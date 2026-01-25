Advertisement
समुद्र का खूनी मंजर! मासूम दिखने वाली सील का आदमखोर रूप; विशाल ईल को जिंदा चीरकर उधेड़ी खाल, देखें वीडियो

Shocking Video : समुद्र तट के पास एक सील को विशाल ईल का शिकार करते देखा गया, जिसका वीडियो वायरल हो गया. मासूम दिखने वाली सील का खतरनाक रूप लोगों को चौंका गया. विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि समुद्री जीवों से दूरी रखना जरूरी है. 

Shivam Tiwari|Last Updated: Jan 25, 2026, 11:01 AM IST
समुद्र को अक्सर लोग शांति, लहरों और खूबसूरत नजारों से जोड़कर देखते हैं, लेकिन इसकी गहराइयों में हर पल जीवन और मौत की लड़ाई चलती रहती है. कई बार यह संघर्ष इंसानों की आंखों के सामने भी आ जाता है और तब लोग हैरान रह जाते हैं. हाल ही में सामने आया एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक मासूम दिखने वाला समुद्री जीव अचानक खतरनाक शिकारी बन जाता है. इस वीडियो में प्रकृति का वो रूप दिखता है, जो आमतौर पर डॉक्यूमेंट्री तक ही सीमित रहता है. यही वजह है कि यह नजारा देखने वालों को चौंका रहा है और लोग समुद्र की असली सच्ई को लेकर चर्चा करने लगे हैं.

तट के पास दिखा समुद्र का खूनी खेल

समुद्र की गहराइयों में शिकार होना आम बात है, लेकिन जब यह दृश्य तट के बेहद करीब दिखाई दे, तो डर और हैरानी दोनों बढ़ जाती है. वायरल वडियो में देखा गया कि एक सील ने विशाल ईल मछली को पकड़ रखा है और लहरों के बीच उसे खा रही है. यह नजारा इतना साफ था कि आसपास मौजूद लोग अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे. आमतौर पर सील गहरे पानी में शिकार करती हैं, लेकिन इस बार वह बिल्कुल किनारे आकर अपना भोजन करती नजर आई. यह दृश्य समुद्र के शांत दिखने वाले चेहरे के पीछे छिपी क्रूर सच्चाई को उजागर करता है.

पेशेवर शिकारी की तरह सील का व्यवहार

चश्मदीदों के मुताबिक, सील बिल्कुल शांत और रिलैक्स्ड थी, जैसे यह उसके लिए रोजमर्रा की बात हो. उसने ईल को पकड़कर पहले उसे काबू में किया और फिर धीरे-धीरे उसकी खाल तक उतार दी. देखने वालों को यह बात सबसे ज्यादा डरावनी लगी कि सील ने बिना किसी जल्दबाज के पूरे आराम से अपना शिकार खाया. इस दौरान कई समुद्री बगुले भी आसपास मंडराने लगे, ताकि शायद खाने के कुछ टुकड़े उन्हें भी मिल जाएं. यह पूरा दृश्य किसी नेचर डॉक्यूमेंट्री जैसा लग रहा था, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि यह सब इंसानों के बिल्कुल सामने हो रहा था.

 

वन्यजीव विशेषज्ञों की चेतावनी

इस घटना के बाद वन्यजीव विशेषज्ञों ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. उनका कहना है कि समुद्री जीव भले ही शांत और मासूम दिखते हों, लेकिन वे पूरी तरह जंगली होते हैं और उनका व्यवहार कभी भी बदल सकता है. जब इंसान उनके बहुत करीब पहुंचते हैं, तो इससे उनमें तनाव पैदा होता है और उनका प्राकृतिक जीवन प्रभावित होता है. विशेषज्ञों ने यह भी बताया कि जलवायु परिवर्तन और बढ़ता समुद्री प्रदूषण इन जीवों पर अतिरिक्त दबाव डाल रहा है. प्लास्टिक कचरा, मछली पकड़ने के जाल और इंसानी दखल उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है. इसलिए बेहतर यही है कि लोग दूरी बनाए रखें और प्रकृति को उसके हाल पर छोड़ दें.

Shivam Tiwari

