VIRAL: शादी के मंडप में नहीं था सिंदूर, दूल्हे ने BlinkIt से मंगवाकर दुल्हन की मांग में भरा! Video हो रहा वायरल

Online sindoor order Viral: दिल्ली में हो रही एक शादी उस वक्त चर्चा में आ गई, जब फेरे पूरे होने के बाद दूल्हा-दुल्हन को एहसास हुआ कि सिंदूर लाना ही भूल गए हैं. दूल्हे ऋषि ने कैमरे पर कहा कि फेरे के बाद की एक छोटी लेकिन बेहद जरूरी चीज सिंदूर है, जो उनके पास मौजूद नहीं थी. यह सुनते ही मंडप में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया. सिंदूर न होने की वजह से सिंदूर दान की रस्म रोकनी पड़ी. परिवार के लोग आपस में चर्चा करने लगे कि अब क्या किया जाए. न तो किसी को दुकान भेजा गया और न ही घबराहट दिखाई दी, बल्कि तुरंत एक अलग ही समाधान निकाला गया.

Blinkit से ऑर्डर करने का आइडिया कैसे आया?

परिवार ने तुरंत क्विक कॉमर्स ऐप Blinkit पर सिंदूर का ऑर्डर डाल दिया. शादी की रस्मों के बीच यह फैसला किसी फिल्मी सीन जैसा लग रहा था. कुछ ही मिनटों में Blinkit का डिलीवरी एग्जीक्यूटिव मंडप तक पहुंच गया और सिंदूर सौंप दिया. जैसे ही सिंदूर मिला, रुकी हुई रस्म फिर से शुरू हो गई. दूल्हे ने सिंदूर दान की रस्म पूरी की और मेहमानों ने तालियों और खुशियों के साथ इस पल का स्वागत किया. सभी के चेहरों पर राहत साफ नजर आ रही थी.

वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर क्या कहा गया?

इस पूरी घटना का वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया, जिसे लाखों लोगों ने देखा. कैप्शन में लिखा गया कि जब शादी की घड़ी चल रही हो और रस्म इंतजार न कर सके, तब फास्ट डिलीवरी ही हीरो बनती है. लोगों ने Blinkit डिलीवरी बॉय को साइलेंट सुपरहीरो तक कह दिया. कई यूजर्स ने बताया कि उनके परिवार की शादी में भी इसी तरह क्विक डिलीवरी ऐप्स ने मदद की थी. किसी ने मजाक में कहा कि फिल्मी हीरो वाला सिंदूर वाला सीन मिस हो गया, तो किसी ने लिखा कि विदेश में शादी हो और Blinkit न हो, तो क्या होगा. यह वीडियो दिखाता है कि आज की शादियां टेक्नोलॉजी के बिना अधूरी लगने लगी हैं.