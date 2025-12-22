30 साल के लंबे इतजार के बाद खिला वो रहस्यमयी फूल; जिसे देख आनंद महिंद्रा भी हुए मुरीद

प्रकृति में कुछ ऐसे चमत्कार होते हैं, जिनके बारे में जानकर इंसान हैरान रह जाता है. ऐसा ही एक दुर्लभ हिमालयी पौधा है ‘सिक्किम सुंदरी’, जिसने उद्योगपति आनंद महिंद्रा को भी सोचने पर मजबूर कर दिया. उन्होंने खुद स्वीकार किया कि यह अद्भुत पौधा उनकी स्कूल की बायोलॉजी की किताबों में कभी पढ़ाया ही नहीं गया. बीबीसी या सोशल मीडिया नहीं, बल्कि खुद भारत की धरती पर मौजूद यह पौधा दशकों तक खामोशी से जीता है और फिर एक बार खिलकर दुनिया को अपनी मौजूदगी का अहसास कराता है. यह कहानी सिर्फ एक फूल की नहीं, बल्कि धैर्य, सहनशक्ति और प्रकृति की अनदेखी विरासत की है.

30 साल का धैर्य और एक बार का जीवन चक्र

महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ‘सिक्किम सुंदरी’ की खासियतों को साझा करते हुए इसे “धैर्य की मास्टरक्लास” बताया. स्थानीय रूप से इसे Rheum nobile कहा जाता है. यह पौधा पूर्वी हिमालय के अत्यधिक ऊंचाई वाले इलाकों में 4,000 से 4,800 मीटर की ऊंचाई पर उगता है. सikkim, पूर्वी नेपाल और दक्षिण-पूर्वी तिब्बत इसके मुख्य क्षेत्र हैं. इसकी सबसे अनोखी बात यह है कि यह करीब 30 साल तक जमीन के भीतर पत्तियों के छोटे गुच्छे के रूप में जीवित रहता है और कठोर ठंड, तेज हवाओं व अल्ट्रावॉयलेट किरणों को सहन करता है. इसके बाद यह एक ही बार फूलता है और अपना जीवन चक्र पूरा कर लेता है.

I knew nothing about this extraordinary marvel: the ‘Sikkim Sundari’ Thriving at staggering altitudes of 4,000–4,800 meters, this "Glasshouse Plant" stands like a glowing tower against the mountains. Its life is a masterclass in patience. It is monocarpic, which means that… pic.twitter.com/keoMSmGcUl — anand mahindra (@anandmahindra) December 21, 2025

हिमालय का ‘ग्लासहाउस प्लांट’ क्यों कहलाता है?

सिक्किम सुंदरी को ‘ग्लासहाउस प्लांट’ भी कहा जाता है. इसकी बनावट इसे और भी खास बनाती है. पौधे पर मौजूद हल्के भूसे रंग के पारदर्शी ब्रैक्ट्स गुलाबी किनारों के साथ एक शंकु या पगोडा जैसी संरचना बनाते हैं. ये ब्रैक्ट्स सूरज की रोशनी को अंदर जाने देते हैं, लेकिन ठंडी हवाओं और तेज UV किरणों से फूलों की रक्षा करते हैं. इससे पौधे के अंदर एक गर्म सूक्ष्म वातावरण बनता है, जो इसे जीवित रहने में मदद करता है. करीब दो मीटर तक ऊंचा यह पौधा दूर-दूर तक पहाड़ी घाटियों में आसानी से नजर आ जाता है और बर्फीले इलाके में अलग ही चमक बिखेरता है.

स्थानीय संस्कृति, औषधीय उपयोग और सवाल

खूबसूरती के साथ-साथ सिक्किम सुंदरी का सांस्कृतिक और औषधीय महत्व भी है. स्थानीय लोग इसे ‘चुका’ कहते हैं. इसके खट्टे तने खाने योग्य होते हैं और पारंपरिक व्यंजनों में इस्तेमाल किए जाते हैं. इसके चमकीले पीले रंग की जड़ें 3 से 7 फीट तक लंबी हो सकती हैं और तिब्बती पारंपरिक चिकित्सा में उपयोग होती हैं. यह पौधा आमतौर पर जून-जुलाई में खिलता है और बीज छोड़ने के बाद समाप्त हो जाता है. आनंद महिंद्रा ने लोगों से सिक्किम जैसे इलाकों को देखने और स्थानीय जैव विविधता को समझने की अपील की, साथ ही सवाल उठाया कि क्या अब भारतीय स्कूलों के पाठ्यक्रम में ऐसे प्राकृतिक चमत्कारों को जगह मिली है?