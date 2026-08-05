अचानक 'नीले जेलीफिश' से भर गया बीच! समुद्र तटों पर दिखा चौंकाने वाला नजारा; हीटवेव में बढ़ी लोगों की चिंता

गर्मियों की छुट्टियों में समुद्र किनारे घूमने पहुंचे लोगों को ब्रिटेन में इस बार एक ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसने सभी को हैरान कर दिया. रेत पर बिखरे चमकीले नीले रंग के छोटे-छोटे जीवों को देखकर कई लोगों को लगा कि शायद समुद्र से कोई रहस्यमयी चीज बाहर आ गई है.
कुम्ब्रिया के सेंट बीज बीच पर बड़ी संख्या में ये नीले जीव दिखाई दिए. इन्हें देखकर वहां मौजूद लोग रुक गए और अपने कैमरों में इस अनोखे नजारे को कैद करने लगे. सोशल मीडिया पर भी इनकी तस्वीरें तेजी से वायरल होने लगीं. हालांकि, देखने में ये जेलीफिश जैसे लगते हैं, लेकिन समुद्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये असली जेलीफिश नहीं हैं. इनका नाम वेलेला वेलेला (Velella velella) है, जिन्हें आमतौर पर 'बाय-द-विंड सेलर्स' कहा जाता है.
समुद्री एक्सपर्ट्स के अनुसार, तेज पश्चिमी हवाओं और गर्म मौसम के कारण बड़ी संख्या में ये जीव समुद्र की सतह से बहकर किनारे पहुंच गए. वेलेला वेलेला समुद्र की सतह पर तैरने वाले छोटे जीव होते हैं. इनके ऊपर एक छोटी पारदर्शी पाल जैसी संरचना होती है, जिसकी मदद से ये हवा के साथ समुद्र में आगे बढ़ते हैं. जब हवा की दिशा बदलती है या तेज हो जाती है, तो ये हजारों की संख्या में समुद्र से बहकर किनारों तक पहुंच सकते हैं. इस बार ब्रिटेन में इनकी मौजूदगी को पिछले कई सालों की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक माना जा रहा है. इससे पहले वेल्स के समुद्री तटों पर भी इनकी बड़ी संख्या में मौजूदगी देखी गई थी.
सेंट बीज बीच पर पहुंचे लोगों ने बताया कि रेत पर फैले नीले रंग के ये छोटे जीव देखने में बेहद खूबसूरत लग रहे थे. एक पर्यटक लुईस निकोलसन ने BBC से बातचीत में बताया कि समुद्र तट पर सैकड़ों की संख्या में ये जीव मौजूद थे. लोग उनकी तस्वीरें ले रहे थे और हर कोई इस अनोखे नजारे को देखकर हैरान था. उन्होंने बताया कि ये जीव करीब 5 सेंटीमीटर यानी लगभग 2 इंच तक लंबे होते हैं और इनका रंग इतना चमकीला होता है कि दूर से ही नजर आ जाते हैं. लेकिन एक्सपर्ट्स ने लोगों को सलाह दी है कि इन्हें सिर्फ देखें, छुएं नहीं. हालांकि, इनका जहर खतरनाक नहीं होता, लेकिन इनके संपर्क में आने के बाद हल्की जलन या परेशानी हो सकती है. खासकर अगर हाथ लगाने के बाद कोई व्यक्ति अपने चेहरे, आंख या होंठ को छू ले.
I spotted lots of these unusual creatures on Borth Beach in Wales, these are By-the-wind Sailors or Velella velella & are a colony of individual animals & not true jellyfish.
There’s a video here which shows more and gives a sense of their scale https://t.co/uVd0EmY5t6 pic.twitter.com/BHH2DhMB4m
— Andrew Brooks (@AndrewPBrooks) August 3, 2026
समुद्री जीवों के जानकार बताते हैं कि वेलेला वेलेला असल में जेलीफिश नहीं होते. ये छोटे-छोटे जीवों की कॉलोनी होती है, जो मिलकर एक जीव की तरह काम करती है. इनका जीवन समुद्र की सतह पर चलता है. इनके नीचे छोटे-छोटे टेंटेकल्स होते हैं, जिनकी मदद से ये पानी में मौजूद छोटे जीवों और प्लैंकटन को खाते हैं. ये जीव अटलांटिक, प्रशांत और हिंद महासागर में पाए जाते हैं. आमतौर पर तूफान या तेज हवाओं के बाद ये बड़ी संख्या में समुद्र तटों पर दिखाई दे सकते हैं.
ब्रिटेन में इस समय सामान्य से ज्यादा गर्मी पड़ रही है. कई इलाकों में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना जताई गई है. मरीन एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बार बढ़े हुए तापमान और मौसम में बदलाव ने भी इन जीवों के किनारे पहुंचने में भूमिका निभाई हो सकती है. विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में भी ऐसे और मामले देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि गर्म मौसम और हवा की स्थिति इनके लिए अनुकूल हो सकती है.
कुम्ब्रिया वाइल्डलाइफ ट्रस्ट ने भी लोगों को सलाह दी है कि इन खूबसूरत जीवों को दूर से देखें और इन्हें छूने से बचें. प्रकृति कई बार ऐसे नजारे दिखाती है, जो इंसानों को हैरान कर देते हैं. समुद्र किनारे दिखाई दिए ये चमकीले नीले जीव भी उसी खूबसूरत दुनिया का हिस्सा हैं. हालांकि, इनके आने के पीछे मौसम और समुद्री परिस्थितियां जिम्मेदार हैं, लेकिन यह घटना एक बार फिर दिखाती है कि बदलता मौसम समुद्री जीवन को किस तरह प्रभावित कर सकता है. ऐसे दुर्लभ नजारों को देखकर हमें प्रकृति की खूबसूरती का आनंद लेना चाहिए, लेकिन उसके साथ सावधानी और जिम्मेदारी भी बनाए रखनी चाहिए.