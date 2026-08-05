अचानक 'नीले जेलीफिश' से भर गया बीच! समुद्र तटों पर दिखा चौंकाने वाला नजारा; हीटवेव में बढ़ी लोगों की चिंता

सेंट बीज बीच पर पहुंचे लोगों ने बताया कि रेत पर फैले नीले रंग के ये छोटे जीव देखने में बेहद खूबसूरत लग रहे थे. एक पर्यटक लुईस निकोलसन ने BBC से बातचीत में बताया कि समुद्र तट पर सैकड़ों की संख्या में ये जीव मौजूद थे. लोग उनकी तस्वीरें ले रहे थे और हर कोई इस अनोखे नजारे को देखकर हैरान था. उन्होंने बताया कि ये जीव करीब 5 सेंटीमीटर यानी लगभग 2 इंच तक लंबे होते हैं और इनका रंग इतना चमकीला होता है कि दूर से ही नजर आ जाते हैं. लेकिन एक्सपर्ट्स ने लोगों को सलाह दी है कि इन्हें सिर्फ देखें, छुएं नहीं. हालांकि, इनका जहर खतरनाक नहीं होता, लेकिन इनके संपर्क में आने के बाद हल्की जलन या परेशानी हो सकती है. खासकर अगर हाथ लगाने के बाद कोई व्यक्ति अपने चेहरे, आंख या होंठ को छू ले.