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Hindi Newsजरा हटकेडिलीवरी के बाद Blinkit बॉय को दिखा बच्चे का बैट, फिर उसने चूमा! इस 5 सेकंड के वीडियो ने लोगों को रुला डाला

डिलीवरी के बाद Blinkit बॉय को दिखा बच्चे का बैट, फिर उसने चूमा! इस 5 सेकंड के वीडियो ने लोगों को रुला डाला

सोशल मीडिया पर एक ब्लिंकिट डिलीवरी पार्टनर का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जो काम पर जाने से पहले अपने क्रिकेट बैट को चूमता है. इस भावुक वीडियो ने इंटरनेट पर लाखों लोगों की आंखें नम कर दी हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: May 19, 2026, 01:33 PM IST
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डिलीवरी के बाद Blinkit बॉय को दिखा बच्चे का बैट, फिर उसने चूमा! इस 5 सेकंड के वीडियो ने लोगों को रुला डाला

Blinkit delivery Partner: जुनून कभी यह नहीं देखता कि आप कहां से आते हैं, आपने क्या पहना है या आप क्या नौकरी करते हैं. यह तो बस उन लोगों के दिलों में खामोशी से जिंदा रहता है जो अपनी रोजमर्रा की जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी अपने सपनों को मरने नहीं देते. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इन दिनों 'टैलेंट पोस्ट' द्वारा शेयर किया गया एक बेहद भावुक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक ब्लिंकिट डिलीवरी पार्टनर डिलीवरी के बाद जब वापस जाने लगा तो उसने गैलरी में क्रिकेट बैट को देखा और फिर उसे उठाकर अलग-अलग तरह से शॉट प्रैक्टिस करने लगा. 

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वो एक पल जो दिल में ठहर गया

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वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़का ब्लिंकिट की डिलीवरी वाली टी-शर्ट पहने हुए है. वह अपनी डिलीवरी पूरी करता है और फिर गैलरी से जाते वक्त उसने पास में रखे क्रिकेट बैट को देखा और उसको उठाता है. थोड़ा प्लेइंग शॉट खेलता है. वह बिना कुछ बोले, बेहद सम्मान के साथ उस बल्ले को चूमता है और फिर उसे वापस रखकर अपने काम पर निकल जाता है. यह महज कुछ सेकंड का पल था, लेकिन इसने देखने वालों के दिलों पर एक गहरी छाप छोड़ दी. यह इस बात का सबूत है कि भले ही हालात ने उसके हाथ में डिलीवरी बैग थमा दिया हो, लेकिन उसका दिल आज भी क्रिकेट के मैदान पर धड़कता है.

 

 

सोशल मीडिया पर उमड़ पड़ा लोगों का दर्द

जैसे ही यह वीडियो इंटरनेट पर आया, यूजर्स की आंखें नम हो गईं. एक यूजर ने लिखा, "बैट पर वो किस सिर्फ एक जेस्चर नहीं था, वो खेल के प्रति उसका सच्चा सम्मान और उसका अधूरा सपना था." वहीं एक अन्य यूजर ने बेहद भावुक होकर लिखा, "ओह गॉड! मेरी आंखों में इस वक्त आंसू हैं. काश इस दुनिया में हर किसी को अपने सपनों को पूरा करने का एक निष्पक्ष मौका मिल पाता." लोग इस लड़के के जज्बे को सलाम कर रहे हैं और दुआ कर रहे हैं कि उसे जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका मिले.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.

 

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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