Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /जरा हटके
  • /अचानक नीले जेलीफिश से भर गया बीच! समुद्र तटों पर दिखा चौंकाने वाला नजारा; हीटवेव में बढ़ी लोगों की चिंता

अचानक 'नीले जेलीफिश' से भर गया बीच! समुद्र तटों पर दिखा चौंकाने वाला नजारा; हीटवेव में बढ़ी लोगों की चिंता

ब्रिटेन के कई समुद्र तटों पर इन दिनों एक अजीब और खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा है. गर्म मौसम और तेज हवाओं के कारण समुद्र से सैकड़ों चमकीले नीले रंग के समुद्री जीव किनारे आ गए हैं. पहली नजर में ये एलियन जैसे दिखने वाले जीव जेलीफिश लगते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक, ये असल में 'वेलेला वेलेला' नाम की एक अलग समुद्री प्रजाति है, जो काफी दुर्लभ तरीके से किनारों पर दिखाई देती है.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 05, 2026, 06:30 AM IST|Updated: Aug 05, 2026, 06:30 AM IST
अचानक 'नीले जेलीफिश' से भर गया बीच! समुद्र तटों पर दिखा चौंकाने वाला नजारा; हीटवेव में बढ़ी लोगों की चिंता
Image Credit: Image credit: X/@AndrewPBrooks

About the Author

Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
अचानक 'नीले जेलीफिश' से भर गया बीच! समुद्र तटों पर दिखा चौंकाने वाला नजारा...
2
3
4
5