Advertisement
trendingNow13057279
Hindi Newsजरा हटकेVIRAL: शादी के मंडप में नहीं था सिंदूर, दूल्हे ने BlinkIt से मंगवाकर दुल्हन की मांग में भरा! Video हो रहा वायरल

VIRAL: शादी के मंडप में नहीं था सिंदूर, दूल्हे ने BlinkIt से मंगवाकर दुल्हन की मांग में भरा! Video हो रहा वायरल

Online sindoor order Viral: दिल्ली की एक शादी में सिंदूर भूल जाने से रस्म रुक गई, लेकिन मिनटों में Blinkit की डिलीवरी पहुंची और शादी फिर से शुरू हो गई. वीडियो वायरल हो गया.

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Dec 29, 2025, 02:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

VIRAL: शादी के मंडप में नहीं था सिंदूर, दूल्हे ने BlinkIt से मंगवाकर दुल्हन की मांग में भरा! Video हो रहा वायरल

Online sindoor order Viral: दिल्ली में हो रही एक शादी उस वक्त चर्चा में आ गई, जब फेरे पूरे होने के बाद दूल्हा-दुल्हन को एहसास हुआ कि सिंदूर लाना ही भूल गए हैं. दूल्हे ऋषि ने कैमरे पर कहा कि फेरे के बाद की एक छोटी लेकिन बेहद जरूरी चीज सिंदूर है, जो उनके पास मौजूद नहीं थी. यह सुनते ही मंडप में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया. सिंदूर न होने की वजह से सिंदूर दान की रस्म रोकनी पड़ी. परिवार के लोग आपस में चर्चा करने लगे कि अब क्या किया जाए. न तो किसी को दुकान भेजा गया और न ही घबराहट दिखाई दी, बल्कि तुरंत एक अलग ही समाधान निकाला गया.

यह भी पढ़ें: बदबूदार कमरा, कॉकरोच, जर्जर घर... रातोंरात स्टार बनी रानू मंडल कूड़े की ढेर में रहने को मजबूर! Video में दिखी सच्चाई

Blinkit से ऑर्डर करने का आइडिया कैसे आया?

Add Zee News as a Preferred Source

परिवार ने तुरंत क्विक कॉमर्स ऐप Blinkit पर सिंदूर का ऑर्डर डाल दिया. शादी की रस्मों के बीच यह फैसला किसी फिल्मी सीन जैसा लग रहा था. कुछ ही मिनटों में Blinkit का डिलीवरी एग्जीक्यूटिव मंडप तक पहुंच गया और सिंदूर सौंप दिया. जैसे ही सिंदूर मिला, रुकी हुई रस्म फिर से शुरू हो गई. दूल्हे ने सिंदूर दान की रस्म पूरी की और मेहमानों ने तालियों और खुशियों के साथ इस पल का स्वागत किया. सभी के चेहरों पर राहत साफ नजर आ रही थी.

 

 

यह भी पढ़ें: शादी में दूल्हे के हाथ चूमने लगी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड, दुल्हन ने बाल पकड़कर नोंच डाला! Video देख कांप उठे सभी

वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर क्या कहा गया?

इस पूरी घटना का वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया, जिसे लाखों लोगों ने देखा. कैप्शन में लिखा गया कि जब शादी की घड़ी चल रही हो और रस्म इंतजार न कर सके, तब फास्ट डिलीवरी ही हीरो बनती है. लोगों ने Blinkit डिलीवरी बॉय को साइलेंट सुपरहीरो तक कह दिया. कई यूजर्स ने बताया कि उनके परिवार की शादी में भी इसी तरह क्विक डिलीवरी ऐप्स ने मदद की थी. किसी ने मजाक में कहा कि फिल्मी हीरो वाला सिंदूर वाला सीन मिस हो गया, तो किसी ने लिखा कि विदेश में शादी हो और Blinkit न हो, तो क्या होगा. यह वीडियो दिखाता है कि आज की शादियां टेक्नोलॉजी के बिना अधूरी लगने लगी हैं.

 
About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

blinkitWedding VideoSindoor

Trending news

कोहरे से डर रहे! नए साल का प्लान बनाने से पहले मौसम विभाग की भविष्यवाणी पढ़ लीजिए
Delhi IMD alert
कोहरे से डर रहे! नए साल का प्लान बनाने से पहले मौसम विभाग की भविष्यवाणी पढ़ लीजिए
BMC चुनाव: BJP ने 66 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट की जारी; जानें किसे मिला टिकट
BMC elections
BMC चुनाव: BJP ने 66 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट की जारी; जानें किसे मिला टिकट
'पार्टी में है गुटबाजी...', कांग्रेस में मची अंदरूनी कलह, उदित राज ने उठाए सवाल
Udit Raj
'पार्टी में है गुटबाजी...', कांग्रेस में मची अंदरूनी कलह, उदित राज ने उठाए सवाल
बंगाल में मंदिर-मस्जिद को लेकर छिड़ी तकरार, ममता बनर्जी पर बरसे हुमायूं कबीर
Mamata Banerjee
बंगाल में मंदिर-मस्जिद को लेकर छिड़ी तकरार, ममता बनर्जी पर बरसे हुमायूं कबीर
'जिस नाव में हमने बैठाया, उसी को कांग्रेस लेकर भाग गई...', शिवसेना (UBT) का आरोप
BMC polls
'जिस नाव में हमने बैठाया, उसी को कांग्रेस लेकर भाग गई...', शिवसेना (UBT) का आरोप
कांग्रेस से आखिरकार क्या चाहते हैं दिग्विजय सिंह? संघ-मोदी पोस्ट के अंदर की कहानी
digvijay singh news
कांग्रेस से आखिरकार क्या चाहते हैं दिग्विजय सिंह? संघ-मोदी पोस्ट के अंदर की कहानी
सुप्रीम कोर्ट ने सेंगर की जमानत पर लगाई रोक, 5 प्वाइंट्स में समझें SC ने क्या कहा?
Unnao rape case
सुप्रीम कोर्ट ने सेंगर की जमानत पर लगाई रोक, 5 प्वाइंट्स में समझें SC ने क्या कहा?
रातों-रात नहीं आती नफरत...एंजेल चकमा की मौत पर BJP पर बरसे राहुल गांधी
Rahul Gandhi
रातों-रात नहीं आती नफरत...एंजेल चकमा की मौत पर BJP पर बरसे राहुल गांधी
सनातन को ऊपर उठाने का समय... भागवत बोले- सुपर पॉवर के साथ विश्व गुरु भी बनना होगा
Mohan Bhagwat
सनातन को ऊपर उठाने का समय... भागवत बोले- सुपर पॉवर के साथ विश्व गुरु भी बनना होगा
Aravalli: SC ने अपने ही आदेश पर लगाई रोक, सरकार से कहा- पहले भ्रम दूर करो फिर...
Supreme Court
Aravalli: SC ने अपने ही आदेश पर लगाई रोक, सरकार से कहा- पहले भ्रम दूर करो फिर...