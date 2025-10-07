एक गड्ढे में फंसे सांप और नेवला, अचानक दोनों में शुरू हुई खूनी जंग, वीडियो देख कांप जाएगी रूह

Saanp aur Nevla ka Video: सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में गड्ढे में फंसे सांप और नेवले की भयंकर जंग दिखाई दे रही है. 29 सेकंड में नेवला अपनी फुर्ती और ताकत से सांप पर भारी पड़ता है, जिसे देखकर लोग दंग रह गए.
Bloody Fight between Mongoose and Snake: सांप और नेवले की जंग के बारे में तो आपने खूब सुना होगा. कहा जाता है कि सांप और नेवले की जंग में हमेशा नेवला ही जीतता है लेकिन इस बात का सबूत बहुत कम लोग दे पाते हैं, इसी बिच सोशल मीडिया पर एक लड़ाई का वीडियो फिर से वायरल हो रहा है. जिसमें जंगल में एक सांप और नेवला गड्ढे में फंसे नजर आ रहे हैं। दोनों परंपरागत दुश्मन हैं और वहीं भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि नेवला अपने पैने दांतों से सांप पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, वहीं सांप भी उसे पकड़ने के लिए लगातार हमला कर रहा है। इस संघर्ष ने देखने वालों की रूह कांपने पर मजबूर कर दी है.
छोटे गड्ढे में बड़ा संघर्ष
वीडियो की शुरुआत में दिख रहा है कि दोनों एक ही गड्ढे में सीमित जगह में फंसे हैं. छोटे क्षेत्र में होने के बावजूद नेवला सांप के हमलों से बचता है और फुर्ती दिखाता है. अपने तेज पंजों और दांतों की मदद से वह सांप के फन को पकड़ने में कामयाब होता है. वीडियो देखकर लोग हैरान हो गए, क्योंकि यहां जीव-जंतु की जंग और साहस स्पष्ट नजर आता है.
— Damn Nature You Scary (@AmazingSights) September 30, 2025
नेवला की जीत की फुर्ती
वीडियो में 29 सेकंड के भीतर सांप नेवले पर दो बार हमला करता है. इसके बाद नेवला गजब की फुर्ती दिखाते हुए सांप के सिर को अपने मुंह में पकड़ लेता है और पंजों से दबाकर जोरदार काटता है. पूरी लड़ाई में नेवला भारी पड़ता दिख रहा है. वायरल इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लटेफॅार्म एक्स पर @AmazingSights नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है. जिले अब तक 65 हजार से ज्यादा लोगों ने देखा है और करीब 800 लोगों ने लाइक किया है. यूजर्स वीडियो देखकर दंग रह गए और नेवले की बहादुरी की सराहना की. यह वीडियो न केवल रोमांचक है, बल्कि दर्शाता है कि प्रकृति में जीव-जंतु अपने अस्तित्व के लिए कितने साहसी और फुर्तीले होते हैं.