो हुआ वायरल, सच सामने आया तो...

Blinkit Delivery Partner Snake Video: मुंबई की एक सड़क पर ब्लिंकिट के डिलीवरी पार्टनर का सांप पकड़ने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में डिलीवरी पार्टनर एक लंबे सांप को सावधानी से अपने डिलीवरी बैग में रखता दिखाई दे रहा है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 08, 2026, 12:58 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 12:58 PM IST
डिलीवरी बैग के अंदर जिंदा सांप डाल रहा था राइडर! Blinkit ब्वॉय की इस हरकत का वीडियो हुआ वायरल, सच सामने आया तो...
Image Credit: Image credit: instagram/@sachin.gupta0051

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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